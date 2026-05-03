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Ahora tendrás un asistente legal con IA en Word: todo gracias a una startup de 11.000 millones de dólares

Esta herramienta permite analizar riesgos contractuales y comparar cláusulas directamente desde el documento

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Microsoft introdujo mejoras en Word.
Microsoft integra la inteligencia artificial legal en Word con la función Legal Agent. (Microsoft)

Un agente legal de inteligencia artificial llega a Word. Microsoft acaba de presentar Legal Agent, una función que transforma el procesador de textos en una herramienta capaz de realizar tareas jurídicas complejas, directamente desde el propio documento.

Este asistente de IA cuenta con la capacidad de analizar riesgos contractuales, comparar cláusulas según los estándares internos de una organización, distinguir revisiones previas de nuevas propuestas y detectar disposiciones potencialmente problemáticas. Todo el proceso ocurre de manera integrada, sin requerir servicios externos ni cambios en los flujos habituales de trabajo legal.

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Qué hace el Legal Agent en Word

Legal Agent fue desarrollado en colaboración con ingenieros legales para reflejar la realidad de la revisión y negociación de contratos. A diferencia de las herramientas de IA generalistas, este agente sigue flujos de trabajo estructurados, como los que utilizan los equipos jurídicos para evaluar riesgos y mantener la coherencia en los documentos.

El agente se encarga de tareas repetitivas y técnicas: revisa contratos cláusula por cláusula, compara versiones para identificar riesgos y obligaciones, y ofrece referencias directas al lenguaje fuente de cada cláusula. Permite a los usuarios proponer cambios y genera redlines listos para negociación, con seguimiento de modificaciones a lo largo de las secciones relevantes y sin alterar el formato original.

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Hombre argentino de 55 años con camisa de puntos azules, sentado de perfil en una mesa de madera oscura, tecleando en un portátil en una sala de reuniones luminosa.
La herramienta de IA Legal Agent revisa contratos respetando los flujos de trabajo del sector jurídico profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Legal Agent opera sobre documentos que ya contienen cambios registrados, separando las revisiones anteriores de las nuevas propuestas. De este modo, se mantiene la trazabilidad del historial de negociaciones, aspecto esencial en la práctica jurídica profesional.

Otra de sus funciones es revisar contratos según el playbook interno de cada organización. Señala las disposiciones que no cumplen con los estándares y sugiere ediciones alineadas con el lenguaje previamente aprobado. El usuario puede aplicar estas sugerencias de manera individual o en todo el documento, lo que agiliza procesos que suelen consumir varias horas.

Qué startup está detrás de esta función de Word

La integración de Legal Agent en Word es relevante no tanto por la novedad tecnológica, sino porque se incorpora al programa estándar para la redacción y revisión de contratos en todo el mundo. Al eliminar la necesidad de plataformas externas, nuevas cuentas o procesos de migración, Microsoft apuesta por la simplicidad y la eficiencia. Todo ocurre en un solo lugar y bajo una suscripción ya extendida en el sector legal.

El precio marca una diferencia sustancial con otros productos especializados. Mientras opciones como Harvey exigen cuotas que rondan los $1.000 a $1.200 mensuales por abogado, Legal Agent llega incluido en la suscripción de Copilot Enterprise por $30 al mes. Esto anticipa una entrada masiva en el segmento de revisiones rutinarias y contratos estándar.

La nueva actualización permite Copilot genere archivos de Word, Excel, PowerPoint y PDF.
Legal Agent utiliza el playbook interno de cada organización para marcada y proponer ediciones alineadas a los estándares legales. (Microsoft)

La startup que sirvió de catalizador para el desarrollo de este agente fue Robin AI. Microsoft incorporó a más de 18 ingenieros de Robin AI a principios de año, tras el colapso de la empresa al no conseguir financiamiento adicional. Robin AI estaba especializada en inteligencia artificial jurídica, y su tecnología y talento permitieron acelerar la creación del agente integrado en Word.

Si Robin AI hubiera sobrevivido como empresa independiente, el desarrollo de Legal Agent podría haber seguido otro ritmo.

Por otro lado, el principal referente hasta el momento era Harvey, cofundada por Winston Weinberg y el exintegrante de Google DeepMind Gabe Pereyra. Harvey opera con más de 100.000 profesionales del derecho en 1.300 organizaciones y ha alcanzado una valoración de $11.000 millones tras cerrar una ronda de $200 millones en marzo de 2026, respaldada por GIC y Sequoia.

Su propuesta incluye más de 25.000 agentes personalizados y profundas integraciones con plataformas de gestión documental como iManage y NetDocuments, lo que la posiciona para tareas de mayor complejidad y riesgo.

Persona sentada ante un monitor con pantalla de inicio de Windows 11, vista desde atrás, en escritorio
El desarrollo de Legal Agent fue acelerado por la incorporación del equipo de ingenieros legales de Robin AI a Microsoft. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, Legal Agent se encuentra en acceso anticipado, limitado a Word para Windows y con ciertas restricciones de configuración. Algunos usuarios han manifestado inquietudes respecto a la profundidad técnica y la confianza necesaria para delegar tareas jurídicas críticas en una herramienta tan generalista.

La función apunta principalmente al trabajo de volumen: revisiones rutinarias, contratos estándar y acuerdos de confidencialidad.

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