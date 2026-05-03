El Salvador: Sector agricultura, ganadería y pesca cayeron en sus exportaciones en marzo, según datos del BCR

El sector agrícola y ganadero de El Salvador sufre los efectos de la caída en las exportaciones, evidenciado por esta escena rural con ganado, cultivos secos y un bote en la ribera de un río. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca registró en marzo de 2026 una caída sin precedentes en las exportaciones, llevando la balanza comercial a un saldo negativo de $3,96 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR).

Este resultado contrasta con el mismo periodo de 2025, cuando el sector reportaba un superávit, con exportaciones valoradas en $31,55 millones de dólares. La contracción ha generado preocupación entre productores y especialistas, quienes señalan causas estructurales y coyunturales detrás de este retroceso.

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Según el BCR, la disminución en el valor de las exportaciones del sector no se explica únicamente por una menor demanda internacional, sino por la propia dinámica de la producción nacional. El reporte oficial destaca que, a pesar de que algunos rubros mantuvieron volúmenes estables, los ingresos por exportaciones cayeron debido a precios internacionales menos favorables y a la limitada diversificación de la oferta exportable.

La balanza comercial del sector Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca registró un saldo negativo de $ 3.96 millones de dólares en marzo de 2026, según datos del Banco Central de Reserva.

Ante este panorama, el descenso de las exportaciones en el primer trimestre de 2026 responde, en gran medida, a una baja generalizada en la producción agrícola, ganadera y pesquera. Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), atribuyó este fenómeno a una combinación de factores:

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Escasez de mano de obra

Altos costos de insumos agrícolas

Efectos del cambio climático

Políticas públicas que, a su juicio, no han priorizado el fomento productivo.

“Al bajar la producción, lógicamente, no hay productos disponibles para la exportación. Esa es la razón principal por la cual las exportaciones están cayendo y las importaciones están subiendo”, explicó Treminio en entrevista para este medio.

El dirigente señaló que la estrategia oficial de implementar agromercados y una central de abasto resultó insuficiente, dado que estas infraestructuras se establecieron antes de fortalecer la producción nacional. “Lo que tenían que hacer primero era promover la producción nacional y después la formación de agromercados y la central de abasto. Al no tener producción, esos lugares se abastecen de importaciones”, agregó el presidente de CAMPO.

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Por lo que, la organización de pequeños y medianos productores propone que el gobierno incremente los subsidios a la producción e implemente mecanismos de compra pública que incentiven e impulsen a los productores locales. “Hay que crear condiciones para que los productores vean que su trabajo vale la pena. Si no es así, hay desmotivación y menos gente se dedica a producir”, advirtió Treminio.

La infografía detalla los factores principales que explican la disminución de las exportaciones en el sector agropecuario, incluyendo la escasez de mano de obra y el impacto del cambio climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Concentración de mercados y riesgos estructurales

La dependencia de mercados tradicionales constituye otro elemento que añade vulnerabilidad al sector. Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones, con $17,1 millones de dólares, según el BCR.

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En Europa, Bélgica $2 millones de dólares y Alemania $1,8 millones figuran como socios secundarios, debido a la demanda de café de especialidad. El ranking lo completan Reino Unido, Canadá, Guatemala, Italia, Holanda, Arabia Saudita y Hong Kong, aunque las cifras en estos mercados resultan menores.

La concentración de la oferta exportable en productos como el café expone al sector a riesgos derivados de variaciones climáticas y de las fluctuaciones en la bolsa de Nueva York. Además, la escasa presencia en mercados regionales, como la propia Centroamérica, evidencia oportunidades aún no aprovechadas para diversificar destinos y amortiguar el impacto de la volatilidad internacional.

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El BCR sugiere fortalecer la tecnificación y el valor agregado en rubros con baja participación, como la horticultura y la acuicultura, que sumaron menos de US$ 1 millón en el primer trimestre. El organismo resalta la importancia de diversificar tanto los productos como los destinos para reducir la exposición a factores externos.

Las cifras del primer trimestre de 2026 colocan a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca ante el desafío de recuperar los niveles previos de exportaciones y revertir el saldo negativo en la balanza comercial. Las decisiones sobre subsidios, incentivos y mejoras en la política sectorial serán determinantes para el desempeño del sector en los próximos meses.

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