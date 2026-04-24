Dos camiones y 24 sensores: así Panamá evalúa la seguridad del Puente de las Américas tras explosión de cisternas

El accidente del 4 de abril involucró la explosión de tres camiones cisterna bajo el puente. Tomada de instagram

Panamá puso a prueba la resistencia estructural del Puente de las Américas mediante una prueba de carga controlada, como parte de un proceso técnico para verificar la seguridad de la estructura tras la explosión registrada el 4 de abril y las evaluaciones posteriores realizadas por especialistas nacionales e internacionales.

La prueba fue ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en horario nocturno, utilizando dos camiones de 33 toneladas cada uno, que circularon de manera simultánea por todos los carriles del tramo este, con el objetivo de simular condiciones reales de carga y medir el comportamiento del puente ante esfuerzos estructurales.

Para este análisis, se instalaron 24 extensómetros de alta precisión, ubicados en la cercha del lado este —12 en la cara sur y 12 en la cara norte—, los cuales registraron en tiempo real estiramientos, compresiones y deformaciones de los elementos estructurales durante el paso de los vehículos.

Los sensores estuvieron conectados a un sistema que transmitió la información vía WiFi a una consola central, donde los datos fueron recopilados para un análisis técnico especializado, con el fin de determinar si la estructura mantiene los niveles de seguridad requeridos.

Dos camiones de 33 toneladas circularon simultáneamente durante el ensayo técnico. Cortesía MOP

El director nacional de Estudios y Diseños del MOP, Edwin Lewis, confirmó que este proceso continuará con una segunda prueba de carga el sábado 25 de abril, lo que implicará el cierre total del puente entre las 10:00 p.m. y las 2:00 a.m., como parte del mismo esquema de evaluación.

Estas pruebas se realizan tras el accidente ocurrido el 4 de abril, cuando tres camiones cisterna explotaron debajo del puente durante una operación de trasiego de combustible, generando un incendio de gran magnitud que dejó una víctima fatal y varios heridos, además de preocupación por posibles daños estructurales.

Luego del incidente, el MOP desarrolló una serie de inspecciones técnicas, mediciones topográficas y análisis estructurales, incluyendo revisiones en la parte inferior del puente para evaluar el impacto del fuego sobre el acero y los puntos críticos de la estructura.

Como parte de estas evaluaciones, el puente también fue sometido a una inspección por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (U.S. Army), cuyos especialistas realizaron un análisis técnico adicional para validar el estado de la infraestructura tras el evento.

El Puente de las Américas, inaugurado el 12 de octubre de 1962, es una de las obras más importantes del país, con una longitud de 1,654 metros y una altura de 61 metros, y constituye un punto clave de conexión entre la capital y el interior.

Sensores instalados en la estructura midieron deformaciones en tiempo real. Cortesía MOP

Su relevancia es estratégica, ya que forma parte de la Carretera Panamericana, permitiendo la conexión terrestre entre la ciudad de Panamá y el resto del país.

Actualmente, por esta estructura transitan más de 65,000 vehículos diarios. Hoy solo pueden circular vehículos que no superen las 10 toneladas; los equipos pesados y buses deben utilizar el Puente Centenario, ubicado a unos 15 kilómetros de distancia.

Panamá cuenta con tres puentes sobre el Canal de Panamá: el Puente de las Américas, el Puente Centenario y el Puente Atlántico en Colón, que en conjunto sostienen la conectividad terrestre del país sobre la vía interoceánica.

Ante el aumento del tráfico, el país avanza en la construcción de un cuarto puente sobre el Canal, un proyecto estratégico que busca reducir la presión sobre las estructuras existentes y mejorar la movilidad en el área metropolitana.

Más de 65,000 vehículos transitan diariamente por el Puente de las Américas. AP

Los resultados de estas evaluaciones serán determinantes para definir si se requieren refuerzos estructurales o ajustes en las restricciones de tránsito.