Panamá

El presidente Frank-Walter Steinmeier inicia histórica gira por Panamá, Guatemala y México

La visita de Frank-Walter Steinmeier abarca reuniones bilaterales, encuentros con sectores empresariales e iniciativas educativas y ambientales, reflejando la intención de su país de profundizar el diálogo y la cooperación regionales

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El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier
El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y el presidente panameño José Raúl Mulino se abrazan durante una reunión en el Palacio Presidencial de Ciudad de Panamá, Panamá, el 16 de marzo de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

La llegada del presidente Frank-Walter Steinmeier a Panamá este lunes inaugura una gira sin precedentes para las relaciones entre Alemania y la región, que incluye también a Guatemala y México.

La visita, la primera de un jefe de Estado alemán a tierras panameñas, se enmarca en una agenda orientada a profundizar los lazos económicos y a fomentar el diálogo sobre democracia, Estado de derecho y desafíos globales.

El objetivo inmediato, indicó la oficina presidencial alemana es consolidar alianzas estratégicas y crear espacios para el intercambio en materias como educación, protección ambiental y ciencias.

La gira del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha marcado un nuevo capítulo en las relaciones entre su país y Centroamérica.

El recorrido, que abarca, además de Panamá, Guatemala y México, se diseñó para potenciar la cooperación económica y reafirmar el compromiso con la democracia, la educación y la protección ambiental.

En la primera escala, Steinmeier fue recibido por el ministro de relaciones exteriores, Javier Martínez Acha Vásquez y luego se reunió con el presidente José Raúl Mulino .

Las actividades oficiales incluyen una visita al Canal de Panamá y al Biomuseo, obra del arquitecto Frank Gehry. Panamá mantiene el primer lugar como mercado para exportaciones e inversiones alemanas en la región, lo que refuerza su prioridad en la política exterior de Berlín.

Luego de Panamá, el presidente alemán viajará a Guatemala para reunirse con Bernardo Arévalo de León. Steinmeier y Arévalo sostendrán una reunión bilateral, seguida de un encuentro con la prensa.

Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania,
Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, también visitará Guatemala y México en esta gira.

En el marco de la visita, el jefe de Estado alemán participará en un acto sobre democracia y Estado de derecho en la Embajada de Alemania, además de dialogar con comunidades indígenas y representantes empresariales como Compresores Kaeser.

La agenda también incluye un acercamiento a la educación local, con una reunión con escolares guatemaltecos. Posteriormente, Steinmeier recorrerá el proyecto de cooperación internacional Selva Maya, dedicado a la conservación ambiental y reconocido por su enfoque en la colaboración transfronteriza.

Durante 2023, el intercambio comercial entre Guatemala y Alemania alcanzó cifras relevantes: el país centroamericano importó un total de USD 500,6 millones, mientras que las exportaciones sumaron USD 136,2 millones.

El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier
El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y el presidente panameño José Raúl Mulino se reúnen en el Palacio Presidencial de Ciudad de Panamá, Panamá, el 16 de marzo de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Las principales compras guatemaltecas incluyeron maquinaria y aparatos mecánicos (USD 136,9 millones), vehículos y material de transporte (USD 59,7 millones), productos químicos (USD 53,3 millones) e instrumental médico (USD 37,7 millones). En sentido inverso, Alemania adquirió principalmente café (USD 45,6 millones), grasas y aceites comestibles (USD 37,5 millones) y banano (USD 20,1 millones).

Perspectivas de la visita en México

El itinerario de Steinmeier culmina en Ciudad de México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum lo recibirá con honores militares. La oficina presidencial alemana considera que México es un “actor clave en la región” y un socio estratégico en el G20, papel reforzado por su condición de mayor economía de América Latina y la tercera a nivel mundial.

Las actividades del mandatario alemán incluirán encuentros centrados en la expansión de los lazos económicos y la colaboración en áreas científicas y geopolíticas. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán informó que en 2023 el comercio bilateral alcanzó los 29.000 millones de euros: 18.900 millones en exportaciones alemanas y 10.100 millones en importaciones de productos mexicanos, lo que muestra una relación comercial en constante crecimiento.

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