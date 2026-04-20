Hasta la fecha más de 70 estudiantes y docentes han muerto al tratar de cruzar ríos en la comarca Ngäbe Buglé, en Panamá

Para llegar a sus escuelas o a sus residencias los estudiantes indígenas deben cruzar ríos caudalosos. (Foto AP/Matías Delacroix)

Más de 70 personas, entre estudiantes y docentes, han muerto en la comarca Ngäbe Buglé desde el 2000 a la fecha, al ser víctimas de los caudalosos ríos que se ven obligados a cruzar para poder llegar a sus escuelas o a sus residencias.

Recientemente, otro estudiante de secundaria murió tras ser arrastrado por la corriente, en una zona cercana a la frontera con Costa Rica, convirtiéndose en el segundo caso en apenas una semana cuando otro estudiante falleció en circunstancias parecidas, al tratar de regresar a su casa tras cumplir con sus tareas escolares, según reportó el diario Crítica.

En 2025, precisamente el 27 de octubre cuando se conmemoraba el Día del Estudiante, en la comunidad de Mironó, ubicada en la comarca Ngäbe Buglé, dos niñas perdieron la vida al tratar de cruzar la quebrada La Pita, cuando igualmente regresaban a sus hogares, luego de su jornada laboral.

En el incidente también se vieron involucrados tres estudiantes, que finalmente lograron salvarse.

La comarca indígena Ngäbe Buglé abarca parte de las provincias de Veraguas, Bocas del Toro y Chiriquí, estas últimas fronterizas con Costa Rica, y es habitada por las etnias ngäbe y buglé.

La situación, cada vez más recurrente al tratar de cruzar los afluentes, preocupa a los residentes del área comarcal, mientras que las autoridades informaron que adelantan la construcción de al menos 50 puentes tipo zarzos en distintas áreas de la comarca.

Los zarzos son estructuras con base de cemento que van de un extremo al otro de los ríos y cuya pasarela puede ser de planchas de metal o de cemento, revestido de mallas de seguridad.

Los puentes colgantes surgen como una alternativa para evitar más muertes en las áreas comarcales. (Shutterstock).

Esta segunda etapa de construcción se realizará mediante una inversión superior a los $19 millones y las estructuras tendrán una longitud de entre 45 y 160 metros, dependiendo del cauce de los ríos y quebradas.

Sin embargo, continúan las quejas de los moradores de esas regiones, que alegan que muchos de los zarzos (puentes) están planificados para construirse en sectores donde no se necesitan.

En febrero de este año el Ministerio de Obras Públicas dio a conocer ante el Consejo de Gabinete la construcción de 50 zarzos correspondientes a la Fase 2 de este programa, iniciativa que según dijeron sus autoridades garantizará el paso seguro a más de 11,700 estudiantes que asisten a planteles educativos en tres zonas comarcales.

Esta segunda etapa contempla la construcción de puentes colgantes en las regiones Kodri, Ñokribo y Nedrini, dentro de la comarca Ngäbe Buglé.

El objetivo, reiteraron, es garantizar que los residentes, principalmente estudiantes, puedan pasar sin riesgos ríos o quebradas que, debido a las inclemencias del tiempo, registren crecientes que en el pasado reciente han cobrado la vida de jóvenes y adultos.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, dio a conocer la inversión de $19 millones en zarzos en la comarca Ngäbe Buglé.(Ministerio de Obras Públicas)

En un comunicado, la entidad gubernamental indicó que la comarca Ngäbe Buglé presenta condiciones geográficas distintas a las de otras regiones del país, con caminos montañosos, comunidades dispersas y zonas de difícil acceso, lo que implica retos particulares para la ejecución de obras.

Por ello, no todos los zarzos pueden compararse únicamente por su costo, ya que influyen factores como la ubicación, el transporte de materiales, el acceso al área, el diseño requerido y las características del terreno.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, detalló que cuatro pasos serán construidos en los distritos de Ñurum y Müna, 34 en Kankintú, Jirondai y Santa Catalina, mientras que 12 estarán ubicados en los distritos de Mironó, Besikó y Nole Duima.

Estas estructuras, agregó el funcionario, se suman a las de la Fase 1, completando de esta manera 100 zarzos para estas comunidades.

La segunda fase del programa proyecta, en cifras dadas a conocer por el Ministerio de Obras Públicas, la generación de 500 empleos directos para este año, brindando una respuesta directa a las comunidades vulnerables de la región comarcal, donde se ubican unos 45 centros educativos.