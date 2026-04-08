Alerta sanitaria por sarampión en América mantiene a Panamá en monitoreo permanente

Panamá no registra casos autóctonos de sarampión desde 1995, año en que se confirmó el último contagio de origen local en el país. Cortesía Minsa

El repunte del sarampión en la región de las Américas mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de Panamá, aunque hasta el momento los casos sospechosos detectados en el país han sido descartados tras las investigaciones epidemiológicas, según explicó el jefe nacional de Epidemiología, Dr. Pablo González.

El especialista advirtió que el contexto regional obliga a mantener una vigilancia activa, debido al riesgo permanente de introducción del virus en el país.

El escenario regional es el principal factor de preocupación. De acuerdo con datos oficiales, en 2025 se registraron más de 14 mil casos de sarampión en las Américas, una cifra muy superior al promedio histórico de entre 400 y 500 casos anuales. +

En lo que va de 2026, ya se contabilizan más de 11 mil casos, lo que confirma un aumento sostenido de la enfermedad en el continente.

Panamá, que eliminó el sarampión en 1995 con su último caso autóctono, se mantiene libre de transmisión local, pero no está exento de riesgo.

La condición del país como hub de conexiones aéreas, marítimas y terrestres incrementa la probabilidad de que se registren casos importados, especialmente por el flujo constante de viajeros provenientes de países donde el virus sigue circulando activamente.E

“En lo que va de 2026 ya llevamos más de 11 mil casos de sarampión en la región”, advirtió el Dr. Pablo González, jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud. Cortesía Minsa

El Dr. González explicó que el sistema de salud mantiene una vigilancia epidemiológica altamente sensible, capaz de detectar de inmediato cualquier caso sospechoso.

Ante síntomas como fiebre acompañada de erupciones en la piel (exantema), se activa un protocolo que incluye la investigación de campo, el seguimiento de contactos y la aplicación de medidas de contención para evitar la propagación del virus.

Una de las claves del sistema panameño es que las acciones no dependen del resultado de laboratorio. Según detalló el especialista, los equipos de respuesta actúan desde la sospecha clínica, implementando lo que se conoce como bloqueo vacunal o perifoco, que consiste en inmunizar a las personas cercanas al caso sospechoso y cortar posibles cadenas de transmisión.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por el aire y por contacto directo con secreciones respiratorias.

Sus síntomas iniciales incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y erupciones cutáneas, y puede evolucionar hacia complicaciones graves si no se controla a tiempo, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados o sin vacunación completa.

Los menores de un año son el grupo más vulnerable ante el sarampión. Archivo

El riesgo aumenta en determinados grupos poblacionales. El Dr. González advirtió los menores de un año son particularmente vulnerables, ya que aún no han recibido la vacuna, lo que los expone a desarrollar formas más severas de la enfermedad.

En estos casos, el sarampión puede derivar en complicaciones como neumonía, encefalitis o incluso la muerte, lo que lo convierte en una amenaza significativa de salud pública.

En el contexto regional, varios países reportan transmisión activa. Estados Unidos, México y Canadá han registrado incrementos importantes, mientras que en Centroamérica destaca el caso de Guatemala, con miles de contagios acumulados.

En Suramérica, países como Brasil, Argentina y Bolivia mantienen circulación del virus, y naciones cercanas como Colombia y Costa Rica han reportado casos importados, lo que incrementa la presión epidemiológica sobre Panamá.

Vacunas

Frente a este panorama, la principal herramienta de prevención sigue siendo la vacunación. Panamá cuenta con un esquema que incluye la vacuna triple viral (MMR) aplicada a los 12 meses de edad y un refuerzo a los 18 meses, además de dosis adicionales en etapas posteriores. Las autoridades insisten en que mantener altas coberturas es fundamental para evitar la reintroducción del virus.

Panamá desarrollará la Semana de Vacunación en las Américas del 23 de abril al 30 de mayo, con jornadas gratuitas en todo el país para reforzar la inmunización contra el sarampión. Cortesía Minsa

El Ministerio de Salud también anunció el desarrollo de la Semana de Vacunación en las Américas, que se llevará a cabo entre el 23 de abril y el 30 de mayo, con el objetivo de reforzar la inmunización en todo el país. Durante este periodo se habilitarán puntos de vacunación en instalaciones de salud y espacios públicos, facilitando el acceso a la población.

El sistema sanitario panameño cuenta además con el respaldo del Instituto Conmemorativo Gorgas, laboratorio de referencia nacional con capacidad para confirmar casos en corto tiempo.

Sin embargo, las autoridades reiteran que la estrategia no depende exclusivamente del diagnóstico, sino de la capacidad de actuar con rapidez desde la sospecha para contener cualquier posible brote.

El mensaje de las autoridades es claro: aunque Panamá no registra actualmente casos confirmados de sarampión, el riesgo sigue latente debido al entorno regional y a la alta movilidad internacional.

En este contexto, la vigilancia, la vacunación y la respuesta oportuna se convierten en los principales pilares para evitar que una enfermedad ya eliminada vuelva a establecerse en el país.