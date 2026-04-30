ONU y gobierno de Honduras activan plan para proteger a 65 mil personas ante sequía con fondo de $4 millones

Sistemas de agua comunitarios son rehabilitados para garantizar el acceso al recurso. (Foto: Cortesía)

El Sistema de Naciones Unidas en Honduras activó un plan de acciones anticipatorias destinado a mitigar los efectos de la sequía que amenaza a miles de familias en el país.

La estrategia, basada en pronósticos climáticos y análisis científicos, busca proteger a unas 65 mil personas en condiciones de vulnerabilidad en los departamentos de El Paraíso y Francisco Morazán, mediante la movilización de recursos inmediatos y la ejecución de intervenciones clave antes de que la situación evolucione hacia una crisis humanitaria.

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La iniciativa cuenta con un financiamiento de cuatro millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 106 millones de lempiras provenientes del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, un mecanismo que permite a la Organización de las Naciones Unidas responder de forma rápida ante emergencias y riesgos, incluyendo la implementación de estrategias preventivas.

La activación del plan se produjo tras alcanzarse en marzo de 2026 los umbrales establecidos en el Marco de Acción Anticipatoria, una herramienta que combina información climática, modelos predictivos y análisis de vulnerabilidad para anticipar escenarios adversos.

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Este enfoque permite actuar antes de que los efectos de la sequía como la pérdida de cosechas, el desabastecimiento de agua o el deterioro de la salud se intensifiquen.

Las acciones se desarrollarán en los municipios de Texiguat y Vado Ancho, en El Paraíso, así como en Curarén, Alubarén y Reitoca, en Francisco Morazán.

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Comunidades participan en jornadas de capacitación sobre higiene y prevención de enfermedades. (Foto: Cortesía)

Estas zonas han sido identificadas como altamente vulnerables debido a su exposición recurrente a la variabilidad climática y a condiciones socioeconómicas que limitan la capacidad de respuesta de las comunidades.

El plan es ejecutado en coordinación con la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), entidad gubernamental responsable de la gestión de riesgos en Honduras, y cuenta con la participación de varias agencias del sistema de Naciones Unidas.

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Entre ellas destacan la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Programa Mundial de Alimentos.

Estas agencias implementarán intervenciones integrales que abarcan seguridad alimentaria, salud, agua, saneamiento e higiene, así como programas de nutrición.

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El objetivo es reducir los impactos de la sequía en la población más vulnerable, especialmente en niños, mujeres embarazadas y en período de lactancia, quienes enfrentan mayores riesgos ante la escasez de alimentos y agua.

Entre las principales medidas contempladas se incluyen la entrega de asistencia alimentaria inmediata, el apoyo a la producción agrícola y ganadera mediante insumos y capacitación, la rehabilitación y fortalecimiento de sistemas de abastecimiento de agua, y la implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica para prevenir brotes de enfermedades asociadas a la sequía.

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Asimismo, se brindará atención nutricional especializada a grupos prioritarios, con el fin de evitar el aumento de la desnutrición aguda, un problema que suele agravarse en contextos de crisis climática.

Estas acciones serán acompañadas por campañas de educación comunitaria en higiene y salud, orientadas a fortalecer la resiliencia de las familias.

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Las primeras intervenciones en campo están programadas para iniciar en los próximos días, según informaron las autoridades.

FOTO DE ARCHIVO. Autoridades y agencias de la ONU coordinan acciones en territorio para mitigar impactos de la sequía. (Foto: REUTERS/Jorge Cabrera)

La rapidez en la ejecución es uno de los elementos clave de este tipo de estrategias, ya que permite actuar en una ventana crítica en la que aún es posible evitar consecuencias más graves.

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El coordinador residente de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, destacó la importancia de este enfoque preventivo, señalando que “la acción anticipatoria permite reducir riesgos, proteger vidas y evitar que los impactos climáticos se conviertan en crisis humanitarias de mayor escala”.

Honduras es considerado uno de los países más vulnerables al cambio climático en América Latina. Su ubicación geográfica y condiciones socioeconómicas lo exponen a fenómenos extremos como sequías prolongadas, inundaciones y tormentas tropicales.

En particular, el llamado Corredor Seco una franja que abarca varias regiones del país, ha sido históricamente afectado por la irregularidad de las lluvias.

Eventos climáticos como el fenómeno de El Niño agravan esta situación, reduciendo las precipitaciones y afectando directamente la producción agrícola, principal fuente de sustento para muchas comunidades rurales.

Esto genera una cadena de impactos que incluye inseguridad alimentaria, migración forzada y deterioro de la salud pública.

La acción anticipatoria surge como una respuesta innovadora frente a estos desafíos, al permitir que los recursos se movilicen antes de que las crisis se materialicen.

A diferencia de los enfoques tradicionales, que reaccionan una vez que el daño ya está hecho, este modelo se basa en la prevención y la preparación.

El CERF, instrumento clave en este proceso, ha ampliado su alcance en los últimos años para incluir este tipo de intervenciones preventivas, reconociendo que invertir en anticipación no solo salva vidas, sino que también reduce costos a largo plazo.