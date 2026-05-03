Costa Rica

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica lideran la construcción del mayor cohete de propulsión sólida nacional

Un equipo multidisciplinario participa en este desarrollo, cuyo diseño y pruebas prometen sentar precedentes en la investigación local y motivar la colaboración interinstitucional

Guardar
Las personas estudiantes del grupo Crater están trabajando en el diseño y desarrollo del primer cohete de propulsión sólida de Costa Rica denominado Miravalles. Para el lanzamiento del proyecto, requieren el apoyo de organizaciones y aliados estratégicos. Cortesía: Laura Rodríguez / UCR
Las personas estudiantes del grupo Crater están trabajando en el diseño y desarrollo del primer cohete de propulsión sólida de Costa Rica denominado Miravalles. Para el lanzamiento del proyecto, requieren el apoyo de organizaciones y aliados estratégicos. Cortesía: Laura Rodríguez / UCR

Un equipo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica avanza en la manufactura del que será el cohete de propulsión sólida más grande y potente lanzado en territorio costarricense, un proyecto que sitúa al país en la frontera de la investigación en ingeniería aeroespacial y aspira a consolidar una base tecnológica clave para futuros desarrollos científicos.

Este esfuerzo de innovación busca no solo alcanzar un nuevo récord nacional, sino también fortalecer las competencias técnicas de toda la comunidad académica y científica.

PUBLICIDAD

El proyecto, denominado Miravalles, implica la construcción de un cohete experimental de entre dos y tres metros de longitud, diseñado para alcanzar 1,000 metros de altitud y transportar una carga útil de un kilogramo.

Según La Universidad de Costa Rica, la carga seleccionada consiste en un grupo de cianobacterias, y el objetivo de este experimento es analizar el impacto de las condiciones extremas del vuelo sobre estos organismos y medir su tasa de supervivencia, sentando así bases para futuras investigaciones de biología en entornos espaciales.

PUBLICIDAD

Una de las particularidades que distingue esta iniciativa en el panorama latinoamericano es la validación reciente de su sistema de propulsión: por primera vez en Costa Rica, un equipo local completó dos pruebas consecutivas exitosas de un motor de clase K, hecho que Karina Artavia, líder del Grupo Crater, calificó como un avance decisivo para el futuro de la cohetería nacional al declarar a la Universidad de Costa Rica que estos resultados “abren camino con resultados clave que impulsan el futuro del proyecto y de la cohetería costarricense”.

El Grupo de Ingeniería Aeroespacial es un espacio que brinda la Escuela de Ingeniería Mecánica a toda la población estudiantil de la UCR y de otras universidades públicas interesada en desarrollar investigación y proyectos ligados al tema aeroespacial. Cortesía: Laura Rodríguez / UCR
El Grupo de Ingeniería Aeroespacial es un espacio que brinda la Escuela de Ingeniería Mecánica a toda la población estudiantil de la UCR y de otras universidades públicas interesada en desarrollar investigación y proyectos ligados al tema aeroespacial. Cortesía: Laura Rodríguez / UCR

El Grupo Crater impulsa la ingeniería aeroespacial costarricense

El Costa Rican Aerospace Team for Experimental Rocketry (Crater) fue creado en el seno del Grupo de Ingeniería Aeroespacial (GIA-UCR), una plataforma abierta para estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de otras universidades públicas orientada a promover la investigación y el desarrollo de sistemas aeroespaciales.

Actualmente, los integrantes del equipo concluyen la fase de investigación y estudios de factibilidad de materiales para la estructura del cohete. Paralelamente, avanzan en las pruebas del sistema de propulsión, con miras a modificar el diseño según los resultados técnicos obtenidos, paso previo a la fabricación final.

La colaboración entre disciplinas es un eje distintivo de este proyecto: el diseño y desarrollo del cohete Miravalles se sustenta en el talento de la comunidad estudiantil de ingeniería mecánica y áreas afines, que orienta sus esfuerzos hacia el cumplimiento de estándares internacionales en ingeniería aeroespacial.

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica trabajan en el desarrollo del proyecto en las instalaciones de los laboratorios de la casa de enseñanza.

El proyecto Miravalles busca apoyo institucional y una comunidad aeroespacial consolidada

El equipo Crater abrió una convocatoria pública a empresas, organizaciones y personas interesadas en apoyar la culminación del proyecto Miravalles, una iniciativa que para sus impulsores representa la posibilidad de impulsar la innovación y fortalecer el tejido científico del país.

Karina Artavia remarcó a La Universidad de Costa Rica: “Ya estamos bastante avanzados en la fase de diseño del cohete, pero le pedimos a todas las personas que quieran sumarse que nos apoyen para hacer este sueño posible. Nuestra misión siempre ha sido y será la de impulsar la innovación aeroespacial en Costa Rica, la investigación aplicada y consolidar un entorno colaborativo que contribuya al establecimiento de una base sólida en estos temas del espacio”.

El diseño y desarrollo del proyecto Miravalles se está realizando gracias al talento y habilidades de la población estudiantil de la UCR. Cortesía: Laura Rodríguez / UCR
El diseño y desarrollo del proyecto Miravalles se está realizando gracias al talento y habilidades de la población estudiantil de la UCR. Cortesía: Laura Rodríguez / UCR

El Grupo de Ingeniería Aeroespacial también extiende la invitación a otros estudiantes de ciencias e ingeniería que deseen involucrarse en el sector. Artavia enfatizó sobre la vocación por “realizar misiones cada vez más desafiantes, abrir puertas a la participación internacional y ayudar a construir una comunidad aeroespacial sólida que inspire a todo el país”.

Las personas y entidades interesadas en respaldar al equipo Crater pueden contactar al grupo mediante la dirección electrónica crater.gia@gmail.com o por teléfono al (+506) 84546822.

Temas Relacionados

Costa RicaUCRcohetes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Situado Constitucional permite la transferencia anual de fondos a municipios en Guatemala

La asignación y transferencia de recursos provenientes del presupuesto nacional se realiza bajo parámetros técnicos y legales, permitiendo a los gobiernos locales implementar proyectos dirigidos al desarrollo comunitario en diferentes áreas prioritarias del país

El Situado Constitucional permite la transferencia anual de fondos a municipios en Guatemala

La deuda pública de Honduras suma 17,900 millones de dólares

El sector energético representa un desafío crítico para las finanzas públicas debido a las pérdidas y altos costos de la ENEE, según la subsecretaria de Finanzas.

La deuda pública de Honduras suma 17,900 millones de dólares

Crece en Panamá la agricultura que protege aves y genera ingresos sostenibles

El reconocimiento destaca el papel del país como corredor biológico para especies migratorias.

Crece en Panamá la agricultura que protege aves y genera ingresos sostenibles

Autoridades en Honduras decomisan 70 kilos de presunta cocaína tras allanamientos en el departamento de Olancho

Las autoridades destacan que Olancho, por sus características geográficas, funciona históricamente como corredor estratégico para el narcotráfico en Honduras.

Autoridades en Honduras decomisan 70 kilos de presunta cocaína tras allanamientos en el departamento de Olancho

El Salvador ofrece colaboración técnica a países vecinos para agilizar pasos fronterizos terrestres

Las autoridades salvadoreñas informaron que los retrasos registrados durante el feriado del Día del Trabajador y el fin de semana largo ocurrieron en los límites con Honduras y Guatemala, donde los viajeros reportaron largas esperas para cruzar

El Salvador ofrece colaboración técnica a países vecinos para agilizar pasos fronterizos terrestres

TECNO

Los Oscar, firmes contra la IA: actores y guiones creados con esta tecnología nunca serán nominados

Los Oscar, firmes contra la IA: actores y guiones creados con esta tecnología nunca serán nominados

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos en tendencia este sábado

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Meta acelera hacia su próximo objetivo: construir robots humanoides con IA avanzada

Youtube en Chile: la lista de los 10 videos más populares de este sábado

ENTRETENIMIENTO

Meryl Streep reflexionó sobre volver a ser Miranda Priestly dos décadas después: “¿Todavía me queda algo de maldad?”

Meryl Streep reflexionó sobre volver a ser Miranda Priestly dos décadas después: “¿Todavía me queda algo de maldad?”

Steven Spielberg y James Cameron revelan cómo “2001: Una odisea del espacio” cambió sus vidas

Gene Simmons revela cómo la fama y el dinero cambiaron a Kiss y provocaron la salida de Ace Frehley

La honestidad brutal de Olivia Rodrigo: por qué su “boca muy grande” es su sello en la industria musical

George Clooney admite su incomodidad en las galas: “La atención mediática me resulta algo embarazosa”

MUNDO

Irán: el desempleo aumenta y la crisis económica se profundiza tras las semanas más intensas de la guerra en Medio Oriente

Irán: el desempleo aumenta y la crisis económica se profundiza tras las semanas más intensas de la guerra en Medio Oriente

Las FDI lanzaron un operativo contra más de 120 objetivos terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano

Trump afirmó que está revisando una nueva propuesta de Irán para poner fin a la guerra, pero duda que sea “aceptable”

La Nobel de la Paz Narges Mohammadi permanece en estado crítico en Irán tras una huelga de hambre

Qatar advirtió al régimen de Irán sobre las repercusiones negativas internacionales de mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz