Elton John, tras perder la visión: “Acabo de grabar un álbum muy diferente a todo lo que he hecho y me llena de alegría”

El nuevo álbum de Elton John refleja su capacidad de adaptación tras la pérdida de visión. (EFE)

El reciente anuncio de Elton John sobre su nuevo álbum ha despertado la atención internacional, no solo por su contenido, sino por el contexto en que fue gestado.

El músico británico reveló que, tras perder la visión de su ojo derecho debido a una infección sufrida en el sur de Francia en julio de 2024, debió reinventar su proceso creativo y emprender una etapa inédita en su carrera.

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Durante la gala del Glenn Gould Prize en Toronto, Elton John compartió los detalles de esta transformación, subrayando cómo la ceguera repentina alteró su método de trabajo. El artista, que hasta este momento componía a partir de letras ya escritas, decidió invertir el proceso: primero creó las melodías y, posteriormente, añadió las letras.

La reinvención creativa de Elton John marca un hito en su carrera musical. (REUTERS/Jonathan Bachman)

“Ahora escribo primero las melodías y después pongo la letra. Nunca lo había hecho antes. Y ahora ya lo logré”, relató el músico, según testimonios recogidos por diversos medios internacionales.

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El disco, según sus propias palabras, refleja un tono “mucho más feliz” que el de sus trabajos anteriores. El músico explicó que esta nueva obra representa un giro inesperado: “Acabo de grabar un álbum, muy diferente a todo lo que he hecho antes, pero me llena de alegría. Estoy encantado porque me dio otra oportunidad para hacer música”, aseguró durante la ceremonia en Toronto.

Los desafíos de la pérdida de visión y la vida cotidiana

La ceguera llevó a Elton John a explorar nuevas formas de componer y grabar. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La salud del artista se vio afectada de manera radical tras la infección ocular que lo dejó completamente ciego de un ojo y con una visión limitada en el otro. “Perdí el ojo derecho y el izquierdo tampoco está bien. No puedo ver la televisión, no puedo leer, ni ver a mis hijos jugar”, confesó en una entrevista con Variety.

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El impacto de este diagnóstico fue devastador, obligando a toda su familia, incluidos su esposo David Furnish y sus hijos, a reorganizar rutinas y apoyos en el día a día.

Ante la imposibilidad de leer partituras, Elton John adaptó su entorno de trabajo incorporando tecnologías de alto contraste y formatos de letras en gran tamaño. Su colaborador de toda la vida, Bernie Taupin, le recita las letras cuando su visión no lo permite, y la producción musical se apoya en herramientas como teleprompters personalizados para mantener la autonomía creativa del músico.

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Elton John utiliza tecnología adaptada para continuar su labor en el estudio (Captura: YouTube/Elton John)

El propio Furnish, presidente de la fundación que lleva el nombre del artista, detalló que el daño en la retina derecha es irreversible y que los tratamientos experimentales actuales se centran en el ojo izquierdo, con la esperanza de conservar el residuo visual.

Adaptación y resiliencia ante la adversidad

La pérdida de visión no solo supuso un reto profesional, sino también personal. Elton John ha subrayado que lo más doloroso ha sido no poder disfrutar del día a día con sus hijos, como verlos jugar al rugby o al fútbol.

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Elton John continúa impulsando iniciativas solidarias a través de eventos especiales de su fundación. (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo/File Photo)

“No puedo ver a mis hijos jugando”, lamentó en declaraciones a The Times. A pesar de las dificultades, el artista mantiene una actitud positiva y agradecida. “He tenido una vida increíble y tengo esperanza. Debo ser paciente y confiar en la ciencia”, afirmó.

El entorno profesional del músico también experimentó cambios drásticos. Elton John decidió finalizar su etapa de giras multitudinarias para priorizar su bienestar, aunque continúa participando en eventos seleccionados y galas benéficas para la Elton John AIDS Foundation. En el estudio, el desafío ha sido crear una dinámica de trabajo accesible que le permita seguir componiendo y grabando.

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El futuro creativo de Elton John

El reciente diagnóstico visual impulsó a Elton John a cambiar su método de trabajo. (REUTERS/David Swanson/File Photo)

La incertidumbre sobre su estado físico ha llevado a Elton John a replantearse los límites de su carrera. En entrevistas recientes, el músico reconoció que su proceso creativo ha quedado tocado y que aún no sabe si podrá mantener el ritmo de producción musical que tuvo en el pasado. “No sé si podré volver al estudio y grabar. Literalmente no puedo ver”, declaró a la presentadora Robin Roberts en Good Morning America.

A pesar de estos obstáculos, John mantiene la esperanza de una mejora y confía en los avances médicos y científicos para recuperar parte de la visión. “No puedes perder la esperanza, siempre hay que intentar mejorar las cosas”, sostuvo ante Variety. El apoyo de su círculo cercano ha sido fundamental para afrontar esta etapa, permitiéndole adaptarse y seguir adelante.

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La entrega del Glenn Gould Prize, recibida el 9 de mayo de 2026, pone de relieve la contribución única de Elton John a la humanidad a través de las artes. El propio músico considera que su mayor legado no es su éxito en ventas, sino su papel como padre y esposo.

Elton John destaca la importancia del acompañamiento de su esposo e hijos. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

“No quiero que mi epitafio diga que vendí millones de discos. Quiero que diga que fui un gran padre y esposo”, expresó durante el Festival Internacional de Cine de Toronto.

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El nuevo álbum de Elton John representa una reinvención forzada por las circunstancias, pero también un testimonio de resiliencia y amor por la música.