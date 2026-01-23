Panamá

Tras meses detenido en Venezuela, liberan al marino panameño Javier Olmedo Núñez

El anuncio fue realizado por el presidente José Raúl Mulino a través de sus redes sociales

Se espera que Javier Olmedo
Se espera que Javier Olmedo Núñez llegue a Panamá en horas de la tarde de este viernes 23 de enero de 2026. Tomada de X.

El marino panameño Javier Olmedo Núñez, quien permanecía detenido en Venezuela desde junio de 2025, fue liberado y se encuentra en un vuelo procedente de ese país con destino a Panamá, según confirmó este martes el presidente panameño José Raúl Mulino a través de sus redes sociales.

El anuncio marca un giro definitivo en un caso que durante meses estuvo rodeado de versiones contradictorias y gestiones diplomáticas discretas por parte del Gobierno panameño.

“De regreso a casa nuestro compatriota Núñez Bienvenido a su patria. Adelante!!”, escribió el mandatario, sin ofrecer mayores detalles sobre las condiciones de su excarcelación ni sobre el itinerario exacto del vuelo en el que se traslada el marino.

La confirmación presidencial despeja así la incertidumbre que persistía desde hace varios días, cuando surgieron reportes no oficiales sobre una posible liberación que luego fueron desmentidos por las propias autoridades panameñas.

Olmedo Núñez había sido detenido el 13 de junio de 2025 junto a otros tripulantes de una embarcación de bandera panameña interceptada por autoridades venezolanas en aguas cercanas a su zona económica exclusiva.

El marino panameño Javier Olmedo
El marino panameño Javier Olmedo Núñez estuvo detenido en Venezuela desde el 13 de junio de 2025, acumulando más de siete meses en custodia antes de su liberación y regreso a Panamá. Archivo

En ese momento, el Gobierno de Venezuela sostuvo que la nave realizaba actividades irregulares, mientras que Panamá rechazó desde el inicio cualquier señalamiento de espionaje u operación ilícita, asegurando que se trataba de un marino civil sin vínculos con actividades políticas o militares.

Durante los meses posteriores a su detención, el caso fue manejado con cautela por la Cancillería panameña, que optó por mantener gestiones diplomáticas reservadas para evitar un mayor deterioro de la situación del detenido.

A finales de 2025 e inicios de 2026, el Gobierno reconoció públicamente que Olmedo Núñez seguía privado de libertad, pese a que había sido incluido en listados preliminares de posibles excarcelados en Venezuela.

El propio presidente Mulino había aclarado días atrás que, contrario a versiones difundidas en redes sociales, el ciudadano panameño aún no había sido liberado, aunque confirmó que su caso seguía siendo objeto de conversaciones diplomáticas.

No se ha informado si la excarcelación de Olmedo Núñez formó parte de un acuerdo más amplio o si fue resultado de gestiones bilaterales específicas entre Panamá y Venezuela.

El marino panameño se desempeñaba
El marino panameño se desempeñaba como encargado del mantenimiento de la embarcación retenida en Venezuela. Archivo

El caso generó preocupación en Panamá por el tiempo prolongado de detención y por la falta de información pública clara sobre su situación legal en Venezuela. Familiares del marino habían pedido en reiteradas ocasiones mayor transparencia sobre su paradero y condiciones de reclusión, mientras que sectores políticos exigieron al Gobierno intensificar las gestiones para lograr su liberación.

Se espera que, una vez en suelo panameño, Olmedo Núñez reciba atención médica y acompañamiento consular, además de reunirse con su familia tras más de siete meses de detención.

Hasta el momento, el Gobierno no ha informado si ofrecerá una conferencia de prensa o un comunicado oficial ampliado para detallar las circunstancias de la liberación ni los términos bajo los cuales se produjo.

La llegada del marino panameño a Panamá está prevista para las próximas horas, según fuentes oficiales. Su liberación representa un alivio para sus familiares y para el Gobierno panameño, que durante meses sostuvo contactos diplomáticos discretos para destrabar un caso que se había convertido en un punto de fricción bilateral y en un símbolo de la complejidad del escenario regional.

