Panamá

Con documentos falsos y fuera del radar: panameño estuvo siete años prófugo hasta su captura en Colombia

El detenido había escapado del penal La Joya junto a otros reclusos en un caso aún bajo investigación

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Edgar Luis Beitía Lester fue ubicado en el barrio La Candelaria, en Medellín, tras casi siete años utilizando identidad falsa en Colombia. Tomada de la PN
Edgar Luis Beitía Lester fue ubicado en el barrio La Candelaria, en Medellín, tras casi siete años utilizando identidad falsa en Colombia. Tomada de la PN

Durante casi siete años, el panameño Edgar Luis Beitía Lester logró mantenerse oculto en Colombia, evadiendo a las autoridades mediante el uso de documentación falsa y operando bajo una identidad colombiana, hasta que finalmente fue capturado en una operación de cooperación policial internacional entre la Policía Nacional de Panamá y la Interpol. Su detención marca un nuevo golpe contra estructuras vinculadas al crimen organizado que operan entre ambos países.

La aprehensión se produjo el 21 de abril de 2026 en el sector de La Candelaria, en el centro de Medellín, donde unidades de la Policía Nacional de Colombia ejecutaron el operativo tras la emisión de una notificación roja.

Beitía Lester era requerido por delitos de homicidio y por su evasión del centro penitenciario La Joya, una de las cárceles más importantes de Panamá.

De acuerdo con los informes oficiales, el fugitivo había logrado permanecer oculto durante aproximadamente siete años, utilizando documentos falsificados para evitar su identificación.

El detenido era requerido por homicidio y por su evasión del centro penitenciario La Joya. Tomada de la PN
El detenido era requerido por homicidio y por su evasión del centro penitenciario La Joya. Tomada de la PN

Durante ese tiempo, las autoridades establecieron su presunta vinculación con actividades de tráfico internacional de estupefacientes, además de participar en dinámicas de microtráfico y en la coordinación de operaciones con grupos criminales en territorio colombiano.

Beitía Lester tenía 28 años cuando protagonizó su fuga del penal de La Joya, en un hecho que también involucró a José Luis Magallón Chérigo, de 30 años, y a Yair Aldamir Restrepo Barrera, alias Macuto, de 27 años.

El panameño había ingresado al sistema penitenciario en mayo de 2012, lo que refuerza el historial delictivo que mantenía antes de su evasión.

Las autoridades panameñas y colombianas destacaron que la captura fue posible gracias al intercambio de información estratégica, el uso de inteligencia policial y la coordinación entre la Oficina Central Nacional de Interpol en ambos países.

Este tipo de operaciones refleja el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional frente a redes que trascienden las fronteras y buscan refugio en otros territorios.

Alias Balín es considerado el principal cabecilla de la pandilla SAN 23, una de las organizaciones más violentas del distrito de San Miguelito, Panamá - crédito X
El caso se suma a la captura de alias Balín en enero de 2026, otro objetivo prioritario de Panamá ubicado en Colombia. Tomada de X

El caso de Beitía Lester se suma a otras detenciones recientes de objetivos de alto perfil en Colombia, como la captura en enero de 2026 de Jean Carlo Valderrama, alias Balín, considerado uno de los principales cabecillas de la pandilla SAN 23, una de las organizaciones más violentas del distrito de San Miguelito, en Panamá. En ese operativo también se logró la incautación de armas de fuego y dispositivos móviles.

La detención de alias Balín evidenció la capacidad de las autoridades para ubicar a fugitivos que intentan ocultarse fuera de Panamá, así como el impacto de las estructuras criminales que mantienen operaciones tanto en territorio panameño como en otros países de la región.

La coordinación entre agencias permitió identificar su ubicación y proceder con su captura junto a otras personas vinculadas a actividades ilícitas.

Con estos resultados, las autoridades reiteran que continuarán reforzando los mecanismos de seguimiento, ubicación y captura de personas requeridas por la justicia, enviando un mensaje claro a quienes intentan evadir la ley: no existe lugar seguro para quienes forman parte del crimen organizado.

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