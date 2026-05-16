Mundo

Irán aseguró que las negociaciones con Estados Unidos siguen adelante: “Volvimos a recibir mensajes”

Un representante iraní aseguró que, a pesar de los recientes rechazos de propuestas, Estados Unidos reanudó los contactos y ambos gobiernos expresan disposición para mantener conversaciones bajo la supervisión de terceros como Pakistán y China

Guardar
Google icon
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, asiste a una rueda de prensa en la embajada iraní en Nueva Delhi, India, 15 de mayo de 2026. REUTERS/Adnan Abidi
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, asiste a una rueda de prensa en la embajada iraní en Nueva Delhi, India, 15 de mayo de 2026. REUTERS/Adnan Abidi

Irán y Estados Unidos mantienen contactos diplomáticos pese al estancamiento de las negociaciones formales para poner fin a la guerra en Oriente Medio. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, confirmó este viernes desde Nueva Delhi que ambos países “aún intercambian mensajes, aunque lentamente”, tras la negativa del presidente estadounidense, Donald Trump, a aceptar la última propuesta presentada por Teherán.

Araqchi, que participa en una reunión de los BRICS en la capital india, precisó que después del rechazo público de Trump —quien calificó la propuesta iraní de “inaceptable” y, según recogió la agencia AP, llegó a describirla como “basura”— Washington retomó el contacto. “Volvimos a recibir mensajes de los estadounidenses en los que decían que estaban dispuestos a continuar las conversaciones y el diálogo”, señaló el canciller ante la prensa.

PUBLICIDAD

El jefe de la diplomacia iraní atribuyó el bloqueo negociador a la falta de confianza en la contraparte. “El principal problema es la confianza”, afirmó, según recogió la agencia iraní de noticias Mehr. “Los mensajes que recibimos son contradictorios: cada día es diferente al anterior. El tuit de hoy es distinto al de ayer”, añadió Araqchi, quien expresó su deseo de que “prevalezca la diplomacia”.

Irán y Estados Unidos mantienen diferencias de fondo sobre el futuro del programa nuclear iraní. Trump exige el desmantelamiento del arsenal de uranio altamente enriquecido y ha pedido a Teherán “garantías de que son 20 años reales” si acepta una suspensión de dos décadas de sus actividades nucleares. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien junto a Trump lanzó la guerra el 28 de febrero, también reclama la extracción del uranio enriquecido fuera del territorio iraní.

PUBLICIDAD

Araqchi rechazó esas condiciones y reafirmó que “Irán nunca ha buscado ni busca armas nucleares”. Reconoció que el uranio enriquecido es “uno de los asuntos más difíciles” en las negociaciones, aunque descartó que la propuesta rusa de custodiar el material esté siendo discutida activamente. “Cuando lleguemos a esa etapa, tendremos más consultas con Rusia y veremos si su oferta puede ayudar”, precisó.

Un hombre ondea una bandera iraní en apoyo a una campaña progubernamental bajo una valla publicitaria con una imagen del estrecho de Ormuz y los labios cosidos del presidente estadounidense Donald Trump en una plaza del centro de Teherán, Irán, el miércoles 6 de mayo de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)
Un hombre ondea una bandera iraní en apoyo a una campaña progubernamental bajo una valla publicitaria con una imagen del estrecho de Ormuz y los labios cosidos del presidente estadounidense Donald Trump en una plaza del centro de Teherán, Irán, el miércoles 6 de mayo de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)

El canciller iraní advirtió además que Teherán “está preparado para ambos escenarios”: retomar el combate o sentarse de nuevo a negociar. “Es la otra parte la que debe elegir”, sostuvo, al tiempo que criticó las posiciones que calificó de “maximalistas” por parte de Washington.

El conflicto tiene consecuencias directas sobre los mercados energéticos globales. Antes del inicio de la guerra, una quinta parte del petróleo mundial transitaba por el estrecho de Ormuz, cuyo control sigue en manos iraníes. Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre los puertos de Irán, y sus fuerzas han llevado a cabo el asalto e incautación de buques iraníes en la zona, acciones que Teherán considera una violación del alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

Trump y el presidente chino, Xi Jinping, acordaron este viernes, al concluir sus conversaciones, que el estrecho debe ser reabierto. El mandatario estadounidense afirmó en declaraciones al canal Fox News que Xi se había ofrecido a mediar en el conflicto, aunque Pekín no ha hecho declaraciones públicas al respecto.

Araqchi se mostró abierto a recibir apoyo diplomático de terceros países, con China como interlocutor preferente. “Mantenemos unas relaciones muy buenas con China, somos socios estratégicos y sabemos que los chinos tienen buenas intenciones. Cualquier iniciativa por su parte que pueda apoyar la diplomacia sería bienvenida”, declaró, en alusión al papel que Pekín desempeñó en la normalización de relaciones entre Irán y Arabia Saudí.

El diálogo entre Washington y Teherán está mediado por Pakistán, que el jueves reafirmó su compromiso con el proceso. “El reloj de la diplomacia no se ha detenido. El proceso de paz está funcionando”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, desde Islamabad, sin revelar detalles sobre el estado de las conversaciones ni si Estados Unidos ha respondido formalmente a las últimas gestiones.El alto el fuego pactado el 8 de abril fue prorrogado por Trump sin fecha límite, aunque la celebración de una segunda ronda de negociaciones en Islamabad —ciudad que acogió el primer encuentro directo— permanece bloqueada por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz.

(Con información de AFP, AP y Europa Press)

Temas Relacionados

Irán-Estados UnidosPrograma Nuclear IraníOriente MedioDiplomacia InternacionalGuerra en Medio OrienteIránEstados UnidosPakistán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Arcos lunares, el fenómeno nocturno que ocurre casi cada año en Yosemite y pocos logran presenciar

Entre el 28 de mayo y el 3 de junio de 2026 se abre la ventana más fiable de la temporada para presenciar los moonbows en las cascadas del parque, según las predicciones astronómicas más recientes. Claves para disfrutarlos

Arcos lunares, el fenómeno nocturno que ocurre casi cada año en Yosemite y pocos logran presenciar

Donald Trump se mostró confiado en que Cuba buscará acercarse a Estados Unidos: "Es una nación fallida"

El mandatario estadounidense expresó su optimismo sobre un cambio de postura en el gobierno cubano, mientras autoridades de ambos países sostienen reuniones para abordar cooperación regional y retos energéticos de la isla

Donald Trump se mostró confiado en que Cuba buscará acercarse a Estados Unidos: "Es una nación fallida"

“Suficiente con las aventuras temerarias al servicio de intereses extranjeros”: la exigencia del primer ministro de Líbano a Hezbollah

El mensaje representó una crítica al grupo terrorista, que mantiene el control de varias regiones del país

“Suficiente con las aventuras temerarias al servicio de intereses extranjeros”: la exigencia del primer ministro de Líbano a Hezbollah

Estados Unidos y Brasil prevén un aumento de las exportaciones de etanol ante la crisis de Ormuz

Ambos países incrementan su capacidad productiva para abastecer la creciente necesidad de energía renovable, marcando una oportunidad histórica para transformar la matriz energética global y sostener los precios agrícolas

Estados Unidos y Brasil prevén un aumento de las exportaciones de etanol ante la crisis de Ormuz

El Partido Laborista habilitó al alcalde de Mánchester para que le dispute el liderazgo a Keir Starmer

El comité ejecutivo del partido autorizó a Andy Burnham a presentarse en la circunscripción de Makerfield, movimiento que abre la puerta a una posible sucesión de Starmer al frente del Gobierno

El Partido Laborista habilitó al alcalde de Mánchester para que le dispute el liderazgo a Keir Starmer
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Usuaria de X desató pelea entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia por información falsa: “Su campaña tiene bodegas”

Usuaria de X desató pelea entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia por información falsa: “Su campaña tiene bodegas”

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 15 de mayo?: Reportan un herido tras riña con petardos en La Raza

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, viernes 15 de mayo de 2026

Operativo en Pataz: Fuerzas Armadas rescatan a 33 mineros secuestrados en una mina de La Libertad

El voto del público se impone al jurado y decide el ganador de la quinta gala de ‘Tu cara me suena 13′

INFOBAE AMÉRICA

Cómo el ruido de las ciudades está transformando a las arañas joro en una especie urbana

Cómo el ruido de las ciudades está transformando a las arañas joro en una especie urbana

Arcos lunares, el fenómeno nocturno que ocurre casi cada año en Yosemite y pocos logran presenciar

Donald Trump se mostró confiado en que Cuba buscará acercarse a Estados Unidos: "Es una nación fallida"

“Suficiente con las aventuras temerarias al servicio de intereses extranjeros”: la exigencia del primer ministro de Líbano a Hezbollah

La Cruz Roja Salvadoreña conmemora 141 años de labor humanitaria con foro nacional

ENTRETENIMIENTO

Un amigo y una servilleta: la curiosa historia detrás del nombre de Metallica

Un amigo y una servilleta: la curiosa historia detrás del nombre de Metallica

La enigmática reunión de Liam Gallagher y John Squire en Abbey Road que desató rumores: qué se sabe

Austin Butler ya se prepara para Miami Vice: “Esa época tenía su propio código y quiero estar empapado en ese mundo”

Elton John, tras perder la visión: “Acabo de grabar un álbum muy diferente a todo lo que he hecho y me llena de alegría”

Nolan defendió a Travis Scott para La Odisea: “Quería un guiño a la poesía oral, que es análoga al rap”