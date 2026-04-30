Guatemala

Incendios consumen más de 16,000 hectáreas de bosques en Guatemala en 2026

Un balance actualizado indica que son más de 800 siniestros y advierte que las quemas agrícolas no controladas siguen siendo el principal detonante de la pérdida de áreas naturales en el país

Guardar
Factores climáticos y la proliferación de vegetación contribuyen al auge de incendios forestales y de maleza en el territorio guatemalteco. Foto de archivo
Factores climáticos y la proliferación de vegetación contribuyen al auge de incendios forestales y de maleza en el territorio guatemalteco. Foto de archivo

La temporada de incendios forestales en Guatemala en 2026 ha dejado una marca en los bosques del país. Según informó la agencia de noticias internacional EFE, los incendios han consumido unas 16,437 hectáreas de bosques y se han registrado 815 siniestros hasta el 16 de abril. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó que esta cifra representa una disminución en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 1,165 incendios.

Valeria Urizar, portavoz de Conred, dijo a EFE que la temporada de incendios forestales, comprendida entre diciembre y mayo, coincide con la época seca en Guatemala, donde las condiciones climáticas marcadas por la ausencia de lluvias favorecen la propagación del fuego en extensas zonas boscosas. A pesar de la gravedad de la situación, el informe oficial destaca que el departamento más afectado en 2026 no es Petén, sino Huehuetenango, con incendios que han devastado 2,565 hectáreas.

PUBLICIDAD

Este departamento, situado en el noroeste de Guatemala y fronterizo con México, supera en superficie quemada a otras regiones tradicionalmente vulnerables. Según cifras del Instituto Nacional de Bosques (INAB), entidad estatal de gestión forestal, Huehuetenango encabeza la lista de daños, mientras que en Petén se reportan 12 incendios activos actualmente.

Conred atiende más de 600 incendios en Guatemala
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Foto de archivo

Impacto y zonas bajo vigilancia

EFE detalló que Petén, una de las últimas reservas forestales de América y cuna de la antigua civilización maya, suele ser considerado el pulmón ambiental de Guatemala, aunque en lo que va de 2026, no lidera el ranking de hectáreas afectadas. Sin embargo, continúa bajo vigilancia por la magnitud de los fuegos activos.

PUBLICIDAD

Las autoridades de protección civil mantienen la alerta nacional, con 28 incendios activos distribuidos en distintos puntos del país. De ese total, 12 se localizan en Petén y 5 en Quiché, otro departamento del norte guatemalteco. El seguimiento continuo permite a los equipos de emergencia priorizar las áreas de mayor riesgo y coordinar esfuerzos para la contención del fuego.

Causas y consecuencias ambientales

La portavoz de Conred explicó a EFE que una de las principales causas de los incendios forestales son las quemas agrícolas realizadas por el hombre. Estas prácticas, orientadas a preparar tierras de cultivo, pueden salirse rápidamente de control y amenazan ecosistemas completos. El impacto ambiental se agrava por la pérdida de biodiversidad y la erosión del suelo, lo que dificulta la recuperación de las zonas afectadas.

Las cifras oficiales muestran una variación en la magnitud de los incendios de un año a otro. En 2025, el país registró más de 1,700 que dañaron más de 40,000 hectáreas de bosques, según reportó EFE. El año anterior, en 2024, los incendios consumieron 178,339 hectáreas, con Petén, Quiché, Alta Verapaz y Huehuetenango entre las regiones más afectadas.

Cinco bomberos con equipo de protección amarillo y verde suben por una ladera de tierra quemada, con humo visible en el fondo y vegetación seca
Un equipo de bomberos forestales asciende una ladera quemada durante las operaciones de extinción de un incendio forestal. (Fotografías: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres)

Estrategias de monitoreo y prevención

El monitoreo constante y la coordinación entre Conred y el INAB han permitido reducir el número de incendios en 2026 respecto a los años previos. Las autoridades recalcan la necesidad de reforzar campañas de prevención y control, así como la colaboración comunitaria para impedir nuevas quemas no autorizadas.

Según datos proporcionados a EFE, la temporada de incendios forestales continuará activa hasta mayo, cuando se prevé el inicio de las lluvias y una reducción natural del riesgo. Las instituciones de protección civil mantienen operativos especiales en los departamentos críticos y refuerzan la vigilancia en las zonas fronterizas y reservas naturales.

Temas Relacionados

GuatemalaIncendios Forestales GuatemalaManejo ForestalBiodiversidadHuehuetenango

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El asesinato de un periodista en Guatemala genera condena internacional

La Sociedad Interamericana de Prensa ha solicitado respuestas inmediatas de las autoridades luego de que un reportero fue ultimado a tiros cerca de su domicilio, en una región considerada de alto riesgo para la prensa

El asesinato de un periodista en Guatemala genera condena internacional

Exportaciones centroamericanas mantienen saldos negativos con China tras los tratados comerciales

Un balance negativo caracteriza la relación comercial entre naciones de Centroamérica y China, ya que la presencia de inversiones y el acceso al mercado del país asiático se mantienen limitados luego de varios años de acuerdos bilaterales

Exportaciones centroamericanas mantienen saldos negativos con China tras los tratados comerciales

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica señala acciones urgentes para mejorar atención en servicios de maternidad hospitalaria

Un informe institucional indica que la infraestructura desactualizada dificulta responder a la demanda actual en servicios de ginecología y obstetricia, especialmente en el hospital de San Carlos, donde la capacidad ha sido superada ampliamente

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica señala acciones urgentes para mejorar atención en servicios de maternidad hospitalaria

ONU y gobierno de Honduras activan plan para proteger a 65 mil personas ante sequía con fondo de $4 millones

Familias rurales en El Paraíso enfrentan condiciones de sequía que afectan sus cultivos y acceso a alimentos.

ONU y gobierno de Honduras activan plan para proteger a 65 mil personas ante sequía con fondo de $4 millones

Del terreno vacío al éxito: el huerto comunal San José Obrero, ejemplo de trabajo femenino y desarrollo en Guatemala

A base de capacitación y mucha organización, mujeres rurales de Esquipulas han hecho de este proyecto una fuente de alimentos frescos, ingresos directos y nuevas oportunidades para toda la comunidad

Del terreno vacío al éxito: el huerto comunal San José Obrero, ejemplo de trabajo femenino y desarrollo en Guatemala

TECNO

Quién es la pareja actual de Elon Musk y cómo es su vida fuera de la tecnología

Quién es la pareja actual de Elon Musk y cómo es su vida fuera de la tecnología

El secreto de la próxima generación de lentes de contacto inteligentes: baterías del tamaño de un grano de arroz

Las búsquedas con IA llegan a YouTube: cómo aprovechar esta nueva función

¿Quién tiene mayor coeficiente intelectual: el hijo mayor, el del medio o el menor? La IA da su veredicto

Qué ajustes debes hacer en tu laptop con Windows para alargar la duración de su batería

ENTRETENIMIENTO

Fiscales revelan que Celeste Rivas conoció a D4vd a los 11 años y mantuvo relaciones sexuales con él dos años después

Fiscales revelan que Celeste Rivas conoció a D4vd a los 11 años y mantuvo relaciones sexuales con él dos años después

Steven Tyler logra que un tribunal desestime la mayoría de las acusaciones de abuso sexual en su contra

Así fue como Meryl Streep convenció a Lady Gaga de participar en ‘El diablo viste a la moda 2′

La historia de cómo Taylor Swift creó la versión de 10 minutos de “All Too Well”

El director de la nueva Star Wars habló sobre la IA en Hollywood y su postura dividió opiniones

MUNDO

Estados Unidos comenzó el proceso para confiscar dos petroleros interceptados por sus vínculos a la flota en la sombra de Irán

Estados Unidos comenzó el proceso para confiscar dos petroleros interceptados por sus vínculos a la flota en la sombra de Irán

Rafael Grossi aseguró que el uranio enriquecido iraní sigue almacenado en la planta nuclear de Isfahan: “Lo importante es que salga del país”

La Guardia Revolucionaria concentra el poder político y económico en Irán y desplaza el liderazgo clerical tras meses de guerra

El presidente del Parlamento iraní dijo que el bloqueo naval de Estados Unidos busca provocar un colapso interno en el régimen

Ucrania extendió sus sanciones a la ‘flota fantasma’ rusa y a los responsables del secuestro de niños