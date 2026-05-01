América Latina

Con motivo del Día del Trabajador, Lula anunció un paquete de medidas para aliviar las deudas de las familias brasileñas

El programa “Novo Desenrola Brasil” establece límites de tasa de interés del 1,99%, descuentos de entre el 30 y el 90%, y autoriza el uso de hasta el 20% del Fondo de Indemnización por Despido

Guardar
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una reunión ministerial en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 31 de marzo de 2026 (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una reunión ministerial en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 31 de marzo de 2026 (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentó un programa de renegociación de deudas, denominado “Novo Desenrola Brasil”, que establece límites de tasa de interés del 1,99%, descuentos de entre el 30 y el 90%, y autoriza el uso de hasta el 20% del Fondo de Indemnización por Despido para el pago de deudas. La medida, enmarcada en las acciones por el Día del Trabajador y en un año electoral, busca aliviar la carga financiera sobre los trabajadores.

“Los brasileños tendrán tasas de interés más bajas, con un máximo del 1,99% y descuentos del 30% al 90% sobre el monto de la deuda. De esta manera, tendrán una cuota mucho menor y más tiempo para pagar su deuda”, aseguró el jefe de Estado.

PUBLICIDAD

El "Nuevo Desenrola Brasil“ permitirá a las familias brasileñas renegociar diferentes tipos de deudas, como tarjetas de crédito o préstamos personales, con condiciones preferenciales.

El beneficio está dirigido a trabajadores y familias con ingresos mensuales de hasta cinco salarios mínimos, unos 8.105 reales, e incluye a quienes mantienen deudas educativas. Además, contempla la prohibición temporal de acceder a plataformas de apuestas en línea para quienes participen del programa.

PUBLICIDAD

Infografía que detalla el programa 'Novo Desenrola Brasil' con ilustración de familias y un mapa de Brasil, texto sobre condiciones, descuentos y restricciones.
El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva presentó el programa "Novo Desenrola Brasil", que ofrece refinanciación de deudas para trabajadores y familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condiciones y alcances del programa

El plan permitirá renegociar deudas vinculadas a tarjetas de crédito, sobregiros, préstamos personales, créditos educativos y créditos de consumo directo. Los interesados podrán acceder a descuentos de hasta el 90% sobre el monto original, con un tope máximo de interés del 1,99%.

Los beneficiarios podrán utilizar hasta el 20% del saldo de su Fondo de Garantía (Fondo de Indemnización por Despido) para pagar sus deudas, un monto que, según el ministro del Trabajo y Empleo Luiz Marinho, podría liberar más de 4.500 millones de reales. El límite total autorizado para estos retiros es de 8.000 millones de reales. Sin embargo, el Gobierno no prevé alcanzar dicho valor máximo.

El programa incluye la renegociación de saldos pendientes del Fondo de Financiación Estudiantil, facilitando a jóvenes el acceso a condiciones más favorables para saldar sus obligaciones.

El Gobierno prevé implementarlo mediante una medida provisional, de modo que tenga validez legal inmediata mientras el Congreso discute el texto definitivo.

Un juego de apuestas en línea en un teléfono móvil se ve en esta ilustración, tomada en San Pablo (REUTERS/Alexandre Meneghini/Ilustración)
Un juego de apuestas en línea en un teléfono móvil se ve en esta ilustración, tomada en San Pablo (REUTERS/Alexandre Meneghini/Ilustración)

Restricciones para apuestas en línea

Una particularidad del "Novo Desenrola Brasil“ es la restricción que se aplica a quienes se adhieran a la renegociación: quedarán bloqueados durante un año de todas las plataformas de apuestas en línea.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, Dario Durigan, el objetivo es “evitar nuevos ciclos de endeudamiento” entre los beneficiarios, una preocupación creciente en la economía brasileña.

El Ejecutivo fundamentó esta decisión en el aumento de gastos ligados a las apuestas digitales, un factor que contribuyó al endeudamiento de numerosos hogares.

En su discurso, Lula afirmó que la medida busca proteger a las familias para que, después de beneficiarse de la renegociación, no vuelvan a caer en insolvencia por el uso excesivo de estos servicios.

Hasta el momento, el Gobierno no especificó si la restricción entrará en vigor inmediatamente o si existirá un periodo de transición tras la puesta en marcha del programa.

Una imagen dividida muestra a Lula da Silva a la izquierda, vestido de traje azul y corbata, gesticulando; a la derecha, Flávio Bolsonaro con traje gris y camisa clara
El presidente brasileño, Lula da Silva; y el senador Flávio Bolsonaro

Contexto político del anuncio

El anuncio ocurrió en un año clave para la política brasileña, con Lula da Silva aspirando a un nuevo mandato en los comicios del próximo 4 de octubre.

El presidente señaló avances como la reducción del desempleo y la moderación de la inflación, aunque reconoció desafíos pendientes para mejorar la calidad de vida de la población.

Durante su mensaje, también presentó propuestas complementarias, como reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y garantizar la preservación del salario, dirigidas a mejorar las condiciones de los trabajadores.

En el plano electoral, el anuncio coincide con encuestas que señalan un empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro, hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro, en las intenciones de voto.

La activación oficial del programa se realizará el próximo lunes, cuando las condiciones especiales de renegociación estarán disponibles para los hogares alcanzados por el endeudamiento.

Temas Relacionados

BrasilLula da SilvadeudasDía del TrabajadorElecciones Brasil 2026economíaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Filtran audios sobre supuesto regreso político de JOH a Honduras; el expresidente denuncia campaña de desinformación

La investigación del Diario Red, junto a la plataforma Hondurasgate, difundió audios que apuntan a un supuesto plan de regreso político de Juan Orlando Hernández; sin embargo, el expresidente rechazó el contenido y aseguró que no corresponde a su voz

Filtran audios sobre supuesto regreso político de JOH a Honduras; el expresidente denuncia campaña de desinformación

Carnival deja Panamá tras 50 años y traslada su domicilio a Bermudas

La reorganización también implica dejar de cotizar en la Bolsa de Londres y concentrar su actividad bursátil en la Bolsa de Nueva York

Carnival deja Panamá tras 50 años y traslada su domicilio a Bermudas

Asfura anuncia propuesta de nueva ley en materia de seguridad y reafirma focalización de subsidio a energía

El mandatario aseguró que el Sistema Nacional de Emergencia 911 será modernizado con mayores capacidades tecnológicas

Asfura anuncia propuesta de nueva ley en materia de seguridad y reafirma focalización de subsidio a energía

Las autoridades salvadoreñas capturan a fundador de la clica Merliot Locos Salvatruchos

La policía ubicó a Melvyn Israel Salinas Martínez, conocido como Fliper de Merliot, dentro de un centro comercial con apoyo de labores de inteligencia, logrando su arresto a pesar de los intentos por modificar su apariencia

Las autoridades salvadoreñas capturan a fundador de la clica Merliot Locos Salvatruchos

La deducción salarial impuesta por el régimen de Ortega en Nicaragua incrementa la inconformidad laboral

Las retenciones mensuales, que oscilan entre el 2 y el 10% del salario bruto, generan malestar entre empleados públicos al implementarse de forma generalizada y sin consulta en diversas entidades gubernamentales

La deducción salarial impuesta por el régimen de Ortega en Nicaragua incrementa la inconformidad laboral
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Embajada de Estados Unidos advirtió sobre falso trámite para expedir una “visa de trabajo virtual” en Colombia

Gustavo Petro contradijo a economistas de Los Andes y defendió su gestión frente al debate sobre el Banco de la República

Madre de familia murió atropellada en San Juan de Lurigancho en heroico gesto al proteger a sus hijos del impacto de minivan

Zahid, de 12 años, no podrá volver a caminar y está grave, le dispararon en la nuca en asalto en San Luis Potosí en pleno día del niño

INFOBAE AMÉRICA

Ministro de Gobernación afirma que la coordinación con el Ministerio Público será eje central en la elección del próximo fiscal general de Guatemala

Ministro de Gobernación afirma que la coordinación con el Ministerio Público será eje central en la elección del próximo fiscal general de Guatemala

Filtran audios sobre supuesto regreso político de JOH a Honduras; el expresidente denuncia campaña de desinformación

Carnival deja Panamá tras 50 años y traslada su domicilio a Bermudas

Donald Trump rechazó la nueva propuesta de Irán para dialogar con EEUU: “Quieren hacer un trato, pero no estoy satisfecho”

Asfura anuncia propuesta de nueva ley en materia de seguridad y reafirma focalización de subsidio a energía

ENTRETENIMIENTO

Kylie Jenner enfrenta una segunda demanda de exempleada por acoso y discriminación

Kylie Jenner enfrenta una segunda demanda de exempleada por acoso y discriminación

El Oscar perdido para el documental “Mr Nobody Against Putin” reapareció tras insólito episodio en el aeropuerto de Nueva York

Murió el actor coreano Park Dong-bin: lo encontraron en el restaurante que planeaba inaugurar

Michael Bublé vuelve a Belfast y promete una noche romántica bajo las estrellas

Regresan Woody, Buzz y Jessie, pero su histórico director se despide: todo sobre Toy Story 5