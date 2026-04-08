Panamá

Hace 50 años Panamá jugó su primer partido rumbo a la eliminatoria de Argentina 1978

Hoy día la selección nacional se prepara para participar en su segundo mundial de fútbol

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Nuevas generaciones de futbolistas han contribuido a llevar al país a otro nivel de competencia. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Jerome Miron
Nuevas generaciones de futbolistas han contribuido a llevar al país a otro nivel de competencia. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Jerome Miron

Cincuenta años después de que Panamá jugara su primer partido para la eliminatoria de Argentina 1978, el país se prepara para jugar su segunda Copa del Mundo, mientras que a nivel juvenil ha pisado la cancha en varios mundiales con sus equipos Sub 17 y Sub 20.

Ese 4 de abril de 1976 fue un domingo soleado. El partido estaba pactado para jugarse a las 11 de la mañana en el entonces estadio Revolución, hoy Rommel Fernández.

Concentrados, los jugadores durmieron en un local al que llamaban dormitorio y que quedaba en las instalaciones de la piscina Patria, que hoy forma parte de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, contigua al estadio Rommel Fernández, en donde se concentraba a los deportistas nacionales, cuenta el periodista Campo Elías Estrada, estudioso del fútbol panameño.

Allí, apretujados en unos camarotes, el primero en levantarse fue Luis Ernesto Cascarita Tapia, el único legionario y jugador más representativo del seleccionado nacional que dirigía el chileno Renato Panay, rememoró el jugador Nivaldo Acuña.

Unos minutos más tarde todos estaban desayunando en el comedor de las instalaciones de la piscina Patria, hoy llamada Eileen Coparropa.

Panamá, presente en el sorteo de la Copa Mundial de fútbol de 2026, realizado en el Kennedy Center en Washington, el 5 de diciembre de 2025. (Foto AP/Alex Brandon)
Panamá, presente en el sorteo de la Copa Mundial de fútbol de 2026, realizado en el Kennedy Center en Washington, el 5 de diciembre de 2025. (Foto AP/Alex Brandon)

En su columna “Tiro a gol y algo más”, Estrada registra que mientras se acercaban las 11 de la mañana, la hora del partido, los jugadores, uno a uno, o en pequeños grupos, comenzaron a salir caminando casi que en el anonimato para cualquier transeúnte que se los topara por la acera, pasaron por la parte frontal del estadio hasta dirigirse a la entrada que queda frente al hipódromo, donde estaban los camerinos.

El jugador Virgilio Villín Vásquez recordó que la federación les dio unos tacos a cada jugador y todos calentaron uniformados en un pasillo del estadio. Cada integrante del equipo contaba con un solo uniforme.

Esta realidad contrastaba con la de los jugadores en Costa Rica, donde ya se jugaba fútbol profesional. Por Panamá solo Cascarita Tapia ya era reconocido en El Salvador, por lo que era el jugador referente de los panameños.

El partido terminó 3-2 a favor de Panamá, los ticos se adelantaron 0-1 en el primer tiempo, pero los de casa remontaron en el segundo tiempo con goles de Cascarita Tapia, Federico Ponce y Muquita Sánchez. Sobre el final la visita marcó el segundo tanto.

Panamá jugó con un 4-2-4, con Edilberto Toro Aguirre, Normando Chichi Navarro, Nivaldo Acuña, Manlio Bernal, Elías Robot Morales, Virgilio Villín Vásquez, Luis Curvo Ortega; Simeón Grillo Escobar, Luis Ernesto Cascarita Tapia, Néstor Hernández y Agustín Muquita Sánchez. En el segundo tiempo, Héctor Ávila ingresó por Néstor Hernández y Federico Ponce por Grillo Escobar, indicó “Tiro a gol y algo más”.

Rommel Fernández.
Rommel Fernández Gutiérrez (1966-1993), un referente del fútbol panameño, cuyo nombre lleva el principal estadio de esta disciplina en Panamá. (Archivo).

El entrenador fue el chileno Renato Panay, y al partido asistieron cerca de 10 mil aficionados.

Desde aquella vez, hace 50 años, cuando el sueño de asistir a un Mundial se desvaneció, Panamá finalmente logró un pase al Mundial de Rusia al vencer el 10 de octubre de 2017, por ironías del destino a Costa Rica por un marcador de 2 a 1, en partido jugado en el estadio Rommel Fernández.

Luego de esa primera incursión en un Mundial, una nueva camada de jugadores, legionarios en gran medida, se prepara hoy día para participar en la Copa Mundial de Fútbol de 2026, a realizarse simultáneamente en México, Estados Unidos y Canadá.

Panamá será uno de los países que en esa justa deportiva representará a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF).

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