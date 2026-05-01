América Latina

Rodrigo Paz rechazó el pedido de aumento salarial de distintos sectores y advirtió sobre la crisis económica en Bolivia

El mandatario pidió a los sindicatos que presenten propuestas para crear empleo y fomentar la inversión, en vez de solo reclamar aumentos

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Rodrigo Paz advirtió que la economía boliviana atraviesa una situación de quiebra (Reuters)
Rodrigo Paz advirtió que la economía boliviana atraviesa una situación de quiebra (Reuters)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cuestionó de forma directa los pedidos de aumento salarial realizados por sectores como la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sindicatos, al considerar que la economía nacional atraviesa una situación de quiebra.

Durante un acto por el Día Internacional del Trabajo en Quillacollo, Cochabamba, el mandatario señaló que la economía boliviana no puede sostener un incremento salarial del 20%, como exigen los sindicatos, debido al estado crítico en el que se encuentra el país.

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Según el presidente Paz, este momento financiero está marcado por una alta informalidad: el 85% de la actividad económica corresponde al sector informal y solo el 15% al formal. Esta estructura limita la capacidad del Estado para responder a los reclamos salariales sindicales, como el presentado por la COB en el cabildo realizado en El Alto, donde se exigió un aumento del 20% al salario básico.

Paz remarcó que el 85 % de la economía del país es informal (Reuters)
Paz remarcó que el 85 % de la economía del país es informal (Reuters)

El mandatario indicó que, en el contexto de crisis, solo un sector minoritario podría beneficiarse de un aumento salarial, mientras que la mayoría de los bolivianos no accedería a mejoras en sus condiciones de vida. Paz sostuvo que los sindicatos deberían enfocar sus propuestas en la creación de empleo, la promoción de inversiones y el impulso a la industria nacional.

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Además, insistió en que el país debe decidir entre mantener las políticas que llevaron a la quiebra o acompañar al Gobierno en una recuperación económica basada en leyes y promoción industrial.

En este marco, Paz anunció la creación de más de 5.500 nuevos ítems para los sectores de salud y educación, medida que, según argumentó, responde a una deuda histórica con la población que aún no accede a los servicios estatales esenciales.

El presidente aseguró que respeta el derecho de maestros y trabajadores de salud a reclamar mejoras salariales, pero enfatizó la necesidad de garantizar la presencia de médicos y docentes en todas las comunidades.

El jefe de Estado reiteró que el Gobierno impulsará reformas y leyes durante 2026 para ordenar las finanzas públicas y establecer las bases de un crecimiento económico futuro. Recordó que, al asumir la presidencia en noviembre pasado, encontró un Estado quebrado en todos los niveles y atribuyó esta situación a las administraciones de Evo Morales y Luis Arce durante los últimos 20 años.

Rodrigo Paz calificó a YPFB como “un antro de corrupción” y atribuyó esa situación a los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)
Rodrigo Paz calificó a YPFB como “un antro de corrupción” y atribuyó esa situación a los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

La jornada de declaraciones de Paz de hoy coincidió con el mitin de la COB en El Alto, donde la central sindical presentó su pliego de demandas, sumando el pedido de incremento salarial a una serie de protestas y movilizaciones de sectores sindicales y campesinos que han marcado los primeros seis meses de gestión.

Paz reconoció que este período inicial fue especialmente complejo, dedicado a revisar una administración estatal que, según él, fue dejada en condiciones precarias por los anteriores gobiernos.

(Con información de EFE)

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