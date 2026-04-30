Alubias enlatadas, toronja rosa y café: así era el desayuno de Lady Di que su chef nunca olvidó

La princesa Diana prefería un desayuno sencillo con alubias en salsa de tomate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las preferencias alimenticias de la princesa Diana han vuelto a generar debates, especialmente por su elección matinal antes de ejercitarse: una lata entera de alubias hervidas en salsa de tomate. Según el exchef real Darren McGrady, esta rutina no solo sorprendía a quienes la rodeaban, sino que también dividió opiniones entre seguidores de la realeza británica y el público en redes sociales.

El menú matinal de la princesa, detallado por McGrady en varias entrevistas y videos, consistía habitualmente en una lata de alubias inglesas, acompañada de toronja rosa, una taza de café y jugo de naranja.

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El chef, quien trabajó tanto en el Palacio de Buckingham como en Kensington, destacó que Diana prefería este desayuno al menos tres días a la semana, coincidiendo con sus sesiones de gimnasio. “Ella quería Heinz beans porque alguien le dijo que son bajas en carbohidratos, bajas en grasa y altas en proteínas, lo que es perfecto para alguien que hace ejercicio”, relató McGrady a Insider y otros medios.

Las alubias inglesas se convirtieron en símbolo de autenticidad para Diana Spencer

El impacto de la elección: opiniones divididas y curiosidad global

La costumbre de Diana desencadenó una ola de comentarios en redes sociales y foros dedicados a la realeza. Algunos fanáticos británicos defendieron la combinación, considerándola una delicia nacional. Un usuario citado por Hello! Magazine escribió: “HP sauce y Heinz beans son lo mejor. Intento incluirlas siempre que las consigo”.

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Mientras tanto, varios internautas estadounidenses manifestaron desconcierto. Un seguidor comentó: “Aquí es donde pierdo el interés. ¿Alubias para desayunar? Ni siquiera las prefiero para las otras dos comidas”.

Este contraste refleja la distancia cultural entre los hábitos británicos y estadounidenses, donde las alubias forman parte integral del desayuno inglés, pero resultan extrañas para muchos fuera del Reino Unido.

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La elección de alimentos de la princesa generó debate entre seguidores británicos y estadounidenses

Las reacciones no se limitaron a simples gustos personales. El hecho de que una miembro de la familia real eligiera un alimento considerado sencillo y modesto para iniciar su día llevó a algunos a replantearse los estereotipos sobre la dieta de la realeza. Además, la elección de Diana fue interpretada como una muestra de autenticidad y cercanía, atributos que consolidaron su popularidad.

¿Por qué Diana elegía alubias antes de entrenar?

La decisión tenía una justificación nutricional clara. Según el chef McGrady, el platillo proporcionaba un impulso de carbohidratos ideal para las exigencias físicas del entrenamiento matutino. Además, la versión británica de las alubias enlatadas contiene solo siete gramos de azúcar por lata, es rica en fibra y baja en grasa, lo que la convierte en una opción equilibrada para quienes practican deporte.

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En declaraciones recogidas por New Idea, McGrady resumió el razonamiento de la princesa: “Suena extraño, pero, si lo piensas, solo hay siete gramos de azúcar en las alubias estilo inglés, son ricas en proteína, altas en fibra y muy bajas en grasa. Así que son perfectas para ella”.

Diana combinaba su desayuno saludable con sesiones regulares de ejercicio físico

La preferencia no solo respondía a criterios de salud, sino también a una búsqueda de energía sostenida para afrontar rutinas exigentes. Diana incluso solía dejarle notas escritas a su chef solicitando las alubias, según relató el propio McGrady en entrevistas y videos publicados en su canal de YouTube.

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Hábitos alimenticios más allá del desayuno

El enfoque de la princesa hacia la nutrición no se limitaba a la primera comida del día. Para el almuerzo, según varios reportes y declaraciones del chef, Diana optaba por platos ligeros y abundantes en verduras.

Entre sus favoritos se encontraban los pimientos rellenos de calabacín, champiñones, arroz, mozzarella y parmesano, bañados en una salsa de tomate ahumada.

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Los platos favoritos de Diana incluían recetas vegetarianas y proteínas magras como pollo o pescado

En la cena, el menú de Diana seguía la línea de la ligereza y el bajo contenido graso. Rara vez consumía carne roja: evitaba la vaca y el cerdo y solo aceptaba cordero en ocasiones excepcionales, generalmente cuando tenía invitados.

Sus cenas habituales incluían pollo, pescado o recetas vegetarianas. Esta inclinación consolidó un patrón alimenticio enfocado en vegetales y proteínas magras, que se mantuvo tanto en su vida pública como privada.

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Según Finty e Indulge Express, la princesa también disfrutaba de preparaciones como berenjenas rellenas y, ocasionalmente, permitía que su chef le preparara postres, como budín de pan y mantequilla, especialmente si sus hijos lo solicitaban.

La sencillez de las elecciones alimenticias de Diana desafió los estereotipos sobre la realeza británica

Una dieta marcada por la moderación y la flexibilidad

Aunque la planificación alimentaria de la princesa Diana era meticulosa, también existía espacio para la flexibilidad.

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De acuerdo con lo relatado por McGrady a Huffington Post y otros medios, Diana podía cambiar de opinión sobre el menú del día y pedir alternativas, como hígado con cebollas o mousse de tomate. Su relación con la comida evolucionó con el tiempo, especialmente tras superar dificultades derivadas de trastornos alimenticios.

En síntesis, la rutina matinal de la princesa Diana, basada en un desayuno con alubias y una filosofía de alimentación equilibrada, continúa despertando admiración y debate. La combinación de criterios nutricionales, costumbres británicas y preferencias personales contribuyó a forjar una imagen de cercanía y autenticidad, que sigue vigente en el recuerdo colectivo.