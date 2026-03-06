Venta de AES no cambiará la relación accionaria con Panamá, asegura el gobierno

AES participa en varios proyectos de generación eléctrica en Panamá, incluyendo plantas hidroeléctricas y térmicas dentro del sistema energético nacional. Tomada de AES

El ministro de la Presidencia de Panamá, Juan Carlos Orillac, afirmó que la compra global de la empresa energética AES por parte de un consorcio internacional liderado por BlackRock y EQT no representa un cambio directo para el país ni altera la estructura jurídica de las operaciones que la compañía mantiene en territorio panameño.

Durante declaraciones ofrecidas a medios, el funcionario explicó que la transacción responde a una operación corporativa entre actores privados, por lo que el Estado panameño no interviene en el proceso de compraventa de acciones.

Orillac recordó que Panamá participa como socio minoritario en algunos proyectos energéticos vinculados a AES, pero eso no implica que el gobierno tenga injerencia en el cambio de accionistas.

“El proceso de venta de acciones de AES es un tema privado. Nosotros somos socios en algún porcentaje dentro de Panamá, pero eso no significa que la operación tenga una afectación directa al país”, señaló el ministro al referirse al anuncio de la adquisición realizado esta semana por el consorcio de inversionistas internacionales.

Orillac también aclaró que, desde el punto de vista jurídico y regulatorio, las sociedades que operan en Panamá continúan siendo las mismas, aun cuando se produzcan cambios en la composición accionaria de la empresa matriz.

Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia de Panamá, aseguró que la venta global de AES responde a una transacción privada entre inversionistas internacionales. Cortesía

Según explicó, los activos energéticos locales mantienen su estructura empresarial, por lo que el marco regulatorio panameño sigue siendo plenamente aplicable.

“El hecho de que cambien los accionistas no altera la existencia de las sociedades. Las empresas continúan operando bajo las mismas reglas y bajo la supervisión de las autoridades del país”, indicó el titular de la Presidencia al ser consultado sobre el impacto de la operación en el mercado energético panameño.

La operación anunciada a nivel internacional implica la compra de la eléctrica estadounidense AES por aproximadamente 9,144 millones de euros, en una transacción que busca consolidar la posición de la empresa en infraestructura energética y proyectos de generación en distintos mercados.

En su comunicado oficial, la compañía destacó que la adquisición permitirá fortalecer su estrategia de crecimiento a largo plazo, especialmente en activos regulados en Estados Unidos y proyectos estratégicos en América Latina, donde la empresa mantiene presencia en varios países.

Para el caso de Panamá, la empresa ha señalado que la operación corporativa no modifica la gestión de sus activos locales ni el marco regulatorio bajo el cual operan, ya que las empresas establecidas en el país seguirán funcionando bajo la supervisión de las autoridades panameñas del sector energético.

Las empresas vinculadas a AES están relacionadas con cerca de un tercio de la capacidad instalada del sistema eléctrico panameño. Tomada de AES

La transacción aún debe completar procesos regulatorios y condiciones habituales en este tipo de operaciones corporativas, por lo que el cierre definitivo está previsto entre finales de 2026 y comienzos de 2027, según el calendario preliminar anunciado por las compañías involucradas.

La presencia de AES en Panamá es significativa dentro del sistema de generación eléctrica nacional, ya que la empresa participa en varios proyectos estratégicos que aportan una parte importante de la energía disponible en el país.

Las compañías vinculadas a este grupo empresarial representan una fracción relevante de la capacidad instalada del sistema eléctrico panameño, a través de diversas plantas de generación que operan tanto en el mercado hidroeléctrico como en el térmico.A

La transacción internacional para adquirir AES podría cerrarse entre finales de 2026 y comienzos de 2027, una vez completados los procesos regulatorios. REUTERS/Rodrigo Garrido

Entre estas instalaciones se encuentran proyectos hidroeléctricos y plantas de generación a gas natural, que forman parte del parque energético que abastece al sistema interconectado nacional.

Además de sus proyectos propios, AES también mantiene participación accionaria en otras empresas generadoras, lo que amplía su presencia dentro del mercado eléctrico panameño y del sistema de generación nacional.

Una de las infraestructuras más relevantes vinculadas al grupo es la planta de generación a gas natural ubicada en la provincia de Colón, considerada una de las instalaciones térmicas más importantes del país por su capacidad de producción y su rol en la estabilidad del sistema eléctrico.

La combinación de estas participaciones hace que las empresas relacionadas con AES estén vinculadas con cerca de una tercera parte de la capacidad instalada del sistema eléctrico panameño, lo que refleja el peso que el grupo ha alcanzado dentro del sector energético nacional.

A pesar de esa presencia significativa, el gobierno panameño sostiene que la venta de la empresa matriz no altera el funcionamiento de las compañías que operan en el país, ni modifica las reglas bajo las cuales se desarrolla el mercado eléctrico.

Las autoridades han reiterado que el sistema energético panameño continúa regulado por las instituciones nacionales, por lo que cualquier empresa que opere en el sector debe cumplir con las normas establecidas por el marco regulatorio vigente.

En ese contexto, el mensaje del Ejecutivo es que la operación corporativa anunciada a nivel internacional no cambia la relación entre el Estado panameño y las empresas del sector, ni altera el esquema de supervisión existente.

Mientras se completan los procesos de aprobación y cierre de la transacción, las operaciones de AES en Panamá continuarán funcionando con normalidad, manteniendo sus proyectos de generación eléctrica y sus compromisos dentro del sistema energético nacional.