Extorsión, abuso sexual y homicidio en grado de tentativa: la Policía Nacional Civil despliega capturas clave en comunidades de Guatemala

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala realizaron capturas en varias localidades por delitos como portación ilegal de armas, homicidio en grado de tentativa y extorsión. (Cortesía: PNC Guatemala)

En distintas operaciones realizadas en Guatemala, agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron a varias personas señaladas por delitos como portación ilegal de armas, homicidio en grado de tentativa, estafa, extorsión, abuso sexual y violación. Las capturas se ejecutaron en localidades de Alta Verapaz, Santa Rosa, El Progreso, Sacatepéquez, Escuintla, Sololá, San Marcos y Jutiapa, según reportes oficiales.

Luis “N”, de 60 años, fue capturado por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) en la zona 8 de Villa Nueva. La detención se realizó en cumplimiento de una orden emitida por un juzgado de Mixco, que lo señala como presunto responsable de homicidio.

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Según las investigaciones, Luis “N” habría disparado a un hombre de 23 años, provocando su muerte. El hecho ocurrió el 6 de abril de este año en el interior de un centro comercial ubicado en la zona 8 de Mixco. La captura forma parte de la #OperaciónCentinelaMetropolitano.

Las detenciones se efectuaron en Alta Verapaz, Santa Rosa, El Progreso, Sacatepéquez, Escuintla, Sololá, San Marcos y Jutiapa, según reportes oficiales. (Cortesía: PNC Guatemala)

En la aldea La Esperancita del Río, en Chisec, Alta Verapaz, elementos de la Comisaría 51 arrestaron a Alberto “N”, de 31 años, a quien le decomisaron un rifle que no contaba con licencia legal. Por otro lado, en el departamento de Santa Rosa, investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) informaron sobre la detención de Gamaliel “N”, de 35 años, quien portaba de manera ilegal una pistola, un cargador y 18 municiones.

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En San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, la policía aprehendió a Yeison “N”, de 25 años, acusado de homicidio en grado de tentativa. Asimismo, en San Lorenzo El Tejar, Pastores, Sacatepéquez, investigadores de DIPANDA capturaron a Jaqueline “N”, de 21 años, por el delito de estafa propia.

En el municipio de San Antonio La Paz, El Progreso, fue capturada Berta “N” bajo cargos de extorsión. Además, en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, ubicado en la zona 18, la policía notificó a la interna Evelyn Yohana Ramírez Gómez, de 35 años, sobre una nueva orden de aprehensión por el delito de extorsión.

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En Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, Rolando “N”, de 34 años, se presentó en la subestación policial para denunciar el extravío de documentos, pero fue arrestado debido a una orden de captura por violación emitida en febrero de 2022 por un juzgado de Chiquimula.

Las autoridades resaltaron que estos operativos buscan combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad en Guatemala. (Cortesía: PNC Guatemala)

Domingo “N”, de 40 años, fue detenido en Santa Lucía Utatlán, Sololá, por maltrato contra menores, de acuerdo con una orden girada por un juzgado local en abril de este año. Mientras que, en el caserío La Montañita, Malacatán, San Marcos, la policía capturó a Josías “N”, de 30 años, tras sorprenderlo abusando sexualmente de una menor de 14 años.

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En el callejón Los Cocos, Jutiapa, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) detuvieron a Juan “N”, de 45 años, por el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.

Las autoridades resaltaron que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para combatir distintos delitos en el país. Varios de los detenidos enfrentan procesos judiciales en curso y fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes.

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