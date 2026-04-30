Guatemala

El asesinato de un periodista en Guatemala genera condena internacional

La Sociedad Interamericana de Prensa ha solicitado respuestas inmediatas de las autoridades luego de que un reportero fue ultimado a tiros cerca de su domicilio, en una región considerada de alto riesgo para la prensa

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Imagen dividida. Izquierda: retrato de hombre con camisa blanca y chaleco caqui. Derecha: un cuerpo cubierto en el suelo de una calle oscura, con figuras indistintas al fondo
Carlos Cal Ical, identificado en la imagen de retrato fue víctima de un asalto armado, cuyo cuerpo yace cubierto en una calle oscura de San Cristóbal Verapaz mientras las autoridades investigan la escena. (Raices y Noticias GT)

Carlos Humberto Cal Ical, periodista guatemalteco, fue asesinado el pasado domingo tras recibir varios disparos cerca de su residencia en San Cristóbal Verapaz, a unos 80 km de Ciudad de Guatemala. El crimen ha provocado una enérgica condena de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que instó al Gobierno del país a identificar a los responsables y adoptar medidas urgentes para proteger a los trabajadores de la comunicación. Según reportó la agencia internacional de noticias EFE, este hecho se suma a una serie de ataques que han afectado la libertad de prensa en la región.

En un comunicado difundido este miércoles, Pierre Manigault, presidente de la SIP, sostuvo: “El asesinato de un periodista, sumado a la impunidad que suele rodear a la mayoría de estos crímenes, representa una de las violaciones más extremas a la libertad de prensa que debemos enfrentar con urgencia y determinación”, según recogió la agencia internacional de noticias EFE. La organización alertó que la situación en Guatemala requiere respuestas inmediatas tanto de la Fiscalía como del Gobierno.

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La Asociación de Periodistas de Guatemala informó que Cal Ical no había denunciado amenazas previas, aunque no descartan que su labor esté vinculada al ataque. La SIP remarcó que el área donde vivía el reportero es considerada de alto riesgo para quienes cubren temas sociales y ambientales y pidió a las autoridades que implementen mecanismos de protección efectivos.

Un grupo de periodistas y camarógrafos capturan imágenes de una pantalla que muestra "La Ronda Conferencia de Prensa Presidencial", con lámparas decorativas borrosas
Periodistas y camarógrafos cubren una conferencia de prensa presidencial, donde se espera la participación de la Ministra de Economía y Comercio Exterior de Guatemala, Gabriel García. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia)

Reacciones de la SIP y organizaciones periodísticas

De acuerdo con el último informe semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, difundido la semana pasada, persisten en Guatemala los ataques contra informadores en entornos digitales, incluidas amenazas, acoso y hostigamiento judicial relacionados con la cobertura de asuntos sensibles. El reporte, citado por la agencia internacional de noticias EFE, destaca que la persecución judicial constituye uno de los principales desafíos para la prensa local.

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El reciente índice Chapultepec, el informe anual sobre libertad de prensa de la SIP, publicado en marzo, asignó a Guatemala una puntuación de 45.2 sobre 100, ubicando al país en el puesto 13 de la región. El informe describe un entorno de “restricción” para el ejercicio del periodismo, marcado por lo que denomina “terrorismo judicial”. Esta situación se traduce en el uso de procesos legales para intimidar o censurar a quienes investigan temas de interés público.

Compromiso internacional por la protección periodística

La Sociedad Interamericana de Prensa, entidad sin fines de lucro que agrupa a más de 1,300 publicaciones de América, reiteró su llamado a combatir la impunidad y proteger a los comunicadores. “Instamos a la Fiscalía a investigar el suceso de inmediato y al Gobierno a poner en práctica medidas de protección para los periodistas”, expresó la organización en su pronunciamiento, recogido por la agencia de noticias EFE.

La SIP advirtió que la violencia y el hostigamiento contra la prensa ponen en riesgo la integridad de los informadores y el derecho de la sociedad a estar informada.

ARCHIVO - Un ejemplar del periódico El Periódico de Guatemala que dice "Periodistas asesinados" cuelga en la puerta de la Casa Presidencial durante una protesta para exigir una investigación sobre el asesinato de dos periodistas y mayor seguridad para la profesión en la Ciudad de Guatemala, el 11 de marzo de 2015. Las publicaciones digitales de medios de comunicación centroamericanos serán resguardadas bajo un programa llamado Archivo Independiente de Medios de Centroamérica (CAIMA) financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se anunció el miércoles 4 de diciembre de 2024. (Foto AP/Moises Castillo, Archivo)
ARCHIVO - Un ejemplar del periódico El Periódico de Guatemala que dice "Periodistas asesinados" cuelga en la puerta de la Casa Presidencial durante una protesta para exigir una investigación sobre el asesinato de dos periodistas y mayor seguridad para la profesión en la Ciudad de Guatemala, el 11 de marzo de 2015. Las publicaciones digitales de medios de comunicación centroamericanos serán resguardadas bajo un programa llamado Archivo Independiente de Medios de Centroamérica (CAIMA) financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se anunció el miércoles 4 de diciembre de 2024. (Foto AP/Moises Castillo, Archivo)

El caso de Carlos Humberto Cal Ical ilustra la vulnerabilidad de los periodistas en zonas donde se registran conflictos sociales y ambientales, según lo expuesto en los informes recientes de la organización. La SIP mantiene su compromiso de monitorear la situación y exigir justicia para los periodistas atacados, reiterando ante las autoridades la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y garantizar la seguridad en el ejercicio de la labor informativa.

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