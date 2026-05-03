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La nueva “Star Wars” revela solo un detalle: el hermetismo detrás de una historia que comienza cinco años después de “The Rise of Skywalker”

La nueva película sitúa la acción en una galaxia en reconstrucción, con un piloto solitario enfrentando amenazas inéditas, y se distancia deliberadamente de las tramas conocidas en la franquicia

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Ilustración de Ryan Gosling como piloto rebelde de Star Wars en traje naranja, sosteniendo un casco, de pie frente a un X-wing en un hangar con otros personajes.
El actor Ryan Gosling protagoniza "Starfighter" bajo la dirección de Shaun Levy, con estreno previsto para el 28 de mayo del próximo año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Star Wars vuelve a la gran pantalla con una apuesta completamente original: Star Wars: Starfighter reunirá a Ryan Gosling y al director Shaun Levy en el primer gran proyecto cinematográfico de la saga desde 2019. El filme, producido por Lucasfilm y Disney, busca restablecer el fenómeno de taquilla tras un periodo enfocado en series y películas derivadas, según GQ.

Star Wars: Starfighter es la nueva película de la franquicia, con estreno mundial programado para el 28 de mayo del próximo año, exclusivamente en cines. La cinta apuesta por una historia independiente que no se vincula a las tramas de las producciones recientes y aspira a devolver el éxito masivo a la saga galáctica.

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El proyecto presenta una historia completamente nueva, sin relación argumental con las series existentes, y apuesta por revitalizar el estatus de la saga como referente del cine de ciencia ficción y fenómeno global.

Durante casi una década, la franquicia Star Wars se ha centrado en nuevas series y producciones derivadas para Disney+, relegando la saga principal a la televisión y dejando a los seguidores con mayor expectativa por un regreso al formato cinematográfico tradicional.

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La última película, The Rise of Skywalker, lanzada en 2019, fue señalada por la crítica y parte del público como uno de los puntos más bajos de la saga en cines. La proliferación de producciones derivadas durante este tiempo incrementó la percepción de estancamiento en el universo galáctico, a pesar de cierto reconocimiento para títulos como Andor.

"The Rise of Skywalker", última entrega de la saga en cines, fue criticada y considerada uno de los puntos bajos por parte de la audiencia (Lucasfilm/Lucasfilm Ltd.)
"The Rise of Skywalker", última entrega de la saga en cines, fue criticada y considerada uno de los puntos bajos por parte de la audiencia (Lucasfilm/Lucasfilm Ltd.)

La estrategia de Lucasfilm y Disney es clara: recuperar el título de fenómeno de taquilla que definió a Star Wars durante décadas. Como destaca GQ, Starfighter pretende ocupar el espacio central que dejaron vacante las películas recientes de la saga en los grandes estrenos internacionales.

Lo que se sabe de “Star Wars: Starfighter”

El argumento se mantiene en secreto, una medida con la que la producción busca generar expectación antes del estreno. Lo confirmado es que la historia comenzará cinco años después de los hechos narrados en The Rise of Skywalker, situando la acción en una galaxia en proceso de reconstrucción y con un piloto solitario como eje de la trama, enfrentando nuevas amenazas con implicaciones para el futuro de la Fuerza.

El reparto confirmado incluye a Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth y Aaron Pierre, aunque aún no se conocen detalles específicos sobre los personajes que interpretarán. La producción ha optado por reservar información clave para alimentar la intriga hasta el lanzamiento en cines.

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Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth y Aaron Pierre componen el elenco confirmado, aunque no se han revelado sus personajes (Créditos: REUTERS/David Swanson)

A diferencia de otras producciones como The Mandalorian and Grogu, que tendrá su estreno un mes antes y mantiene vínculos directos con las series de Disney+, Starfighter apuesta por ser una película independiente, al margen de las tramas previas. Según GQ, la cinta representa un intento deliberado de recuperar el formato de gran estreno mundial para la saga.

La propuesta se distancia de la nostalgia y de la continuidad de historias anteriores, apostando por una narrativa inédita concebida especialmente para el público de salas.

El reto de Gosling y Levy en el regreso de “Star Wars”

La elección de Ryan Gosling como protagonista responde al objetivo de atraer al público global con una de las figuras más carismáticas del cine actual. Su presencia, respaldada por éxitos recientes como Barbie y Project Hail Mary, refuerza la expectativa de un gran rendimiento en taquilla.

El director Shaun Levy, reconocido por combinar la espectacularidad visual con historias accesibles, ha asumido el desafío de liderar esta apuesta por una nueva etapa para Star Wars.

Levy ya cuenta con experiencia en proyectos de gran escala y es considerado, según GQ, un elemento decisivo para el éxito potencial del filme.

La elección de Ryan Gosling como protagonista busca captar la atención global para la nueva etapa de "Star Wars" (EFE/EPA/Caroline Brehman)
La elección de Ryan Gosling como protagonista busca captar la atención global para la nueva etapa de "Star Wars" (EFE/EPA/Caroline Brehman)

La combinación de la popularidad actoral de Gosling y la capacidad de Levy tras las cámaras genera confianza en que Star Wars pueda recuperar su lugar como referente de los estrenos internacionales, tras años de dudas sobre el camino elegido para la franquicia.

Expectativas y declaraciones sobre la nueva era de “Star Wars”

El hermetismo que rodea a Starfighter ha dado pie a numerosas especulaciones dentro de la comunidad de seguidores y en redes sociales. Sin embargo, tanto el director como el actor principal han querido enfatizar la originalidad de la película.

“Esto no es una precuela ni una secuela. Es una nueva aventura”, afirmó Shaun Levy durante la Star Wars Celebration en Japón, según recogió GQ. Con estas palabras, el cineasta despejó dudas sobre la naturaleza del filme y subrayó su independencia respecto a las historias anteriores.

Por su parte, Ryan Gosling puso el foco en el atractivo de la trama, describiéndola como “una gran historia, con personajes originales” y resaltando que ofrece “mucha emoción y aventura”. Así, el actor refuerza el mensaje de que la película apuesta por la frescura y la sorpresa.

Las declaraciones oficiales coinciden en que mantener el secreto sobre la trama es una parte fundamental de la campaña promocional, orientada a reavivar el interés mundial por el fenómeno Star Wars. De acuerdo con GQ, el misterio en torno al argumento es utilizado como herramienta para incrementar la expectativa previa al estreno.

El impacto potencial en la franquicia y en el cine global

Star Wars: Starfighter
"Star Wars: Starfighter" marca el mayor esfuerzo reciente de Lucasfilm y Disney para recobrar el atractivo masivo de la saga (X/Star Wars)

El regreso de una película 100% original de Star Wars, hecha para cines y desligada de producciones previas, puede tener repercusiones en la franquicia y en la industria cinematográfica internacional. Según el análisis de GQ, la estrategia representa el esfuerzo más serio hasta la fecha por revalorizar el atractivo de la saga como fenómeno de masas.

El lanzamiento constituye también una declaración de intención de Lucasfilm y Disney para reivindicar la experiencia colectiva en salas frente al dominio de las plataformas de streaming. Si Starfighter logra captar al público, podría iniciar una nueva tendencia dentro de las superproducciones de ciencia ficción y modificar los patrones de estrenos tras la pandemia.

El resultado en taquilla será decisivo para evaluar la fuerza actual de Star Wars y su capacidad para reinventarse ante nuevos retos en el entretenimiento audiovisual. La fecha del estreno, el 28 de mayo del próximo año, está considerada uno de los momentos destacados del calendario cinematográfico.

El destino comercial y el alcance de Star Wars: Starfighter mostrarán si la saga puede recuperar su influencia como fenómeno del cine mundial.

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