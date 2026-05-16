Incautan más de 1,000 botellas de alcohol adulterado y casi 40,000 cigarrillos de contrabando en República Dominicana

La Policía Nacional decomisó más de 1.000 botellas de alcohol adulterado y 39.400 cigarrillos de contrabando en un operativo conjunto en Los Mina, Santo Domingo Este. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agentes de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (DINTEL) pertenecientes a la Policía Nacional de la República Dominicana informaron este viernes el decomiso de más de 1,000 botellas de alcohol adulterado y 39,400 cigarrillos de contrabando durante un operativo efectuado en un colmado del sector Los Mina, en Santo Domingo Este, según informó la institución en un comunicado oficial.

El procedimiento se realizó en coordinación con un representante del Ministerio Público, quien acompañó a los agentes durante la intervención.

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La operación tuvo lugar en el colmado La Simpatía, situado en el barrio Los Sanjuaneros de Los Mina. Allí, los oficiales de la DINTEL incautaron bebidas alcohólicas de distintas marcas, así como una importante cantidad de cigarrillos introducidos ilegalmente a a la isla. De igual manera, se localizó una caja de municiones calibre 9 milímetros y un cargador, de acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional.

La entidad policial señaló que la incautación forma parte de las acciones dirigidas a combatir el tráfico y comercialización de productos ilícitos que circulan en distintos puntos del territorio dominicano

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Diego Pesqueira, portavoz de la Policía Nacional, brinda detalles sobre incautación de cigarrillos y bebidas alcohólicas adulteradas. (Cortesía: Policía Nacional Republica Dominicana)

“Durante el operativo, efectuado en coordinación con el Ministerio Público, también fue ocupada una caja de municiones calibre 9 milímetros y un cargador”, señaló la institución policial.

“La investigación sobre el origen de estos artículos continúa abierta. Nuestros investigadores han identificado a los suplidores de este colmado”, indicó un portavoz de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

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Las autoridades destacaron que el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas representa un riesgo considerable para la salud pública. La Policía Nacional advirtió que muchas de estas botellas contienen sustancias tóxicas como el metanol, un químico peligroso que puede causar intoxicaciones graves, pérdida de visión, daño neurológico permanente e incluso la muerte.

“Este tipo de productos se elabora sin ningún control sanitario, exponiendo a los consumidores a infecciones, fallos hepáticos y otras complicaciones médicas graves”, señaló la institución en un post.

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Además, la manipulación y almacenamiento en condiciones inadecuadas incrementan el riesgo de contaminación, lo que agrava las consecuencias para quienes consumen estos productos. Las autoridades insistieron en que la adquisición y consumo de alcohol adulterado no solo representa una infracción legal, sino que constituye una amenaza directa a la integridad física de la población.

Autoridades continúan operativos contra productos ilícitos

De igual manera, se reiteró la importancia de adquirir bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos autorizados y verificar siempre la procedencia y los sellos de seguridad de los productos. La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con la venta de alcohol o cigarrillos de contrabando, a fin de contribuir a la protección de la salud pública y la seguridad ciudadana.

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La intervención en el colmado de Los Mina se inscribe en una serie de operativos que la DINTEL y el Ministerio Público realizan en diferentes zonas de Santo Domingo Este, donde las autoridades han identificado puntos de venta y distribución de productos ilegales.

Las investigaciones continúan, mientras los productos incautados permanecen bajo custodia de las autoridades competentes, a la espera de los resultados periciales que permitan determinar su composición exacta y el posible vínculo con redes de contrabando que operan en el país.

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