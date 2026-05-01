Cámaras revelan plan: Buscan a niña de seis años presuntamente raptada por su tío en República Dominicana

La menor Valentina Sofía, quien fue captada por cámaras de seguridad cuando era trasladada en una motocicleta por su tío con rumbo desconocido.

La Dirección General de la Policía Nacional, bajo la estrecha supervisión del cuerpo de Comunicaciones Estratégicas dirigido por el coronel Diego Pesqueira, ha emitido una alerta máxima en todo el territorio nacional y las zonas fronterizas para dar con el paradero del ciudadano haitiano Wolfay Emmanuel, conocido popularmente por los alias de “Waifai”.

El sujeto es identificado como el principal sospechoso de la desaparición y presunto rapto de su sobrina, la menor de seis años Valentina Sofía Emmanuel, en un hecho que ha movilizado a las unidades élites de la institución.

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De acuerdo con las declaraciones oficiales ofrecidas por el coronel Pesqueira a través de sus plataformas digitales, la desaparición se produjo en las primeras horas de la mañana del pasado martes 28 de abril.

La niña Valentina Sofía salió de su hogar, ubicado en el sector de Batey Bienvenido, en Santo Domingo Oeste, con la intención de asistir a su centro educativo. Como era costumbre, la menor realizaba el trayecto acompañada de su hermano mayor, de 11 años de edad.

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Sin embargo, las investigaciones preliminares indican que la niña nunca llegó a su destino escolar. Al notar su ausencia al final de la jornada, su madre, identificada como Altagracia, inició una búsqueda desesperada que culminó en una denuncia formal ante las autoridades policiales esa misma noche.

Desde el primer momento, las sospechas recayeron sobre Wolfay Emmanuel, quien mantiene un vínculo familiar directo con la víctima al ser hermano de su padre.

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La menor fue vista por última vez el miércoles 29 de abril cuando se dirigía a su centro educativo, al cual nunca llegó (Cortesía CDN).

Cámaras de seguridad

Uno de los pilares fundamentales en la construcción de este caso ha sido el uso de la tecnología de vigilancia. Equipos de la Subdirección Central de Investigación (DICRIM) han analizado minuciosamente las grabaciones de diversas cámaras de seguridad apostadas en la ruta que la niña debía seguir hacia la escuela.

Las evidencias recolectadas son contundentes: las imágenes muestran el momento exacto en que la menor se desvía de su trayecto original bajo la dirección de su tío. Un detalle que ha alarmado a los investigadores es la premeditación del acto: las cámaras captaron cómo la niña se detuvo en un punto intermedio del camino para cambiarse su uniforme escolar por un vestido, prenda que le fue suministrada por el propio “Waifai”.

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Posteriormente, se observa al sospechoso abordar una motocicleta con la menor, partiendo con rumbo desconocido. Según el vocero policial, este traslado se realizó sin ninguna autorización por parte de los padres o tutores legales, configurando un posible caso de sustracción de menores.

La Policía Nacional de República Dominicana informa sobre el secuestro de una niña de 6 años. Un video de vigilancia muestra el momento en que su tío, identificado como Wilfi Emmanuel, alias 'Wi-Fi', se la lleva.

Hipótesis de traslado hacia territorio Haitiano

Una de las principales preocupaciones de los familiares y de las autoridades dominicanas es la posibilidad de que el sospechoso haya intentado sacar a la niña del país. Reportes recibidos por la familia sugieren que el sujeto pudo haber emprendido un viaje hacia la zona fronteriza con la intención de cruzar hacia Haití, país de origen tanto del captor como de la familia de la menor.

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Ante esta posibilidad, la Policía Nacional ha establecido una comunicación fluida con los cuerpos de vigilancia fronteriza y ha distribuido la fotografía del sospechoso en todos los puestos de control migratorio.

“El interés de la institución es garantizar el retorno seguro de Valentina Sofía a los brazos de su madre y que el responsable sea presentado ante la justicia”, enfatizó la dirección de Comunicaciones Estratégicas.

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En el marco de las pesquisas, la uniformada informó que varias personas han sido detenidas de manera preventiva para fines de investigación. Se trata de individuos cercanos al entorno de “Waifai” y del padre de la niña, quienes podrían haber tenido conocimiento del paradero del sospechoso o haber colaborado de alguna manera en su huida. Estas personas están siendo interrogadas por especialistas del Ministerio Público y la Policía para esclarecer si hubo complicidad en el rapto.

La institución del orden ha sido enfática en señalar que Emmanuel es considerado un individuo de “alto interés investigativo” y su captura es prioridad número uno para la dirección regional de Santo Domingo Oeste.

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