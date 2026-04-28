El Salvador será sede de la Capital Basketera en 2026, con la participación de más de 500 atletas de 11 países

El próximo torneo reunirá a deportistas de 11 países y sumará partidos inclusivos en alianza con Olimpiadas Especiales. San Salvador y La Libertad serán sede de una cita que promete superar todas las expectativas (Foto cortesía INDES)

El Salvador se alista para recibir la tercera edición del torneo internacional Capital Basketera, un evento que reunirá a más de 500 deportistas provenientes de 11 países y que se desarrollará del 28 al 31 de mayo de 2026, según informó el Instituto Nacional de los Deportes (INDES). De acuerdo con el comunicado difundido este martes, la competencia contará con delegaciones de Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia, Canadá, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Venezuela, Belice y El Salvador, quienes competirán en categorías que abarcan desde la U10 hasta la U21.

El acto de lanzamiento, realizado en el Salón de Usos Múltiples del Estadio de Deportes de Playa del Complejo Deportivo Flor Blanca, reunió a representantes de las principales entidades vinculadas al baloncesto nacional e internacional. Entre los asistentes destacaron Rodolfo Mena, presidente de la Federación Salvadoreña de Baloncesto (FESABAL); Alejandra Durán, directora ejecutiva de Corsatur; Víctor Escobar, director de Capital Basketera; óscar Orellana, representante de Olimpiadas Especiales de El Salvador; y Boris Pereira, director general de Molten y TF Sports. Estos voceros subrayaron la importancia del evento tanto en el ámbito deportivo como en la proyección internacional del país.

PUBLICIDAD

Las sedes designadas para el torneo serán el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, el Polideportivo de la Universidad de El Salvador (UES), el Gimnasio Municipal Adolfo Pineda en Santa Tecla y el Complejo Deportivo BeSport en San Salvador y La Libertad. Según detalló el comunicado del INDES, los partidos se jugarán desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., permitiendo a las delegaciones disputar encuentros en cuatro escenarios de alto nivel técnico.

La tercera edición del torneo Capital Basketera marca un antes y un después para el baloncesto regional. El evento reivindica a la capital como epicentro y apuesta por la integración entre naciones (Foto cortesía Federación Salvadoreña de Baloncesto)

El presidente de la FESABAL, Rodolfo Mena, destacó durante la conferencia: “Como federación estamos facilitando las canchas del Gimnasio Nacional, balones y acompañando en la parte técnica para que sea un torneo de primer nivel”. También enfatizó el valor de la competencia internacional para el desarrollo de los jugadores salvadoreños, al señalar: “Nuestras preselecciones necesitan juegos de calidad, y esta es una gran oportunidad para competir contra equipos internacionales sin salir del país”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Alejandra Durán, desde Corsatur, puso en relieve el impacto turístico del torneo: “Este tipo de actividades también nos permite mostrar El Salvador como un destino turístico y brindar una mejor experiencia a quienes nos visitan”, según recogió el comunicado de INDES.

El director de Capital Basketera, Víctor Escobar, explicó el crecimiento del evento: “El año pasado contamos con cinco países y ahora hemos crecido a más de 10, con una participación que sigue aumentando”. Escobar puntualizó que el objetivo principal es ofrecer a las delegaciones una experiencia integral, tanto deportiva como cultural: “Nuestro objetivo es que las delegaciones vivan una experiencia completa en El Salvador, no solo en la cancha, sino también conociendo el país y compitiendo en un torneo de alto nivel”.

PUBLICIDAD

En cuanto a la estructura competitiva, el formato contempla categorías con entre seis y doce equipos, que serán organizados en grupos y avanzarán los mejores hasta la definición de los campeones. La jornada diaria se extenderá desde la mañana hasta la noche, lo que permitirá una agenda intensa de partidos y actividades paralelas.

La nueva edición quiere dejar huella a través del apoyo institucional, la presencia de selecciones internacionales y la apuesta por la diversidad a través del deporte (Foto cortesía Shriners El Salvador)

Dentro del componente social, Óscar Orellana, representante de Olimpiadas Especiales, subrayó el enfoque inclusivo de la iniciativa: “Creemos que a través del deporte la inclusión es posible, y este tipo de espacios permiten demostrarlo”. Según informó INDES, el torneo también incorporará un partido unificado, desarrollado en coordinación con Olimpiadas Especiales, reforzando la apuesta del evento por la integración y la diversidad.

PUBLICIDAD

En el repaso de antecedentes, la segunda edición del torneo, denominada Capital 2025, reunió a más de 400 atletas de siete delegaciones y se disputó en el Complejo Deportivo BeSport de Nuevo Cuscatlán del 17 al 20 de julio de 2025. En esa ocasión, participaron representantes de Belice, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Panamá, Costa Rica y El Salvador, distribuidos en ocho categorías.

La organización del Capital Basketera 2026 espera consolidar a El Salvador como un referente regional en la organización de competencias de baloncesto.

PUBLICIDAD