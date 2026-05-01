Con motivo del Día del Trabajador, Lula anunció un paquete de medidas para aliviar las deudas de las familias brasileñas

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una reunión ministerial en el Palacio de Planalto en Brasilia, Brasil, el 31 de marzo de 2026 (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentó un programa de renegociación de deudas, denominado “Novo Desenrola Brasil”, que establece límites de tasa de interés del 1,99%, descuentos de entre el 30 y el 90%, y autoriza el uso de hasta el 20% del Fondo de Indemnización por Despido para el pago de deudas. La medida, enmarcada en las acciones por el Día del Trabajador y en un año electoral, busca aliviar la carga financiera sobre los trabajadores.

“Los brasileños tendrán tasas de interés más bajas, con un máximo del 1,99% y descuentos del 30% al 90% sobre el monto de la deuda. De esta manera, tendrán una cuota mucho menor y más tiempo para pagar su deuda”, aseguró el jefe de Estado.

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El "Nuevo Desenrola Brasil“ permitirá a las familias brasileñas renegociar diferentes tipos de deudas, como tarjetas de crédito o préstamos personales, con condiciones preferenciales.

El beneficio está dirigido a trabajadores y familias con ingresos mensuales de hasta cinco salarios mínimos, unos 8.105 reales, e incluye a quienes mantienen deudas educativas. Además, contempla la prohibición temporal de acceder a plataformas de apuestas en línea para quienes participen del programa.

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El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva presentó el programa "Novo Desenrola Brasil", que ofrece refinanciación de deudas para trabajadores y familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condiciones y alcances del programa

El plan permitirá renegociar deudas vinculadas a tarjetas de crédito, sobregiros, préstamos personales, créditos educativos y créditos de consumo directo. Los interesados podrán acceder a descuentos de hasta el 90% sobre el monto original, con un tope máximo de interés del 1,99%.

Los beneficiarios podrán utilizar hasta el 20% del saldo de su Fondo de Garantía (Fondo de Indemnización por Despido) para pagar sus deudas, un monto que, según el ministro del Trabajo y Empleo Luiz Marinho, podría liberar más de 4.500 millones de reales. El límite total autorizado para estos retiros es de 8.000 millones de reales. Sin embargo, el Gobierno no prevé alcanzar dicho valor máximo.

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El programa incluye la renegociación de saldos pendientes del Fondo de Financiación Estudiantil, facilitando a jóvenes el acceso a condiciones más favorables para saldar sus obligaciones.

El Gobierno prevé implementarlo mediante una medida provisional, de modo que tenga validez legal inmediata mientras el Congreso discute el texto definitivo.

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Un juego de apuestas en línea en un teléfono móvil se ve en esta ilustración, tomada en San Pablo (REUTERS/Alexandre Meneghini/Ilustración)

Restricciones para apuestas en línea

Una particularidad del "Novo Desenrola Brasil“ es la restricción que se aplica a quienes se adhieran a la renegociación: quedarán bloqueados durante un año de todas las plataformas de apuestas en línea.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, Dario Durigan, el objetivo es “evitar nuevos ciclos de endeudamiento” entre los beneficiarios, una preocupación creciente en la economía brasileña.

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El Ejecutivo fundamentó esta decisión en el aumento de gastos ligados a las apuestas digitales, un factor que contribuyó al endeudamiento de numerosos hogares.

En su discurso, Lula afirmó que la medida busca proteger a las familias para que, después de beneficiarse de la renegociación, no vuelvan a caer en insolvencia por el uso excesivo de estos servicios.

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Hasta el momento, el Gobierno no especificó si la restricción entrará en vigor inmediatamente o si existirá un periodo de transición tras la puesta en marcha del programa.

El presidente brasileño, Lula da Silva; y el senador Flávio Bolsonaro

Contexto político del anuncio

El anuncio ocurrió en un año clave para la política brasileña, con Lula da Silva aspirando a un nuevo mandato en los comicios del próximo 4 de octubre.

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El presidente señaló avances como la reducción del desempleo y la moderación de la inflación, aunque reconoció desafíos pendientes para mejorar la calidad de vida de la población.

Durante su mensaje, también presentó propuestas complementarias, como reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y garantizar la preservación del salario, dirigidas a mejorar las condiciones de los trabajadores.

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En el plano electoral, el anuncio coincide con encuestas que señalan un empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro, hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro, en las intenciones de voto.

La activación oficial del programa se realizará el próximo lunes, cuando las condiciones especiales de renegociación estarán disponibles para los hogares alcanzados por el endeudamiento.