El Salvador

El Salvador activa mecanismos para proteger a viajeros tras el cierre de operaciones de Spirit Airlines

Las acciones tomadas por la institución en El Salvador buscan garantizar que la empresa proporcione detalles precisos sobre pasajeros, compensaciones y devoluciones, además de advertir sobre sanciones ante cualquier incumplimiento o resistencia en el proceso

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La Defensoría del Consumidor en El Salvador activa medidas administrativas tras el cierre de Spirit Airlines para proteger a los pasajeros afectados. REUTERS/Miguel Rodriguez
La Defensoría del Consumidor en El Salvador activa medidas administrativas tras el cierre de Spirit Airlines para proteger a los pasajeros afectados. REUTERS/Miguel Rodriguez

Tras el abrupto cierre de la aerolínea estadounidense Spirit Airlines que tomó por sorpresa a los viajeros, la empresa detalló que esta medida responde a varios años de dificultades financieras, agravadas por el aumento global en el precio de los combustibles. Ante esta situación, la Defensoría del Consumidor (DC) en El Salvador tomó medidas administrativas para proteger a los usuarios afectados por la suspensión repentina de servicios.

Las autoridades solicitaron a la representación de Spirit Airlines en El Salvador información detallada sobre la cantidad de personas afectadas por el cierre de operaciones y la suspensión de vuelos, tanto en llegadas como en salidas desde el país. Las autoridades también pidieron a la compañía entregue datos sobre los viajeros que hayan alcanzado acuerdos de compensación o reembolso y de aquellos que mantienen gestiones pendientes, especificando el mecanismo y el proceso que se utilizará para las devoluciones correspondientes.

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Las autoridades salvadoreñas solicitan a Spirit Airlines información detallada sobre el número de viajeros perjudicados y el estatus de sus solicitudes de reembolso o compensación. REUTERS/Ricardo Arduengo
Las autoridades salvadoreñas solicitan a Spirit Airlines información detallada sobre el número de viajeros perjudicados y el estatus de sus solicitudes de reembolso o compensación. REUTERS/Ricardo Arduengo

La Defensoría del Consumidor advirtió que cualquier obstáculo a sus funciones de vigilancia e inspección, así como la negativa a proporcionar los datos requeridos, el incumplimiento en los plazos o la entrega de información incorrecta o incompleta, constituye una infracción a la Ley de Protección al Consumidor. Esta falta puede ser sancionada con multas que ascienden hasta 500 salarios mínimos mensuales urbanos en la industria, según lo establecido en el artículo 47 de la normativa vigente.

La institución reiteró que actuará con determinación para garantizar los derechos de los consumidores afectados aplicando las vías legales y administrativas necesarias para asegurar la compensación, la devolución de los pagos realizados y el cumplimiento de las obligaciones por parte de la aerolínea. Para asistir a quienes resultaron perjudicados, la Defensoría habilitó canales de atención como el WhatsApp 7844-1482 y la plataforma Defensoría en Línea (https://enlinea.defensoria.gob.sv/Reclamos-en-linea), donde los usuarios pueden presentar sus reclamos y recibir orientación.

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Una infracción a la Ley de Protección al Consumidor puede acarrear multas de hasta 500 salarios mínimos mensuales si la aerolínea obstaculiza las inspecciones o entrega información incompleta. REUTERS/Ricardo Arduengo
Una infracción a la Ley de Protección al Consumidor puede acarrear multas de hasta 500 salarios mínimos mensuales si la aerolínea obstaculiza las inspecciones o entrega información incompleta. REUTERS/Ricardo Arduengo

Países centroamericanos afectados por el cierre de Spirit Airlines

El cese inmediato de las operaciones de la aerolinea causó un impacto considerable en la región centroamericana, donde la compañía mantenía rutas activas hacia diferentes puntos de Estados Unidos.

En Belice, la aerolínea había inaugurado vuelos directos desde Fort Lauderdale en noviembre de 2025, con tres frecuencias semanales que conectaban el aeropuerto internacional Philip S. W. Goldson con el sur de Florida. La suspensión de esta ruta eliminó una de las pocas opciones de bajo costo para quienes viajaban entre ambos países.

En Costa Rica, Spirit Airlines ofrecía vuelos sin escalas hacia San José desde Fort Lauderdale y Orlando, además de conexiones con ciudades estadounidenses como Houston, Dallas, Detroit, Atlanta y Charlotte. La interrupción de estos servicios dejó a numerosos pasajeros sin alternativas directas, afectando tanto al turismo como a los viajes de quienes visitan familiares en Estados Unidos.

Guatemala experimentó una afectación por la suspensión de los vuelos directos a Ciudad de Guatemala, ruta que Spirit mantenía desde 2007. Posteriormente, la aerolínea amplió su red con salidas desde Orlando, facilitando la movilidad de migrantes y turistas. El cierre de la compañía obligó a los usuarios a buscar otras opciones.

El cierre inmediato de Spirit Airlines interrumpe rutas clave de bajo costo entre Centroamérica y ciudades de Estados Unidos, afectando miles de pasajeros. REUTERS/Miguel Rodriguez/File Photo
El cierre inmediato de Spirit Airlines interrumpe rutas clave de bajo costo entre Centroamérica y ciudades de Estados Unidos, afectando miles de pasajeros. REUTERS/Miguel Rodriguez/File Photo

En Honduras, los aeropuertos de San Pedro Sula y Palmerola eran puntos estratégicos para la operación de Spirit Airlines en la región. Desde allí, la empresa operaba rutas hacia Fort Lauderdale, Houston, Orlando, Nueva Orleans y Miami.

En El Salvador y Nicaragua, las operaciones de la empresa ya se habían suspendido antes del cierre general. La ruta entre Fort Lauderdale y San Salvador estaba inactiva desde abril, mientras que el último vuelo a Managua tuvo lugar el 13 de ese mes. Panamá, en cambio, no registró afectaciones recientes, ya que las operaciones en el aeropuerto de Tocumen habían cesado desde finales de 2022.

Impacto del cierre de Spirit Airlines en la conectividad aérea de República Dominicana

Spirit Airlines inició operaciones en República Dominicana en 2007, estableciendo vuelos directos entre distintas ciudades del país y destinos clave en Estados Unidos, como Fort Lauderdale, Orlando y Nueva York. La presencia de la aerolínea resultó fundamental para facilitar el acceso a opciones de bajo costo para la comunidad dominicana residente en territorio estadounidense y para quienes viajaban por motivos de turismo, negocios o reunificación familiar.

La situación ha motivado a las autoridades y organizaciones de consumidores en República Dominicana a monitorear de cerca las acciones de la aerolínea y a exigir claridad en los procesos de reembolso y compensación para quienes resultaron afectados. Mientras tanto, los pasajeros deben adaptarse a un nuevo escenario en el que las opciones de vuelos directos y de bajo costo se han visto considerablemente reducidas, lo que representa un desafío para la movilidad y la economía de los usuarios más vulnerables.

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