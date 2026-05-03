Por qué la Met Gala 2026 es la más polémica de los últimos años

Las protestas en Nueva York aumentan tras anunciarse el doble rol de los Bezos en la Met Gala, generando controversia en la industria de la moda (REUTERS)

La decisión de la organizadora Anna Wintour de sumar al fundador de Amazon, Jeff Bezos, y a su esposa, Lauren Sánchez Bezos, como patrocinadores principales y copresidentes honorarios de la Met Gala 2026 rompió con la tradición de tener a una casa de moda como sponsor principal del evento y desató protestas en las calles de Nueva York.

La pareja, que se casó el año pasado en una ceremonia multimillonaria en Venecia, Italia, fue anunciada como patrocinadora principal del evento en noviembre de 2025.

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En marzo de 2026, los organizadores confirmaron además su rol como copresidentes honorarios de la recaudación de fondos del Museo Metropolitano de Arte, siguiendo los pasos de figuras como LeBron James en 2025, y de Beyoncé, Tom Ford, Salma Hayek y Caroline Kennedy en ediciones anteriores.

El anuncio se realizó con escasa difusión, mediante una breve referencia incluida en el código de vestimenta publicado por Vogue.

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Las críticas apuntan en dos direcciones. Por un lado, la influencia que ejercen los Bezos sobre el evento en su doble condición de patrocinadores y copresidentes. Por otro, los vínculos profesionales de Amazon con la administración del presidente Donald Trump.

La Met Gala 2026 suma a Jeff Bezos y Lauren Sánchez como patrocinadores y copresidentes, rompiendo la tradición de casas de moda (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En las semanas previas a la gala, carteles aparecieron en distintos puntos de Nueva York convocando al boicot del evento.

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“La Gala Met de los Bezos: presentada por la explotación laboral”, rezaba uno de ellos, mientras otro afirmaba que el evento estaba “presentado por la empresa que impulsa al ICE”, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), según recogió el New York Times.

Cabe destacar que Amazon negó cualquier maltrato a sus trabajadores.

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La campaña de carteles fue organizada por el grupo activista Everyone Hates Elon, que se define como anti-multimillonarios y cuyo nombre alude al ejecutivo de X y Tesla, Elon Musk. El grupo acusa a Bezos de “permitir las operaciones del ICE”.

Forbes informó en enero de 2026 que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) y el ICE adquirieron 140 millones de dólares en servicios en la nube de Amazon y Microsoft durante 2025. Amazon no respondió a esas cifras.

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Organizaciones activistas acusan a Amazon de colaborar con agencias federales como ICE, alimentando el boicot a la Met Gala 2026 (REUTERS)

La polémica también tuvo consecuencias políticas a nivel local. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció que no asistiría a la gala para concentrarse en la asequibilidad de la ciudad. “Es en lo que quiero pasar gran parte de mi tiempo”, declaró al medio Hell Gate en abril.

Wintour intentó calmar las aguas en noviembre pasado. “Creo que Lauren va a ser un activo maravilloso para el museo y para el evento. Estoy muy agradecida por su increíble generosidad, y es una gran amante del vestuario y, obviamente, de la moda, así que estamos encantadas de que forme parte de la noche”, dijo a CNN.

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Cabe señalar que Bezos ya fue copresidente honorario de la Met Gala en 2012, en una participación que en su momento no generó mayor controversia.

La Met Gala 2026 se celebrará este lunes en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, bajo el tema “Arte del Vestuario” y el código de vestimenta “La moda es arte”. Los copresidentes oficiales del evento son Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams.

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Anna Wintour defendió la participación de Lauren Sánchez Bezos y destacó su generosidad y su amor por la moda y el vestuario. La edición 2026 se celebrará bajo el lema 'Arte del Vestuario' (REUTERS/Jeenah Moon)

Las celebridades que decidieron no participar

La controversia en torno a los Bezos coincide con la ausencia de varias figuras de primer nivel en la edición de este año.

Zendaya, una de las presencias más esperadas del evento tras haber sido copresidenta en 2024, no asistirá. Según informó Elle, la actriz tomó la decisión de alejarse del foco mediático tras realizar casi simultáneamente las giras de prensa de la película El drama y la tercera temporada de Euphoria.

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Celebridades como Zendaya renuncian a la Met Gala 2026, destacando la ausencia de figuras clave por la polémica (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

El caso más llamativo, sin embargo, es el de Meryl Streep. El Daily Mail reportó que la actriz rechazó una invitación para ser copresidenta del evento precisamente por la participación de los Jeff Bezos.

Por otro lado, su representante declaró a The Independent: “Meryl ha sido invitada a la Gala Met durante muchos años, pero nunca ha asistido. Aunque aprecia a Vogue, a Anna y su increíble imaginación y energía, nunca ha sido del todo su ambiente”.

La actriz, que protagoniza El diablo viste a la moda 2 interpretando a una versión ficticia inspirada en Wintour, aparece en la portada de Vogue de mayo de 2026.

Meryl Streep nunca asistió a ninguna edición del famoso y exclusivo evento benéfico (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Sus hijas Grace y Mamie Gummer, así como sus compañeros de reparto Emily Blunt y Stanley Tucci, sí asistirán al evento, según fuentes de Page Six.