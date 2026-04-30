Defensoría de los Habitantes de Costa Rica señala acciones urgentes para mejorar atención en servicios de maternidad hospitalaria

La Defensoría de los Habitantes inspeccionó los servicios de ginecología y obstetricia en los hospitales Monseñor Sanabria y San Carlos para evaluar la atención humanizada del parto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personal de la Defensoría de los Habitantes realizó inspecciones en los servicios de ginecología y obstetricia de los hospitales Monseñor Sanabria en Puntarenas y de San Carlos, en Costa Rica, durante la última semana de abril de 2026. El objetivo principal fue determinar en qué medida se garantiza una atención humanizada del parto, especialmente ante las crecientes demandas del sistema hospitalario costarricense y las limitaciones estructurales identificadas. Según la información recabada por la institución, durante 2024 se registraron 45,825 nacimientos, de los cuales el 90% ocurrieron en salas de maternidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo que evidencia la magnitud y centralidad de la atención hospitalaria en el proceso reproductivo del país.

Limitaciones eléctricas afectan atención materna en el hospital de San Carlos

Durante la inspección en el hospital de San Carlos, la Defensoría de los Habitantes detectó que la capacidad eléctrica limitada del centro médico incide directamente sobre las áreas de maternidad y otros servicios fundamentales. Tras una sesión de trabajo con las autoridades del hospital, se confirmó que este centro, inaugurado en 1980 con una proyección de atención para 75,000 personas, hoy debe cubrir la demanda sanitaria de aproximadamente 500,000 habitantes.

PUBLICIDAD

El proyecto de renovación del sistema electromecánico permanece estancado en el nivel central de la CCSS debido a la demora en la revisión de pliegos de condiciones y documentación. Esta situación afecta no solo la conectividad de equipos en maternidad, sino también las condiciones en quirófanos, laboratorios y farmacia del hospital, detalló la Defensoría de los Habitantes.

La imposibilidad de instalar y operar todos los equipos necesarios ha forzado al personal médico a adoptar soluciones provisionales: calentamiento de prendas en incubadoras y envolver a los recién nacidos en sábanas calientes. No obstante, la capacidad eléctrica insuficiente impide el uso simultáneo de todas las incubadoras y calentadores requeridos. La situación se manifiesta particularmente en la sala de operaciones N.°1, destinada a gineco-obstetricia, donde la temperatura debería mantenerse estable en 20°C, pero actualmente solo puede sostenerse en 18°C; esto limita las prácticas esenciales de contacto piel a piel y el cumplimiento de la hora de oro en neonatología.

PUBLICIDAD

Estas deficiencias también repercuten en la prolongación de las listas de espera para procedimientos gineco-obstétricos, incluyendo cesáreas, esterilizaciones (salpingectomías) y mamografías. El hospital reconoce la necesidad de nuevos mamógrafos, pero la infraestructura eléctrica actual no permite instalar ni utilizar equipos adicionales. La Defensoría presentó una gestión formal ante autoridades centrales para acelerar la revisión y sustitución del sistema electromecánico, identificando esta acción como clave para restablecer la calidad de los servicios hospitalarios.

Las limitaciones eléctricas detectadas en el hospital de San Carlos afectan directamente la atención materna y el funcionamiento de incubadoras y quirófanos. Cortesía: San Carlos Digital

El Hospital Monseñor Sanabria refuerza políticas de parto humanizado, pero enfrenta carencias

En el recorrido por el área de gineco-obstetricia del hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas, el equipo de la Defensoría constató la existencia de recursos e infraestructura enfocados en la humanización del parto. El hospital dispone de habitaciones para partos gemelares, un área preparada para atención inmediata del recién nacido, un quirófano específico para intervenciones obstétricas y espacios adaptados para la observación médica antes del inicio del parto, según documentación entregada al personal de la Defensoría de los Habitantes.

PUBLICIDAD

Entre las estrategias adoptadas, destacan las pancartas informativas sobre los derechos de las mujeres durante el embarazo, parto y postparto, así como programas de acompañamiento familiar ante pérdidas gestacionales o perinatales. El centro ha incorporado prácticas interculturales, permitiendo el uso de telas representativas de la cosmovisión indígena durante la labor de parto y ofreciendo, si la usuaria lo solicita, el acompañamiento de un asesor cultural. Junto a ello, se implementan medidas de seguridad como puertas antipánico, cortafuego y sistemas de alarma para emergencias obstétricas, además de una entrada exclusiva para este tipo de incidentes.

Las autoridades y el personal del hospital advirtieron sobre la falta de anestesiólogos, lo que afecta la capacidad de respuesta y prolonga las listas de espera para intervenciones obstétricas, de acuerdo con la Defensoría de los Habitantes.

PUBLICIDAD

La falta de anestesiólogos en el hospital Monseñor Sanabria prolonga listas de espera para intervenciones obstétricas, lo que afecta la atención oportuna a las pacientes. Cortesía: CR HOY

La Defensoría subrayó que la verdadera garantía de los derechos de las mujeres embarazadas depende tanto de la infraestructura y el equipamiento médico como de la existencia de una cultura institucional que promueva la dignidad, la calidez y la diligencia. Resalta que el modelo de atención vigente en el hospital Monseñor Sanabria se apoya en principios de respeto a los valores, creencias y cosmovisiones de las usuarias, así como en su facultad de elegir estar acompañadas o solas durante todo el proceso obstétrico y de mantener el contacto con el recién nacido —siempre que no requiera cuidados especiales— durante la estadía hospitalaria.

El hospital otorga especial importancia al trato individualizado y al respeto de la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de cada mujer, principios que forman parte de un proceso institucional coherente con las nuevas políticas de infraestructura y atención en salud materno-infantil promovidas por la CCSS, según indicó la Defensoría de los Habitantes.

PUBLICIDAD