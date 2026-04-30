Incendios consumen más de 16,000 hectáreas de bosques en Guatemala en 2026

Factores climáticos y la proliferación de vegetación contribuyen al auge de incendios forestales y de maleza en el territorio guatemalteco. Foto de archivo

La temporada de incendios forestales en Guatemala en 2026 ha dejado una marca en los bosques del país. Según informó la agencia de noticias internacional EFE, los incendios han consumido unas 16,437 hectáreas de bosques y se han registrado 815 siniestros hasta el 16 de abril. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó que esta cifra representa una disminución en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 1,165 incendios.

Valeria Urizar, portavoz de Conred, dijo a EFE que la temporada de incendios forestales, comprendida entre diciembre y mayo, coincide con la época seca en Guatemala, donde las condiciones climáticas marcadas por la ausencia de lluvias favorecen la propagación del fuego en extensas zonas boscosas. A pesar de la gravedad de la situación, el informe oficial destaca que el departamento más afectado en 2026 no es Petén, sino Huehuetenango, con incendios que han devastado 2,565 hectáreas.

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Este departamento, situado en el noroeste de Guatemala y fronterizo con México, supera en superficie quemada a otras regiones tradicionalmente vulnerables. Según cifras del Instituto Nacional de Bosques (INAB), entidad estatal de gestión forestal, Huehuetenango encabeza la lista de daños, mientras que en Petén se reportan 12 incendios activos actualmente.

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Foto de archivo

Impacto y zonas bajo vigilancia

EFE detalló que Petén, una de las últimas reservas forestales de América y cuna de la antigua civilización maya, suele ser considerado el pulmón ambiental de Guatemala, aunque en lo que va de 2026, no lidera el ranking de hectáreas afectadas. Sin embargo, continúa bajo vigilancia por la magnitud de los fuegos activos.

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Las autoridades de protección civil mantienen la alerta nacional, con 28 incendios activos distribuidos en distintos puntos del país. De ese total, 12 se localizan en Petén y 5 en Quiché, otro departamento del norte guatemalteco. El seguimiento continuo permite a los equipos de emergencia priorizar las áreas de mayor riesgo y coordinar esfuerzos para la contención del fuego.

Causas y consecuencias ambientales

La portavoz de Conred explicó a EFE que una de las principales causas de los incendios forestales son las quemas agrícolas realizadas por el hombre. Estas prácticas, orientadas a preparar tierras de cultivo, pueden salirse rápidamente de control y amenazan ecosistemas completos. El impacto ambiental se agrava por la pérdida de biodiversidad y la erosión del suelo, lo que dificulta la recuperación de las zonas afectadas.

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Las cifras oficiales muestran una variación en la magnitud de los incendios de un año a otro. En 2025, el país registró más de 1,700 que dañaron más de 40,000 hectáreas de bosques, según reportó EFE. El año anterior, en 2024, los incendios consumieron 178,339 hectáreas, con Petén, Quiché, Alta Verapaz y Huehuetenango entre las regiones más afectadas.

Un equipo de bomberos forestales asciende una ladera quemada durante las operaciones de extinción de un incendio forestal. (Fotografías: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres)

Estrategias de monitoreo y prevención

El monitoreo constante y la coordinación entre Conred y el INAB han permitido reducir el número de incendios en 2026 respecto a los años previos. Las autoridades recalcan la necesidad de reforzar campañas de prevención y control, así como la colaboración comunitaria para impedir nuevas quemas no autorizadas.

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Según datos proporcionados a EFE, la temporada de incendios forestales continuará activa hasta mayo, cuando se prevé el inicio de las lluvias y una reducción natural del riesgo. Las instituciones de protección civil mantienen operativos especiales en los departamentos críticos y refuerzan la vigilancia en las zonas fronterizas y reservas naturales.