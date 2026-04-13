Consorcio de universidades canadienses busca identificar intereses académicos y técnicos con Panamá

Las universidades canadienses pertenecientes al consorcio CALDO ofrecen becas para estudiantes y profesionales de todo el mundo.

Mostrando su interés por Panamá, el Consorcio de Universidades Canadienses para América Latina y el Caribe (CALDO) presentó su estructura y las capacidades de cada universidad que la integran, así como los programas y modalidades de cooperación que ofrecen, a fin de identificar intereses y posibles iniciativas conjuntas.

Funcionarios del Ministerio de Comercio e Industrias, de las áreas de Comercio Exterior, Comercio Interior e Industrias, junto con representantes de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales y de la Unidad de Fortalecimiento de Capacidades Comerciales Internacionales expusieron en este encuentro con CALDO las áreas de interés para fortalecer capacidades institucionales y explorar sinergias, incluyendo inglés técnico comercial e inteligencia artificial aplicada a la optimización de procesos.

Los representantes gubernamentales reafirmaron durante el encuentro el interés de Panamá en desarrollar sectores relativos a los semiconductores, energías renovables, y en iniciativas que faciliten cómo hacer negocios conCanadá, buscando generar un impacto positivo en los sectores productivos locales.

Este primer acercamiento, según una nota de prensa ministerial, sienta las bases para futuras colaboraciones con Canadá, que impulsen la innovación, competitividad y desarrollo sostenible, alineadas con la agenda económica y tecnológica de Panamá.

Uno de los objetivos de este encuentro fue conocer la oferta académica y técnica, y explorar posibles áreas de colaboración en Inteligencia Artificial y semiconductores, alineadas con las prioridades de la nación.

Panamá busca puntos de encuentro que faciliten cómo hacer negocios con Canadá.

El consorcio es un grupo de universidades canadienses que ofrecen programas de posgrado en inglés y francés a estudiantes de todo el mundo. Este consorcio tiene como objetivo formar recursos humanos con competencias especializadas en áreas de investigación e innovación.

Canadá presenta una serie de oportunidades para desarrollar programas en conjunto. Su gobierno ofrece, a través de su convocatoria EMI, por ejemplo, apoyo a programas de internacionalización, como el fortalecimiento del idioma inglés o francés durante un año previo a la estancia académica.

La beca ELAP, por su parte, también es una subvención del gobierno canadiense, disponible para estudiantes de pregrado interesados en realizar estudios de maestría y doctorados científicos en las universidades canadienses puedan movilizarse con los gastos cubiertos.

Se espera que la vinculación de este tipo de oportunidades contribuya a aumentar el número de movilizaciones de estudiantes panameños a Canadá, principalmente para el desarrollo de proyectos de investigación y colaboración conjunta que beneficien al país.

Esto, no solo a través de becas, sino también con actividades de internacionalización en casa y pasantías cortas académicas y de investigación.

Uno de los objetivos de Panamá con Canadá es explorar sinergias, incluyendo la inteligencia artificial aplicada a la optimización de procesos.

La presencia de CALDO en entidades e instituciones educativas panameñas no es nueva. Ya en noviembre de 2022 realizó acercamientos con profesionales de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) para la ejecución de proyectos de educación superior en áreas de mutuo interés.

La finalidad, según se informó en esa oportunidad, era la de promover la movilización de estudiantes y profesores de postgrado y desarrollar proyectos de colaboración en áreas prioritarias panameñas y canadienses.

CALDO mantiene un convenio de colaboración con el Instituto para del Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), para realizar convocatorias de becas.

Estas subvenciones están dirigidas a estudiantes panameños interesados en realizar estudios de maestrías de investigación o doctorados en áreas de ciencia, tecnología e innovación en centros de educación canadienses, pertenecientes al consorcio.

Profesionales de la Universidad Tecnológica de Panamá han cursado programas de maestrías y/o doctorados en universidades de Canadá, facilitadas por el Consorcio de Universidades Canadienses para América Latina y el Caribe.