Alertan aumento de violencia contra personas LGBTIQ+ en Honduras; reportan 17 asesinatos en 2026

Organizaciones denunciaron un aumento alarmante de violencia contra personas LGBTIQ+ en Honduras. (FOTO: Voces Defensoras)

La denuncia fue presentada por la Asociación Colectivo Violeta, el Grupo Transfenix, Grupo Labry’s Artemis y el Observatorio de Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ+ en Honduras, organizaciones que exigieron al Estado hondureño acciones urgentes para frenar los crímenes de odio y combatir la impunidad.

Según el informe divulgado por estos colectivos, las víctimas fueron asesinadas entre enero y el 8 de mayo de 2026 debido a su orientación sexual, identidad o expresión de género.

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El coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ+ en Honduras, Francisco Mencía, aseguró que estos hechos violentos reflejan un problema estructural profundamente arraigado en el país.

“Estos crímenes no son aislados, sino una manifestación de un patrón estructural histórico de discriminación y exclusión que amenaza el derecho fundamental a la vida”, expresó Mencía.

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El defensor de derechos humanos detalló además que el observatorio mantiene un registro histórico de 599 muertes violentas de personas LGBTIQ+ ocurridas en Honduras desde 1997 hasta mayo de 2026.

Las organizaciones denunciaron que la población diversa continúa enfrentando condiciones extremas de vulnerabilidad debido a décadas de discriminación, exclusión social y falta de acceso a la justicia.

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También señalaron que los discursos de odio promovidos desde distintos sectores sociales contribuyen al incremento de la violencia contra personas trans, lesbianas, gays y bisexuales.

Defensores de derechos humanos denunciaron altos niveles de impunidad en estos casos. (FOTO: Agencia Presentes)

“Atribuimos este aumento a la transfobia, homofobia, lesbofobia y bifobia alimentadas por sectores conservadores, fundamentalistas, algunos medios de comunicación y figuras públicas”, advirtieron los colectivos en su pronunciamiento.

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Además, indicaron que factores como la pobreza extrema, la falta de oportunidades laborales y la ausencia de políticas públicas inclusivas profundizan aún más la situación que enfrenta esta población.

Los colectivos recordaron que organismos internacionales como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado en reiteradas ocasiones que Honduras figura entre los países más peligrosos para las personas trans en América Latina.

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Las organizaciones también cuestionaron la falta de respuestas efectivas por parte del sistema judicial hondureño y denunciaron que la impunidad en estos casos supera el 95%.

“Esto evidencia un fracaso estatal en materia de investigación y acceso a la justicia”, sostuvieron.

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Colectivos aseguran que los crímenes responden a patrones históricos de discriminación. (FOTO: Voces Defensoras)

Ante este panorama, calificaron la situación como una verdadera “emergencia humanitaria” y exigieron al Gobierno hondureño implementar medidas inmediatas para proteger a las personas de la diversidad sexual.

Entre las acciones solicitadas figuran la creación de planes de prevención, sistemas de alerta temprana, refugios seguros y protocolos especializados para investigar crímenes de odio bajo estándares internacionales.

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Asimismo, pidieron al Ministerio Público, a la Policía Nacional y al Poder Judicial agilizar los procesos investigativos y garantizar sanciones contra los responsables de estos hechos violentos.

Las organizaciones también solicitaron el acompañamiento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para fortalecer el acceso a la justicia y brindar apoyo a familiares de víctimas.

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El pronunciamiento se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se celebra cada 17 de mayo.

Los colectivos insistieron en que el Estado hondureño tiene la obligación constitucional e internacional de garantizar la protección de todas las personas sin distinción por orientación sexual o identidad de género.

Finalmente, las organizaciones agradecieron el apoyo técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), entidad que respalda proyectos enfocados en la inclusión y defensa de los derechos de la población LGBTIQ+ en Honduras.