Costa Rica

En fotos: Así es como un exbuque de Estados Unidos se transformó en el gran enemigo de la pesca ilícita en Costa Rica

Lo que antes fue un buque militar hoy alberga tecnología y operaciones estratégicas para rastrear técnicas de caza no autorizadas en uno de los mares más biodiversos del planeta

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El Modoc, un buque con más de un siglo de historia, hoy es una pieza clave en la lucha contra la pesca ilegal en Costa Rica. Cortesía: Fabricio Quirós
El Modoc, un buque con más de un siglo de historia, hoy es una pieza clave en la lucha contra la pesca ilegal en Costa Rica. Cortesía: Fabricio Quirós

Adquirido en 2019 por la organización Earthrace Conservation, el Modoc, un antiguo buque de la marina y guardacostas de Estados Unidos, se ha transformado en una sofisticada base flotante de operaciones contra la pesca ilegal. Con 45 metros de eslora, capacidad para permanecer hasta 30 días en alta mar sin asistencia y equipado con tecnología como sistemas térmicos FLIR, drones y hasta una unidad canina de rastreo, esta embarcación combina historia militar con capacidades de vigilancia de última generación.

Hoy, desde aguas costarricenses, funciona como plataforma clave para patrullajes, investigaciones científicas y misiones de protección en algunos de los ecosistemas marinos más remotos y biodiversos del planeta.

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El buque Modoc, utilizado por Earthrace Conservation, sirve como plataforma para patrullajes y vigilancia en áreas marinas protegidas del país. Cortesía: Earthrace Conservation
El buque Modoc, utilizado por Earthrace Conservation, sirve como plataforma para patrullajes y vigilancia en áreas marinas protegidas del país. Cortesía: Earthrace Conservation
En la azotea del buque entrenan a Appa, el pastor belga que forma parte de la unidad K9 de la organización. Cortesía: Fabricio Quirós
En la azotea del buque entrenan a Appa, el pastor belga que forma parte de la unidad K9 de la organización. Cortesía: Fabricio Quirós
Entre 10 y 15 volutarios de varias nacionalidades viven en el interior de la embarcación y que son parte del equipo de trabajo de Earthrace Conservation. Cortesía: Fabricio Quirós
Entre 10 y 15 volutarios de varias nacionalidades viven en el interior de la embarcación y que son parte del equipo de trabajo de Earthrace Conservation. Cortesía: Fabricio Quirós
Cocina de la embarcación, miembros cuentan con variedad de utensilios para preparar sus comidas. Cortesía: Fabricio Quirós
Cocina de la embarcación, miembros cuentan con variedad de utensilios para preparar sus comidas. Cortesía: Fabricio Quirós
Zona de equipos de protección personal y seguridad. Cortesía: Fabricio Quirós
Zona de equipos de protección personal y seguridad. Cortesía: Fabricio Quirós
Popa de la embarcación, sitio trasero, de donde se realiza la mayor parte del anclaje. Cortesía: Fabricio Quirós
Popa de la embarcación, sitio trasero, de donde se realiza la mayor parte del anclaje. Cortesía: Fabricio Quirós
Vestimenta utiliza por los voluntarios para realizar los patrullajes. Cortesía: Fabricio Quirós
Vestimenta utiliza por los voluntarios para realizar los patrullajes. Cortesía: Fabricio Quirós
Equipo tecnológico y de comunicacion utilizado por el staff durante las expediciones. Cortesía: Fabricio Quirós
Equipo tecnológico y de comunicacion utilizado por el staff durante las expediciones. Cortesía: Fabricio Quirós
Salas de reuniones y de encuentros del equipo. Cortesía: Fabricio Quirós
Salas de reuniones y de encuentros del equipo. Cortesía: Fabricio Quirós
Zona de control técnica, mecánica y eléctrica del buque. Cortesía: Fabricio Quirós
Zona de control técnica, mecánica y eléctrica del buque. Cortesía: Fabricio Quirós

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