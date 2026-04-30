Opositor nicaragüense advierte que “Nicaragua se convierte en una base militar rusa” en la región

Soldados de Nicaragua y Rusia se estrechan la mano con expresiones serias, con las banderas de ambos países ondeando claramente en el fondo, marcando un momento de diplomacia y cooperación militar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente ratificación por parte del Consejo de la Federación de Rusia de un acuerdo de cooperación militar con Nicaragua posiciona al país centroamericano, en palabras de Félix Maradiaga, como “una base militar rusa” dentro del hemisferio, situación que, según su criterio, representa una amenaza para el equilibrio regional y contraviene compromisos internacionales suscritos por Managua.

El líder opositor advirtió que este entendimiento, sellado en Moscú en septiembre pasado y ahora validado por el Senado ruso, expone a toda la región a los intereses estratégicos del Kremlin y, según su análisis, tendrá consecuencias de largo alcance para la seguridad en Centroamérica, tal como informó la agencia de noticias internacional EFE.

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Maradiaga, actualmente exiliado en Estados Unidos tras haber sido uno de los doscientos veintidós expresos políticos desterrados hace tres años y despojado de su nacionalidad, subrayó que el acuerdo concede a los militares rusos “protección jurisdiccional especial” durante sus misiones en territorio nicaragüense y estipula una vigencia inicial de cinco años con prórroga automática indefinida, de acuerdo con la agencia de noticias internacional EFE.

El documento, que Maradiaga describió como una “base militar rusa instalada a las puertas del continente americano”, contempla intercambio de información militar y de inteligencia, coordinación ante amenazas globales y regionales, entrenamiento conjunto de tropas, cooperación en guerra radioelectrónica y en protección radiológica, química y biológica. Además, prevé la creación de un grupo de trabajo permanente y un plan anual conjunto de cooperación militar.

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ARCHIVO - Soldados rusos marchan durante el desfile por el Día de la Victoria que marca el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú, el 9 de mayo de 2019. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko, archivo)

Acusaciones de ruptura del equilibrio regional y riesgo para vecinos

El opositor, en su calidad de coordinador nacional interino del partido Ruta del Cambio, acusó a los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, de violar tanto la soberanía nacional como la seguridad de sus vecinos centroamericanos, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Belice, y de quebrantar frontalmente el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica de 1995. Maradiaga sostuvo que el acuerdo “rompe el balance razonable de fuerzas en Centroamérica”, siguiendo sus declaraciones a la agencia de noticias internacional EFE.

El dirigente instó con urgencia a los países de la región a que, basándose en el tratado de 1995, impulsen formalmente la expulsión del “régimen de Ortega del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana)”. Solicitó además a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se pronuncie conforme a la Carta Democrática Interamericana y promueva la declaración formal de ilegitimidad del gobierno nicaragüense.

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Un acuerdo con Moscú, “como un cheque en blanco”, y la subordinación a Rusia

Maradiaga remarcó que el pacto no puede considerarse un acto rutinario de cooperación bilateral, sino la “formalización de un proyecto inadmisible: la conversión de Nicaragua en un estado satélite de Vladímir Putin, en una plataforma operativa al servicio de los intereses geoestratégicos del Kremlin dentro del hemisferio americano”. Añadió que el texto del acuerdo equivale a “un cheque en blanco”, otorgando amplios márgenes de actuación a Moscú en diversas áreas militares y de inteligencia.

El dirigente recordó que no es la primera vez que un gobierno de Daniel Ortega compromete la soberanía y estabilidad nacional en favor de intereses extranjeros, recordando que en la década de 1980 Nicaragua fue escenario de la Guerra Fría, con secuelas en el plano humano y económico que persisten. Advirtió: “Quien hoy autoriza este pacto es el mismo que en la década de 1980 involucró a Nicaragua, en su momento más vulnerable, en el peor de los conflictos geopolíticos del siglo XX”.

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Foto de archivo de cadetes rusos. EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

La denuncia internacional y el señalamiento de “servilismo geopolítico”

En respuesta a la ratificación del acuerdo militar, Maradiaga hizo un llamado a la “comunidad internacional en su conjunto” y a aliados como Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá a no ignorar este avance ruso en la región, asegurando que el pacto “tendrá consecuencias de seguridad de largo alcance para todo el Hemisferio Occidental”.

El dirigente opositor acuñó la expresión “servilismo geopolítico” para acusar al gobierno nicaragüense de subordinación a Rusia. Maradiaga enfatizó la gravedad del alineamiento con el régimen de Putin, a quien vinculó directamente con la invasión a Ucrania y el sostén al régimen iraní de los ayatolás, fenómenos que a su juicio incrementan la inestabilidad global.

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La ratificación del acuerdo militar entre Rusia y Nicaragua ha detonado una alarma regional e internacional sobre los límites de la cooperación militar extranjera y los riesgos de una plataforma rusa a escasos kilómetros del territorio continental americano, de acuerdo con el análisis firmado por Félix Maradiaga para la agencia de noticias internacional EFE.