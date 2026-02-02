Un día después del fallo portuario, Panamá reforzó gestos hacia la comunidad china

Vista del mirador del Puente de las Américas, donde fue demolido el monumento dedicado a la comunidad china, hecho que motivó pronunciamientos oficiales y el compromiso de construir una nueva obra conmemorativa. REUTERS/Enea Lebrun

Las relaciones entre Panamá y China volvieron a quedar bajo los reflectores en un momento político sensible. Un día después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el marco legal que sustentaba la concesión portuaria vinculada a Panama Ports Company, el gobierno panameño se reunió con representantes de la comunidad china en el país para reiterar su reconocimiento a su aporte histórico, económico y cultural, en medio de un debate que sigue escalando dentro y fuera del istmo.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, quien destacó el papel que ha desempeñado la comunidad china en el desarrollo del país durante más de 150 años.

“Expresamos nuestra más sincera simpatía y reconocimiento hacia la comunidad china en Panamá, cuyo aporte al desarrollo económico, social y cultural del istmo se extiende por más de 150 años”, señaló el canciller durante la reunión.

Durante su intervención, Martínez-Acha subrayó que la relación entre Panamá y el pueblo chino es “profunda, histórica y agradecida”, al recordar su participación desde los tiempos de la construcción del ferrocarril y el Canal, hasta su integración en la vida productiva, comercial y cultural del país. “La comunidad china no es ajena a nuestra historia: es parte viva de ella”, afirmó.

La reunión tuvo como propósito reiterar el reconocimiento institucional del Estado al aporte de esta colectividad, así como fortalecer los canales de diálogo y entendimiento mutuo.

El canciller Javier Martínez-Acha Vásquez encabezó el encuentro con representantes de la comunidad china un día después del fallo que anuló el marco legal de la concesión portuaria. Cortesía

En un contexto marcado por debates sobre inversiones estratégicas, soberanía económica y relaciones exteriores, el encuentro fue interpretado como una señal de acercamiento y estabilidad hacia un sector clave del tejido social y empresarial panameño.

El canciller también expresó el pesar del Gobierno por la demolición del monumento dedicado a la comunidad china en el mirador del Puente de las Américas, en el distrito de Arraiján, en la entrada del Pacífico.

El hecho generó críticas de distintos sectores, que lo consideraron una afectación a la memoria histórica y al reconocimiento público de los aportes de esta colectividad.

Martínez-Acha calificó el monumento como “un símbolo de memoria, respeto y gratitud” hacia generaciones que contribuyeron al progreso nacional.

En ese sentido, reafirmó el compromiso del presidente José Raúl Mulino de impulsar la construcción de un nuevo monumento que honre dignamente la huella histórica de la comunidad china en Panamá, con el propósito de preservar la memoria colectiva y fortalecer los lazos de amistad, respeto y reconocimiento entre ambos pueblos.

La Cancillería reiteró su disposición de mantener un diálogo respetuoso y constructivo con la comunidad china, con el objetivo de fortalecer la convivencia, el entendimiento mutuo y los vínculos históricos con esta colectividad. REUTERS

En el encuentro participaron representantes de las principales organizaciones de la comunidad, entre ellos Hao Gao, presidente de la Asociación China de Panamá; Tony Jiang, presidente de la Sociedad de Beneficencia Fayen; Jicheng Zhu, vicepresidente de la Cámara China Panameña de Comercio e Industrias; y Luna Lu, presidenta de la Asociación China de Mujeres Ejecutivas y de Negocios, quienes destacaron la importancia de mantener espacios permanentes de diálogo con las autoridades.

Año nuevo chino

Paralelamente, la comunidad chino-panameña avanza en los preparativos para una de sus principales celebraciones anuales: el Año Nuevo Chino 2026, que se realizará el próximo 22 de febrero en el Barrio Chino de El Dorado, bajo el signo del Caballo de Fuego, símbolo de energía, renovación y prosperidad.

Durante la presentación oficial del evento, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, en su calidad de presidenta del Consejo Nacional de la Etnia China (CONECHI), anunció que la festividad incluirá una feria cultural y un desfile con bandas escolares, carros alegóricos y expresiones artísticas.

“Desde el Ministerio de Desarrollo Social, que preside el Consejo Nacional de la Etnia China, somos testigos de cómo la identidad cultural puede preservarse y celebrarse plenamente en un contexto diverso y plural”, expresó.

El Año Nuevo Chino 2026 se celebrará el 22 de febrero en el Barrio Chino de El Dorado, con desfile y feria cultural, bajo el signo del Caballo de Fuego, asociado a energía, renovación y prosperidad. Cortesía

Carles resaltó la importancia de la integración social, la participación comunitaria y el fortalecimiento del tejido humano que une a la nación.

Por su parte, Sandra Chan, subsecretaria del CONECHI, explicó que el desfile promete ser un espectáculo vibrante, con la participación de instituciones públicas, bandas escolares, asociaciones cívicas y coloridos carros alegóricos que resaltarán la diversidad y el valioso aporte de la comunidad china al tejido cultural de Panamá.

La feria cultural también pondrá en valor el talento de emprendedores y la participación de chefs panameños, quienes representan la fusión entre la tradición china y la identidad panameña, impulsando el desarrollo económico local.

En tarima, el público podrá disfrutar de presentaciones culturales y artísticas a cargo de jóvenes talentos, reforzando el componente de participación de la niñez y la juventud como protagonistas del presente y el futuro del país.

Viaje a Taiwán

Este despliegue cultural ocurre en medio de un escenario diplomático igualmente activo. Actualmente, una delegación de diputados de la Asamblea Nacional mantiene programado un viaje a Taiwán, pese a que Panamá, desde 2017, mantiene relaciones diplomáticas formales exclusivamente con la República Popular China bajo la política de “una sola China”.

El Gobierno reiteró que la política exterior de Panamá se rige por la relación oficial con China, en medio del viaje de diputados panameños a Taiwán. (AP Foto/Chiang Ying-ying, Archivo)

El Gobierno ha reiterado que esa visita responde a iniciativas individuales de los legisladores y no representa la política exterior del Estado.

Cancillería ha subrayado que Panamá reconoce oficialmente a China y no a Taiwán, y que la conducción de las relaciones internacionales corresponde al Ejecutivo, en un intento de evitar que el viaje sea leído como un giro diplomático.

El diputado José Pérez Barboni, una de las principales voces de la delegación, explicó que el objetivo del viaje es explorar oportunidades comerciales y conocer de primera mano el desarrollo de la industria de semiconductores en Taiwán, considerada una de las más avanzadas del mundo.