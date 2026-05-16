Guatemala: La DGAC reporta incidente sin heridos de avioneta salvadoreña en Cobán

Una aeronave con matrícula YS-303P, propiedad de El Salvador, sufrió una excursión de pista en el aeródromo de Cobán, Alta Verapaz, el 15 de marzo.

Una aeronave con matrícula YS-303P, propiedad de El Salvador, sufrió una excursión de pista la tarde del 15 de marzo en la cabecera 03 del aeródromo de Cobán, Alta Verapaz, según el comunicado de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). De acuerdo con la información oficial, no se reportaron víctimas fatales ni personas lesionadas tras el incidente.

La Unidad de Investigación de Accidentes Aéreos quedó a cargo de las inspecciones técnicas para establecer el origen del hecho, conforme al protocolo notificado por la DGAC. Bomberos Voluntarios y equipos de emergencia acudieron en respuesta a las llamadas de auxilio, asistiendo a los tripulantes que presentaron crisis nerviosa, informaron los socorristas.

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El área fue asegurada por autoridades para facilitar la labor de los equipos de emergencia y reducir posibles riesgos, añadió la DGAC. Tras el percance, la coordinación entre la administración del aeródromo y el área de Servicios de Información Aeronáutica (AIS) se mantuvo activa para gestionar la situación según los procedimientos establecidos.

Información en desarrollo

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Personal de la Unidad de Investigación de Accidentes Aéreos se encargó de las inspecciones técnicas para esclarecer las causas del incidente de la aeronave salvadoreña. (Cortesía: Bomberos Voluntarios)

Serie de accidentes de avioneta

Al menos ocho personas han muerto en tres accidentes aéreos ocurridos entre marzo y mayo de 2026 en distintos puntos de Guatemala, según reportes difundidos por medios locales como Soy502 y Primer Impacto. Las autoridades investigan las circunstancias de cada siniestro, incluida la posibilidad de vuelos irregulares.

El caso más reciente se registró el 3 de mayo en la aldea Amelco, en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Una avioneta tipo Cessna Skyland, identificada con la matrícula TGJEB, se precipitó a tierra dejando un saldo de al menos tres fallecidos y varios heridos. Según informaron las autoridades, se indaga si la aeronave operaba sin cumplir la normativa vigente. Fuentes oficiales consultadas por Soy502 indicaron que los equipos de rescate atendieron a los sobrevivientes en el lugar.

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En abril de 2026, una avioneta agrícola cayó en el departamento de Escuintla, en el sur de Guatemala. El accidente provocó la muerte del piloto, según confirmaron reportes publicados por Soy502. La aeronave realizaba labores propias del sector agrícola al momento del siniestro, de acuerdo con la información preliminar difundida por el mismo medio.

La coordinación entre la administración del aeródromo y los Servicios de Información Aeronáutica (AIS) se mantuvo activa durante la emergencia aérea. (Cortesía: Bomberos Voluntarios)

Entre el 14 y el 16 de marzo, otra aeronave, una Cessna 182, sufrió un accidente poco después de despegar del aeropuerto de San Marcos. El impacto en una zona montañosa provocó la muerte de cuatro personas, incluyendo al piloto y exfutbolista Daniel Doer. Primer Impacto informó que la aeronave se dirigía a una comunidad cercana cuando perdió el control. Las investigaciones continúan para esclarecer las causas técnicas del accidente.

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La suma de víctimas reportadas en estos tres accidentes asciende a ocho personas fallecidas, entre ellas un piloto reconocido localmente. Las autoridades de Guatemala mantienen abiertas varias líneas de investigación y han reiterado la importancia de reforzar la supervisión de vuelos privados y agrícolas, según la información publicada en medios nacionales.