Remesas superan los 2,435 millones de dólares en El Salvador en primer trimestre de 2026

Una mujer salvadoreña recibe billetes de dólar estadounidense de una cajera en una agencia bancaria, destacando la importancia de las remesas para la economía de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La economía de El Salvador registró en marzo de 2026 un crecimiento en los ingresos por remesas familiares, alcanzando 910.81 millones USD, cifra que refleja un incremento respecto al mismo mes del año anterior. Durante el periodo comprendido entre marzo de 2025 y marzo de 2026, El Salvador experimentó fluctuaciones mensuales en el flujo de remesas, con montos que oscilaron entre 759.45 millones USD en enero de 2026 y el máximo de 961.12 millones USD registrado en diciembre de 2025.

La cifra obtenida en marzo de 2026 constituye un aumento de más de 47 millones USD respecto al valor de marzo de 2025, cuando las transferencias sumaron 863.05 millones USD, de acuerdo con datos oficiales del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) divulgados este lunes y revisados por Infobae.

PUBLICIDAD

Alza en el primer trimestre de 2026

Las remesas durante el primer trimestre de 2026 alcanzaron los USD2,435.59 millones, lo que representa un crecimiento del 7.3 % respecto al mismo periodo de 2025, indican las cifras del BCR.

Estas transferencias, que provienen principalmente de Estados Unidos, constituyen el 24 % del producto interno bruto salvadoreño y mantienen su posición como la fuente principal de divisas en el país, superando a las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo internacional, de acuerdo con los datos oficiales.

PUBLICIDAD

Infografía detalla la evolución mensual de remesas familiares en El Salvador de marzo 2025 a marzo 2026, destacando el incremento en el tercer mes de este año, según el Banco Central de Reserva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto recibido entre enero y marzo de 2026 fue USD165.9 millones superior al registrado en los tres primeros meses de 2025, cuando sumaron USD2,269,69 millones. Por meses, se recibieron USD 759.45 millones en enero, USD 765.33 millones en febrero y USD 910.81 millones en marzo, según las cifras oficiales.

Los datos mensuales muestran que, pese a las variaciones estacionales, el flujo de remesas mantiene una tendencia general al alza. Entre los meses de abril y agosto de 2025, los ingresos oscilaron entre 807.24 y 899,08 millones USD. Posteriormente, septiembre, octubre y noviembre registraron valores ligeramente inferiores, antes del repunte de diciembre. La reactivación en febrero y marzo de 2026 sugiere una recuperación tras el descenso posnavideño.

PUBLICIDAD

De allí que el ingreso de remesas mostró picos en meses como diciembre, debido a celebraciones y gastos extraordinarios de fin de año, mientras que en los meses posteriores se observó una reducción estacional. Esta tendencia se reflejó en los datos del período, donde el valor más bajo se registró en enero de 2026 con 759.45 millones USD, antes de iniciar una recuperación en los meses siguientes.

De acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) publicada por el BCR, la cifra de beneficiarios de remesas en El Salvador experimentó en 2025 una leve reducción de 437 personas frente a 2024, situándose en 1.575.378.

PUBLICIDAD

En el año 2025, El Salvador acumuló USD 9,987.91 millones en remesas familiares, lo que supuso un incremento interanual del 17.7 % respecto a 2024, según las cifras del BCR. Esta cantidad representó el 20.9 % de los USD 47,730.2 millones que ingresaron ese año a los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala).

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado muestra billetes de cien dólares estadounidenses en una casa de cambio. REUTERS/Luisa González

Factores que inciden en la evolución mensual de las remesas

La variación anual positiva de marzo de 2026 se explica por factores como la estabilidad del empleo de los migrantes salvadoreños en el exterior, especialmente en Estados Unidos, y la utilización de canales digitales para el envío de dinero, lo que ha facilitado el acceso y abaratado costos para los remitentes.

PUBLICIDAD

El aumento constante de remesas responde también a la adaptación de las familias a nuevas condiciones económicas y la persistente migración hacia el hemisferio norte consolidando la importancia de este flujo para la estabilidad financiera de El Salvador y el sustento de miles de hogares que dependen de estos recursos.

El Salvador, junto con otros países de Centroamérica, depende en gran parte de los recursos enviados por su diáspora, que representan una proporción significativa del Producto Interno Bruto (PIB). Informes económicos del Banco Mundial y estimaciones recogidas por Infobae indican que las remesas en el país representaron en 2025 el 22.4% del PIB, ubicándolo entre los países que dependen de estos ingresos en la región.

PUBLICIDAD

El Banco Central de Reserva se mantiene atento a los cambios en el entorno internacional que puedan afectar el comportamiento de las remesas, como las políticas migratorias de Estados Unidos y la situación laboral de los salvadoreños en el exterior.