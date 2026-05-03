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“Jugada maestra”: todo lo que hay que saber sobre la película que reinventa a Glen Powell

Con un elenco lleno de estrellas y una trama que mezcla humor negro y tensión, la nueva cinta de John Patton Ford desafía la imagen del actor y conquista la atención de la crítica

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La película Jugada maestra presenta a Glen Powell en un sorprendente papel de heredero psicópata, marcando un giro radical en su carrera actoral (YouTube: Diamond Films España)

Glen Powell da un giro en su carrera al dejar atrás su imagen de galán para encarnar a un heredero repudiado y letal en Jugada maestra, bajo la dirección de John Patton Ford.

Esta película, cuyo estreno mundial está programado para el 15 de mayo de 2026, lo muestra como un hombre dispuesto a todo para recuperar la fortuna familiar, en una historia en que la sátira negra y el thriller se entrelazan. Tal como señala la revista especializada Fotogramas, la transformación de Powell se sostiene en este papel central que desafía la percepción pública sobre el actor.

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En Jugada maestra, Powell interpreta a Becket Redfellow, un personaje impredecible cuyo descenso moral explora hasta dónde pueden llevar la ambición y la ausencia de límites éticos. La dirección de Patton Ford suma a un reparto destacado en el que figuran Ed Harris, Margaret Qualley y Topher Grace.

Jugada Maestra, Glen Powell
El estreno mundial de Jugada maestra está programado para el 15 de mayo de 2026, consolidándose como una de las producciones más esperadas en el circuito internacional de cine

El estreno mundial de la película está fijado en una fecha que la consolida como una de las apuestas más esperadas del año en el circuito internacional, fusionando sátira y thriller bajo una perspectiva estadounidense actual.

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Influencias cinematográficas y conexión con Psicópata americano

De acuerdo con Fotogramas, Jugada maestra encuentra sus raíces en la tradición del thriller estadounidense y la comedia negra británica. El personaje de Becket Redfellow convoca ecos notorios de Patrick Bateman, protagonista de la reconocida película Psicópata americano, así como de Travis Bickle, figura central del clásico de culto Taxi Driver.

La trama incorpora elementos propios de estos personajes, sumando referencias al cine de atracos como Ocean’s Eleven, aunque con una inclinación hacia una versión más implacable de este tipo de antihéroes.

Psicópata americano Christian Bale (Créditos: Prime Video)
Becket Redfellow, personaje interpretado por Glen Powell, muestra ecos del icónico Patrick Bateman de Psicópata americano y de Travis Bickle en Taxi Driver (Créditos: Prime Video)

El director Patton Ford explicó que la cinta es una reinterpretación estadounidense del clásico británico Ocho sentencias de muerte, adaptado a un ambiente contemporáneo con matices más explosivos.

En diálogo con Fotogramas, Powell admitió el desafío que implicó conseguir la empatía del público para un personaje al límite: “No deberíamos identificarnos con él, pero lo hacemos”. Se preguntó, además, hasta dónde podía llevar a la audiencia sin perder su apoyo.

Crítica social y sátira en la trama

Desde su concepción, la película se perfila como una sátira sobre la ambición, el poder y el dinero dentro de la élite estadounidense. Para Patton Ford, el eje está en un personaje que no logra aceptar su realidad, un espejo de cómo la cultura del éxito en Estados Unidos impulsa a perseguir metas sin límites. Así lo explicó en diálogo con Fotogramas.

Jugada Maestra, Glen Powell
El reparto principal de Jugada maestra incluye a Ed Harris, Margaret Qualley, Topher Grace y Jessica Henwick, junto con la participación destacada de Zach Woods

El elenco secundario potencia esta mirada crítica. Ed Harris interpreta a Whitelaw Redfellow, un patriarca poderoso y decidido que encarna la lógica del poder sin límites. “Todo se trata de ganar y de hacer lo que sea necesario para conseguirlo”, afirmó, sintetizando el eje central del personaje.

Por su parte, Margaret Qualley asume el papel de Julia, una seductora peligrosa que ocupa un lugar clave en la historia. “Todo gira en torno al estatus y el dinero”, puntualizó.

Producción, reparto y expectativas

El largometraje fue producido en Estados Unidos y su llegada al mercado genera expectativas por su fusión de géneros y un reparto coral, en el que sobresalen, además de Powell, intérpretes como Topher Grace, Zach Woods y Jessica Henwick.

En tanto, la presencia de veteranos como Harris y la dirección de Patton Ford aumentan el atractivo de una propuesta destinada a alimentar el debate en torno a los límites morales.

Jugada Maestra, Glen Powell
La intención de la película es desafiar la empatía del espectador, invitando a reflexionar sobre la moral, los límites y las consecuencias de la ambición desmedida

Tal como informa Fotogramas, la intención de la película es exigir al espectador que confronte los límites de su propia empatía, siguiendo la caída de Becket Redfellow a través de una narración donde la ambición y la crítica social estadounidense ocupan un lugar central.

La trama, construida desde la sátira y el thriller, desafía los convencionalismos del éxito y la moral, invitando a reconsiderar cómo se perciben los protagonistas de esta clase de historias.

La proyección internacional de Jugada maestra se fundamenta tanto en la expectación por el debut de Powell en este registro, como en la combinación de talentos en el reparto y el enfoque de Patton Ford.

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