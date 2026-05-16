Irán aseguró que las negociaciones con Estados Unidos siguen adelante: “Volvimos a recibir mensajes”

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, asiste a una rueda de prensa en la embajada iraní en Nueva Delhi, India, 15 de mayo de 2026. REUTERS/Adnan Abidi

Irán y Estados Unidos mantienen contactos diplomáticos pese al estancamiento de las negociaciones formales para poner fin a la guerra en Oriente Medio. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, confirmó este viernes desde Nueva Delhi que ambos países “aún intercambian mensajes, aunque lentamente”, tras la negativa del presidente estadounidense, Donald Trump, a aceptar la última propuesta presentada por Teherán.

Araqchi, que participa en una reunión de los BRICS en la capital india, precisó que después del rechazo público de Trump —quien calificó la propuesta iraní de “inaceptable” y, según recogió la agencia AP, llegó a describirla como “basura”— Washington retomó el contacto. “Volvimos a recibir mensajes de los estadounidenses en los que decían que estaban dispuestos a continuar las conversaciones y el diálogo”, señaló el canciller ante la prensa.

PUBLICIDAD

El jefe de la diplomacia iraní atribuyó el bloqueo negociador a la falta de confianza en la contraparte. “El principal problema es la confianza”, afirmó, según recogió la agencia iraní de noticias Mehr. “Los mensajes que recibimos son contradictorios: cada día es diferente al anterior. El tuit de hoy es distinto al de ayer”, añadió Araqchi, quien expresó su deseo de que “prevalezca la diplomacia”.

Irán y Estados Unidos mantienen diferencias de fondo sobre el futuro del programa nuclear iraní. Trump exige el desmantelamiento del arsenal de uranio altamente enriquecido y ha pedido a Teherán “garantías de que son 20 años reales” si acepta una suspensión de dos décadas de sus actividades nucleares. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien junto a Trump lanzó la guerra el 28 de febrero, también reclama la extracción del uranio enriquecido fuera del territorio iraní.

PUBLICIDAD

Araqchi rechazó esas condiciones y reafirmó que “Irán nunca ha buscado ni busca armas nucleares”. Reconoció que el uranio enriquecido es “uno de los asuntos más difíciles” en las negociaciones, aunque descartó que la propuesta rusa de custodiar el material esté siendo discutida activamente. “Cuando lleguemos a esa etapa, tendremos más consultas con Rusia y veremos si su oferta puede ayudar”, precisó.

Un hombre ondea una bandera iraní en apoyo a una campaña progubernamental bajo una valla publicitaria con una imagen del estrecho de Ormuz y los labios cosidos del presidente estadounidense Donald Trump en una plaza del centro de Teherán, Irán, el miércoles 6 de mayo de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)

El canciller iraní advirtió además que Teherán “está preparado para ambos escenarios”: retomar el combate o sentarse de nuevo a negociar. “Es la otra parte la que debe elegir”, sostuvo, al tiempo que criticó las posiciones que calificó de “maximalistas” por parte de Washington.

PUBLICIDAD

El conflicto tiene consecuencias directas sobre los mercados energéticos globales. Antes del inicio de la guerra, una quinta parte del petróleo mundial transitaba por el estrecho de Ormuz, cuyo control sigue en manos iraníes. Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre los puertos de Irán, y sus fuerzas han llevado a cabo el asalto e incautación de buques iraníes en la zona, acciones que Teherán considera una violación del alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

Trump y el presidente chino, Xi Jinping, acordaron este viernes, al concluir sus conversaciones, que el estrecho debe ser reabierto. El mandatario estadounidense afirmó en declaraciones al canal Fox News que Xi se había ofrecido a mediar en el conflicto, aunque Pekín no ha hecho declaraciones públicas al respecto.

PUBLICIDAD

Araqchi se mostró abierto a recibir apoyo diplomático de terceros países, con China como interlocutor preferente. “Mantenemos unas relaciones muy buenas con China, somos socios estratégicos y sabemos que los chinos tienen buenas intenciones. Cualquier iniciativa por su parte que pueda apoyar la diplomacia sería bienvenida”, declaró, en alusión al papel que Pekín desempeñó en la normalización de relaciones entre Irán y Arabia Saudí.

El diálogo entre Washington y Teherán está mediado por Pakistán, que el jueves reafirmó su compromiso con el proceso. “El reloj de la diplomacia no se ha detenido. El proceso de paz está funcionando”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, desde Islamabad, sin revelar detalles sobre el estado de las conversaciones ni si Estados Unidos ha respondido formalmente a las últimas gestiones.El alto el fuego pactado el 8 de abril fue prorrogado por Trump sin fecha límite, aunque la celebración de una segunda ronda de negociaciones en Islamabad —ciudad que acogió el primer encuentro directo— permanece bloqueada por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP, AP y Europa Press)