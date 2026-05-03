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Sácale el máximo provecho a tu celular Android con estas cinco funciones: recuperar notificaciones, antispam y más

La flexibilidad y personalización de estos teléfonos permite resolver problemas cotidianos con acciones concretas

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Dedo tocando la pantalla de un celular con el logo de Android visible, generando un efecto de energía.
La función de historial de notificaciones en Android ayuda a recuperar avisos descartados y evita la pérdida de información relevante para el usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flexibilidad y personalización distinguen a los dispositivos Android dentro del universo de los celulares. Más allá de la apariencia o las aplicaciones predeterminadas, existen funciones poco conocidas que transforman la experiencia de usuario y aumentan la productividad diaria.

A continuación, presentamos cinco herramientas nativas esenciales que ayudan a sacar el máximo provecho a cualquier teléfono Android, explicando en detalle cómo funcionan y por qué vale la pena incorporarlas al uso cotidiano.

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Funciones para sacarle todo el provecho a tu celular

  • Historial de notificaciones

Una de las situaciones más habituales en el uso diario del móvil es eliminar una notificación importante por accidente. Android ha incorporado un recurso para evitar que estas alertas se pierdan para siempre: el historial de notificaciones. Esta función permite consultar qué aplicaciones han enviado avisos recientemente y recuperar información que parecía perdida.

El historial de notificaciones viene desactivado por defecto en la mayoría de los teléfonos, pero activarlo es sencillo. El usuario debe dirigirse a la sección de Ajustes, seleccionar Notificaciones y luego acceder a la opción Historial de notificaciones. Una vez habilitada, esta herramienta almacena los mensajes descartados, funcionando como un registro consultable en todo momento.

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Android - caché - celulares - tecnología - 4 de enero
El sistema de control de canales de notificación en Android permite filtrar y decidir qué avisos recibe cada usuario según sus preferencias en cada aplicación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta función de historial de notificaciones en Android permite ver y recuperar avisos eliminados accidentalmente, ofreciendo un respaldo para no perder información relevante que haya aparecido en la bandeja de alertas, sin importar el motivo por el que se descartaron.

  • Copiar textos bloqueados

Algunas aplicaciones imponen límites a la hora de copiar texto o imágenes, impidiendo que el usuario seleccione y utilice contenidos que, de otra manera, podrían resultarle útiles. Android ofrece un método para eludir esta restricción desde la propia interfaz del sistema, sin la necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

El truco consiste en deslizar el dedo hacia arriba para abrir la vista de aplicaciones recientes, conocida también como vista de multitarea. En este espacio, donde aparecen las tarjetas de las apps utilizadas recientemente, Android permite seleccionar el texto o las imágenes de la aplicación activa, aunque la propia app no lo permita en su vista principal.

Basta con tocar en la opción Seleccionar que aparece debajo de la tarjeta de la aplicación en la vista de multitarea. Así, el usuario puede marcar el texto o la imagen deseada y copiarla al portapapeles, ganando flexibilidad y autonomía frente a las restricciones impuestas por algunas apps.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La nueva función de traducción instantánea en Android traduce pantallas completas con solo mantener pulsada la barra de navegación inferior. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Atajos de escritura con Gboard

Tener que escribir datos personales como el correo electrónico o la dirección varias veces al día puede resultar tedioso y repetitivo. Para solucionar este problema, Android ofrece la posibilidad de crear atajos personalizados de texto a través del teclado Gboard, permitiendo automatizar la escritura de frases largas mediante combinaciones breves de letras.

Configurando el diccionario personal de Gboard, es posible asignar una secuencia corta —por ejemplo, “ema”— para que, al escribirla, el teclado la reemplace automáticamente por la dirección de correo electrónico completa.

Los atajos de Gboard pueden personalizarse para incluir direcciones, números de teléfono, frases habituales o cualquier texto que se utilice de manera recurrente.

  • Control de canales de notificación

El flujo constante de notificaciones puede resultar abrumador, especialmente en dispositivos donde se instalan múltiples aplicaciones. Android incluye un sistema de canales de notificación que permite decidir, con precisión, qué tipo de avisos se desean recibir de cada app.

Primer plano de una mujer joven con cabello oscuro mirando un teléfono celular con expresión de preocupación. La pantalla del celular emite una luz azul sobre su cara.
Los ajustes del historial de notificaciones en Android deben activarse manualmente para comenzar a registrar y consultar alertas eliminadas en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Accediendo a los ajustes de notificaciones, el usuario puede activar o silenciar canales específicos, como las promociones, los recordatorios o los mensajes de seguimiento de pedidos. Por ejemplo, es posible recibir solo las actualizaciones sobre el estado de un pedido en una aplicación de comida a domicilio, bloqueando al mismo tiempo los anuncios y descuentos que no interesan.

  • Traducción instantánea de pantallas completas

La función Rodear para buscar ha evolucionado en Android, incorporando la posibilidad de traducir toda la pantalla con un simple gesto. Al mantener pulsada la barra de navegación inferior, se activa la herramienta, que primero permite identificar objetos o información en pantalla y luego ofrece el botón de traducir.

Con esta característica, cualquier contenido en otro idioma —desde artículos web hasta menús de aplicaciones— puede ser traducido de inmediato, sin necesidad de copiar y pegar texto en un traductor externo. El cambio de idioma ocurre en toda la pantalla, facilitando el acceso a información global.

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