Autoridad de defensa del consumidor no registra aumentos en la telefonía celular en Panamá y anuncia demandas contra telefónicas

El 96% de los panameños tiene acceso a un teléfono celular. (Cuartoscuro)

Las llamadas de las empresas telefónicas que operan en Panamá, Cable & Wireless Panamá, S.A. (Más Móvil) y Grupo de Comunicaciones Digitales, S.A. (Tigo), para aumentar las tarifas de los planes de telefonía celular, fueron respondidas de manera negativa por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO).

La entidad ordenó suspender desde este jueves y hasta segunda orden cualquier aumento que intenten aplicar estas empresas a los consumidores de los servicios de telefonía celular prepago y pospago implementados y vigentes durante el año en curso, mientras se define una posterior demanda en los tribunales competentes.

Muchas eran las quejas de los consumidores sobre los aumentos escalados, sin previo aviso, que venían aplicando ambas operadoras telefónicas.

La medida se tomó con base en el artículo 105 de la Ley 45 de 2007 y el artículo 27 del Decreto Ejecutivo 8-A de 2009, normas que permiten frenar acciones que puedan afectar la libre competencia, manifestó Abraham Abadi Balid, administrador general de la ACODECO.

“En caso de que se realice el cobro de dicha medida a partir de la fecha, se le advierte a la población que puede acudir a la ACODECO para presentar la denuncia y para que nosotros hagamos valer sus derechos”, agregó el funcionario.

Panamá cuenta con aproximadamente 6.1 millones de líneas móviles activas. EFE/ Paolo Aguilar ARCHIVO

La entidad ha habilitado una línea telefónica, así como correos electrónicos oficiales para que los consumidores que estimen que se continúa afectándolos puedan hacer cualquier reclamo.

De comprobarse la irregularidad, la misma representará una sanción por desacato para la empresa responsable, anunció la institución en un comunicado de prensa.

Se estima que en el país el 96% de los panameños tiene acceso a un teléfono celular, y hay aproximadamente 6.1 millones de líneas móviles activas, cifra que representa una penetración de 142.8% de la población.

Hace unos días la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) conminó a la ACODECO a iniciar una investigación exhaustiva de los aumentos recurrentes de precios de los planes que ofrecen las telefónicas a los panameños.

La ASEP asegura que se han implementado incrementos de precios en los últimos años en planes asociados a los servicios de internet residencial, telefonía móvil pospago, telefonía fija y televisión pagada, situación que ha generado inquietud y malestar entre los usuarios.

El mercado está diseñado bajo un esquema de libre competencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultado sobre esta situación, el presidente José Raúl Mulino fue enfático al señalar en su habitual conversatorio de los jueves que “esas son empresas privadas, el Estado panameño no tiene nada que ver en fijación de precios para una cosa o para la otra”.

Diseñado bajo un esquema de libre competencia, en el mercado de telecomunicaciones panameño las empresas telefónicas pueden fijar sus precios conforme a las reglas del sector, pero esto no les da carta abierta para aumentar precios de manera recurrente.

En inspecciones realizadas por la ASEP a ambas telefónicas se encuentran la falta de mantener visible el Reglamento de Deberes y Derechos de los Usuarios, así como la necesidad de mejorar los tiempos de atención y la efectividad en la gestión de solicitudes.

La entidad reguladora de los servicios públicos advirtió que, de persistir estas anomalías, se procederá con la aplicación de las medidas sancionatorias previstas en la ley.

Hasta altas horas de la noche ambas empresas no se habían pronunciado sobre la medida adoptada por la ACODECO.

Desde la salida de la telefónica Digicel en marzo de 2024, en Panamá operan las empresas TIGO (Millicom Tigo Panamá S.A.) y Más Móvil (Cable & Wireless Panamá, CWP, subsidiaria de Liberty Latin America), situación que según expertos mantiene el mercado cautivo, por lo que se requiere de un tercer operador para equilibrar la competencia, para beneficio de la población.