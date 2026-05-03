FAS impone récord histórico de goles y puntos en la liga salvadoreña de fútbol

FAS impone un nuevo estándar con goles y respaldo de su hinchada (Cortesía: FAS)

CD FAS rompe récords históricos en el fútbol salvadoreño, cerrando una fase regular del torneo Clausura 2026 que quedará registrada como una de las más impactantes en la historia del fútbol salvadoreño. El equipo de Santa Ana no solo estableció nuevos récords en puntos y goles, sino que también alcanzó cifras inéditas de asistencia, consolidándose como una de las instituciones con mayor convocatoria en Centroamérica.

Durante la primera fase del campeonato, FAS logró 53 puntos, superando todos los registros previos en torneos cortos de la Primera División. Esta marca coloca al club por delante de conjuntos como Alianza, que había alcanzado 51 puntos en los torneos Apertura 2021 y Clausura 2018, así como de L.A. Firpo en el Apertura 2025, que sumó 50 unidades

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Además, la ofensiva de los tigrillos destacó de manera sobresaliente, anotando 98 goles en la temporada 2025-26, cifra que representa el récord absoluto de goles en una sola campaña en la máxima categoría del fútbol salvadoreño.

El registro supera el anterior logrado por CD Águila en la temporada 2001-02, cuando marcó 97 tantos, y deja atrás a equipos como Alianza 2018-19 y Santa Tecla FC 2015-16 con 96 y 95, respectivamente .

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Las 16 victorias de FAS en el Clausura 2026 representan la cifra más alta conseguida por un club en un mismo torneo corto. (Cortesía: FAS)

Una afición que no abandona

Además de los logros deportivos, el club consiguió imponer un nuevo récord de asistencia en torneos cortos, con 49,085 aficionados en 11 partidos como local, lo que arroja un promedio de 4,463 espectadores por encuentro. Esta cifra evidencia el respaldo y la fidelidad de la afición fasista, que acompañó al equipo en cada jornada, contribuyendo a convertir el estadio en un escenario vibrante y apoyando al conjunto en su camino hacia la cima.

“Gracias a toda la afición que acompañó durante todo el torneo para imponer un nuevo récord de asistencia en torneos cortos. Esta marca nos convierte en uno de los equipos con mayor asistencia de público a sus juegos, no solo en El Salvador, sino también en Centroamérica”, expresó el club a través de sus canales oficiales, reconociendo el rol fundamental de sus seguidores en el éxito colectivo.

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El club santaneco convoca a 49.085 aficionados, logrando la mayor asistencia en 11 partidos de local en El Salvador.(Cortesía: FAS)

De igual forma, el combinado rojo también registró 16 victorias durante la fase regular del Clausura 2026, la mayor cantidad alcanzada por un equipo en un torneo corto salvadoreño. El rendimiento permitió al club liderar la tabla de posiciones y consolidarse como un referente en el fútbol del área.

Los registros obtenidos reafirman el protagonismo histórico de FAS y su capacidad para reinventarse y competir al más alto nivel. El club se posiciona no solo como líder en El Salvador, sino como modelo a seguir.

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En búsqueda del campeonato

Los dirigidos por el mexicano Adrián Sánchez se clasifican a los cuartos de final como candidatos al título. Su próximo rival en mencionada instancia es Cacahuatique. Curiosamente, su último verdugo en el pasado campeonato.

Los tigrillos buscan su vigésima corona y despegarse Alianza para volver a sentarse en el trono del balompié salvadoreño. De momento, tanto santanecos como tigrillos poseen 19 copas.

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Los otros emparejamientos de 4tos quedaron conformados de la siguiente manera:

Inter F.A. vs. Municipal Limeño

L.A. Firpo vs. Isidro Metapán

Alianza vs. Águila

El fase decisiva se jugará durante la primera semana de mayo, buscando los 4 clasificados a semifinales.

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