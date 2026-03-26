Canciller de Panamá llegó a Cuba en medio del proceso contra 10 panameños acusados de protestar contra el régimen de la isla

Javier Martínez-Acha arribó a La Habana para iniciar una visita oficial en medio del caso de ciudadanos panameños detenidos. Tomada de X

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, arribó este a La Habana para iniciar una visita oficial en Cuba, en medio del caso de ciudadanos panameños detenidos en la isla.

A su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí, el jefe de la diplomacia panameña fue recibido por autoridades cubanas y por el embajador Edwin Pitty.

Como parte de su agenda, sostendrá una reunión con su homólogo Bruno Rodríguez Parrilla.

La visita se produce luego de más de 3 semanas desde la detención de ciudadanos panameños en la capital cubana, un caso que ha escalado en la agenda diplomática.

Los hechos se remontan al 2 de marzo, cuando autoridades cubanas detuvieron a un grupo vinculado a presuntas acciones contra el sistema político del país. Desde entonces, el seguimiento consular se ha mantenido activo.

Las frases, como “Abajo la tiranía” y “Comunismo: enemigo de la comunidad”, aparecieron fechadas el 28 de febrero y hacían referencia directa tanto al sistema político cubano como a figuras estadounidenses como Donald Trump, Marco Rubioy Mike Hammer.

El caso involucra originalmente a 20 panameños, de los cuales 10 lograron salir de Cuba antes de las detenciones, mientras que otros diez permanecen bajo investigación.

El caso involucraba originalmente a 20 panameños, de los cuales 10 lograron salir de Cuba antes de las detenciones por supuestamente pintar frases contra el régimen cubano. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Estos ciudadanos continúan bajo custodia mientras avanzan los procesos judiciales en la isla, en un escenario que mantiene la atención de las autoridades panameñas.

De acuerdo con lo informado, los panameños habrían sido señalados por participar en la elaboración de mensajes con contenido político, en hechos que están siendo investigados por las autoridades cubanas.

Las indagaciones apuntan a que habrían sido contactados previamente y habrían recibido pagos por realizar estas acciones, lo que forma parte del expediente en desarrollo.

Tras conocerse la detención, el gobierno panameño activó los mecanismos de asistencia consular para verificar la situación de los ciudadanos, incluyendo visitas y contacto directo con las autoridades locales.

Estas gestiones han permitido confirmar el estado de los detenidos y dar seguimiento al proceso legal, en coordinación con la embajada panameña en Cuba.

El canciller panameño ha indicado que los detenidos se encuentran en condiciones consideradas apropiadas, tras la primera visita consular realizada en la isla.

Sin embargo, el proceso judicial continúa y su evolución dependerá de las decisiones que adopten las autoridades cubanas, lo que mantiene el caso en desarrollo.

En este contexto, la reunión entre Martínez-Acha y su homólogo cubano cobra relevancia, ya que permitirá abordar directamente la situación de los panameños detenidos, así como dar seguimiento a las gestiones diplomáticas en curso. El encuentro se da en un momento clave para la relación bilateral, marcado por este caso en particular.

La agenda del jefe de la diplomacia incluye una reunión con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla. (AP Foto/Richard Drew)

El Gobierno panameño ha reiterado que mantendrá el acompañamiento a sus ciudadanos durante todo el proceso, en línea con sus obligaciones consulares. Además, ha insistido en la importancia de respetar los procedimientos legales del país anfitrión, mientras continúa el seguimiento del caso.

Martínez-Acha afirmó en días pasados que Cuba comunicó que los ciudadanos panameños podrán recibir asistencia legal durante el proceso judicial, e incluso la posibilidad de contar con asesoría externa si así lo solicita Panamá.

Igualmente, ha señalado que si las condiciones lo permiten, se coordinará para que familiares puedan viajar a La Habana y visitar a los detenidos, como parte de las gestiones de asistencia consular que realiza el gobierno panameño.

La llegada del canciller a Cuba representa un paso dentro del manejo diplomático de la situación, que ha generado atención en Panamá en las últimas semanas. El desarrollo de esta visita y los contactos que se realicen serán determinantes para los próximos movimientos en torno al caso, en un contexto que sigue evolucionando.