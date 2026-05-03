Estudiantes de la Universidad de Costa Rica lideran la construcción del mayor cohete de propulsión sólida nacional

Las personas estudiantes del grupo Crater están trabajando en el diseño y desarrollo del primer cohete de propulsión sólida de Costa Rica denominado Miravalles. Para el lanzamiento del proyecto, requieren el apoyo de organizaciones y aliados estratégicos. Cortesía: Laura Rodríguez / UCR

Un equipo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica avanza en la manufactura del que será el cohete de propulsión sólida más grande y potente lanzado en territorio costarricense, un proyecto que sitúa al país en la frontera de la investigación en ingeniería aeroespacial y aspira a consolidar una base tecnológica clave para futuros desarrollos científicos.

Este esfuerzo de innovación busca no solo alcanzar un nuevo récord nacional, sino también fortalecer las competencias técnicas de toda la comunidad académica y científica.

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El proyecto, denominado Miravalles, implica la construcción de un cohete experimental de entre dos y tres metros de longitud, diseñado para alcanzar 1,000 metros de altitud y transportar una carga útil de un kilogramo.

Según La Universidad de Costa Rica, la carga seleccionada consiste en un grupo de cianobacterias, y el objetivo de este experimento es analizar el impacto de las condiciones extremas del vuelo sobre estos organismos y medir su tasa de supervivencia, sentando así bases para futuras investigaciones de biología en entornos espaciales.

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Una de las particularidades que distingue esta iniciativa en el panorama latinoamericano es la validación reciente de su sistema de propulsión: por primera vez en Costa Rica, un equipo local completó dos pruebas consecutivas exitosas de un motor de clase K, hecho que Karina Artavia, líder del Grupo Crater, calificó como un avance decisivo para el futuro de la cohetería nacional al declarar a la Universidad de Costa Rica que estos resultados “abren camino con resultados clave que impulsan el futuro del proyecto y de la cohetería costarricense”.

El Grupo de Ingeniería Aeroespacial es un espacio que brinda la Escuela de Ingeniería Mecánica a toda la población estudiantil de la UCR y de otras universidades públicas interesada en desarrollar investigación y proyectos ligados al tema aeroespacial. Cortesía: Laura Rodríguez / UCR

El Grupo Crater impulsa la ingeniería aeroespacial costarricense

El Costa Rican Aerospace Team for Experimental Rocketry (Crater) fue creado en el seno del Grupo de Ingeniería Aeroespacial (GIA-UCR), una plataforma abierta para estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de otras universidades públicas orientada a promover la investigación y el desarrollo de sistemas aeroespaciales.

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Actualmente, los integrantes del equipo concluyen la fase de investigación y estudios de factibilidad de materiales para la estructura del cohete. Paralelamente, avanzan en las pruebas del sistema de propulsión, con miras a modificar el diseño según los resultados técnicos obtenidos, paso previo a la fabricación final.

La colaboración entre disciplinas es un eje distintivo de este proyecto: el diseño y desarrollo del cohete Miravalles se sustenta en el talento de la comunidad estudiantil de ingeniería mecánica y áreas afines, que orienta sus esfuerzos hacia el cumplimiento de estándares internacionales en ingeniería aeroespacial.

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Estudiantes de la Universidad de Costa Rica trabajan en el desarrollo del proyecto en las instalaciones de los laboratorios de la casa de enseñanza.

El proyecto Miravalles busca apoyo institucional y una comunidad aeroespacial consolidada

El equipo Crater abrió una convocatoria pública a empresas, organizaciones y personas interesadas en apoyar la culminación del proyecto Miravalles, una iniciativa que para sus impulsores representa la posibilidad de impulsar la innovación y fortalecer el tejido científico del país.

Karina Artavia remarcó a La Universidad de Costa Rica: “Ya estamos bastante avanzados en la fase de diseño del cohete, pero le pedimos a todas las personas que quieran sumarse que nos apoyen para hacer este sueño posible. Nuestra misión siempre ha sido y será la de impulsar la innovación aeroespacial en Costa Rica, la investigación aplicada y consolidar un entorno colaborativo que contribuya al establecimiento de una base sólida en estos temas del espacio”.

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El diseño y desarrollo del proyecto Miravalles se está realizando gracias al talento y habilidades de la población estudiantil de la UCR. Cortesía: Laura Rodríguez / UCR

El Grupo de Ingeniería Aeroespacial también extiende la invitación a otros estudiantes de ciencias e ingeniería que deseen involucrarse en el sector. Artavia enfatizó sobre la vocación por “realizar misiones cada vez más desafiantes, abrir puertas a la participación internacional y ayudar a construir una comunidad aeroespacial sólida que inspire a todo el país”.

Las personas y entidades interesadas en respaldar al equipo Crater pueden contactar al grupo mediante la dirección electrónica crater.gia@gmail.com o por teléfono al (+506) 84546822.

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