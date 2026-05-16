Manufactura, energía y turismo centran reunión entre Presidente del Congreso Nacional y representantes de EEUU

Estados Unidos mostró interés en fortalecer (FOTO: X Congreso Nacional)

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se reunió con una delegación de representantes del Gobierno de Estados Unidos para discutir nuevas estrategias orientadas a fortalecer la relación económica bilateral y atraer inversión directa hacia Honduras en sectores considerados clave para el desarrollo del país.

La reunión fue encabezada por el subsecretario de Asuntos Económicos de Estados Unidos, Caleb Orr, y contó además con la participación de la subsecretaria adjunta para Centroamérica, Ana Quintana Lovett; el consejero del subsecretario Orr, Daniel Kennedy; y la encargada de Negocios de la embajada estadounidense en Honduras, Colleen Anne Hoey.

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Durante el encuentro, las partes coincidieron en la necesidad de promover inversiones estadounidenses en áreas estratégicas como manufactura, agroindustria, energía, turismo e infraestructura, sectores que, según las autoridades, tienen el potencial de generar miles de empleos y dinamizar la economía nacional.

La reunión se desarrolló en un contexto de búsqueda de crecimiento económico y generación de empleo. (FOTO: X Congreso Nacional)

A través de su cuenta oficial en la red social X, Zambrano calificó la reunión como un “encuentro importante” y destacó que uno de los principales objetivos planteados fue impulsar oportunidades económicas que permitan reducir la migración irregular.

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“Enfatizamos la necesidad de atraer inversión directa estadounidense en sectores estratégicos como manufactura, agroindustria, energía, turismo e infraestructura, con el claro objetivo de crear miles de empleos dignos y reducir la migración irregular”, expresó el titular del Legislativo hondureño.

Las autoridades buscan generar empleo y reducir la migración irregular mediante inversión extranjera. (FOTO: X Congreso Nacional)

Zambrano también señaló que los representantes estadounidenses mostraron disposición para apoyar iniciativas enfocadas en generar crecimiento económico sostenible y fortalecer el clima de negocios en Honduras.

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“Los representantes estadounidenses del Gobierno del presidente Donald Trump mostraron gran interés y apertura para apoyar iniciativas concretas que generen impacto económico real en Honduras”, afirmó.

Además, el presidente del Congreso Nacional indicó que durante la reunión se exploraron mecanismos orientados a facilitar la inversión extranjera y fortalecer el marco jurídico del país para brindar mayor seguridad y confianza a potenciales inversionistas internacionales.

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Según explicó, uno de los temas centrales fue la importancia de garantizar estabilidad legal y reglas claras que permitan a las empresas extranjeras desarrollar proyectos de largo plazo en territorio hondureño.

“Se exploraron mecanismos de facilitación de inversión y el fortalecimiento del marco jurídico para dar certidumbre a los inversionistas”, sostuvo Zambrano tras finalizar el encuentro.

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El funcionario aseguró que este acercamiento representa un paso importante para consolidar la relación bilateral entre Honduras y Estados Unidos en materia económica y comercial.

“Esta reunión marca un paso importante en la relación bilateral y reafirma el compromiso de ambos países de trabajar de la mano por el desarrollo y la prosperidad de Honduras”, manifestó.

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Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa también destacó la importancia del encuentro y señaló que el diálogo con el presidente del Congreso Nacional estuvo enfocado en fortalecer las oportunidades de cooperación económica entre ambos países.

En una publicación en X, la representación diplomática estadounidense indicó que el objetivo fue “discutir el fortalecimiento de la relación económica entre Estados Unidos y Honduras, y las oportunidades para las empresas estadounidenses en Honduras”.

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Asimismo, la embajada destacó que la administración del presidente Donald Trump mantiene interés en profundizar la cooperación económica y comercial con los países de la región.

“Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, Estados Unidos está profundizando la cooperación con nuestros socios regionales para construir prosperidad en todo el hemisferio a través de la diplomacia comercial y económica”, puntualizó el mensaje oficial.

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Caleb Orr encabezó la delegación estadounidense que visitó Honduras.(FOTO: X Congreso Nacional)

La reunión se produce en un contexto donde Honduras busca atraer mayor inversión extranjera para enfrentar desafíos relacionados con el desempleo, el crecimiento económico y la migración irregular, temas que continúan siendo prioritarios en la agenda nacional.