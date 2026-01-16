Panamá

Panamá inicia 2026 con señales mixtas en el mercado laboral

Un reporte privado muestra un alza en las aspiraciones salariales, mientras las autoridades advierten que la tasa de desocupación podría ubicarse cerca del 10% a la espera de los datos oficiales de cierre de año

Guardar
Todavía no se han divulgado
Todavía no se han divulgado las cifras oficiales de desempleo con corte a 2025. EFE/Bienvenido Velasco

Panamá inicia 2026 con un mercado laboral marcado por dos tendencias simultáneas: un aumento en las aspiraciones salariales de los trabajadores y una tasa de desempleo que, según proyecciones oficiales, podría ubicarse cerca de los dos dígitos, a la espera de las cifras definitivas de cierre de diciembre.

El más reciente Reporte del Mercado Laboral de la consultora Konzerta indica que en diciembre de 2025 el salario promedio pretendido por los panameños fue de $1,068, lo que representa un incremento acumulado de 1.82% a lo largo del año.

El informe se basa en las remuneraciones solicitadas por los candidatos al momento de postularse a vacantes, un indicador utilizado para medir expectativas salariales en el mercado.

El documento también refleja una brecha de género en las aspiraciones salariales. En diciembre, la diferencia alcanzó 7.14% a favor de los hombres, el nivel más alto registrado en 2025. El salario promedio pretendido por los varones se ubicó en $1,073, mientras que el de las mujeres fue de $1,001.

De acuerdo con el informe
De acuerdo con el informe de Konzerta, el salario promedio pretendido por los panameños fue de $1,068.

En paralelo a estos datos, las autoridades laborales han advertido sobre un deterioro en los indicadores de empleo. La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, ha señalado que Panamá podría iniciar 2026 con una tasa de desempleo cercana al 10%, tras un aumento sostenido observado en las mediciones más recientes.

La última Encuesta de Mercado Laboral publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, con datos a octubre de 2024, ubicó la tasa de desocupación en 9.5%, lo que representó un incremento de 2.1 puntos porcentuales frente a agosto de 2023, cuando se situó en 7.4%.

El informe también evidenció una reducción en la población ocupada y un aumento en el número de personas que buscan empleo.

Con base en esa evolución, analistas y autoridades coinciden en que un cierre de año en torno a los dos dígitos es un escenario posible, aun cuando las cifras oficiales correspondientes a diciembre no han sido divulgadas.

Entre los factores que explican el repunte del desempleo figura la afectación laboral en la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro.

Según el Ministerio de Trabajo, el cierre temporal de operaciones provocó la pérdida de alrededor de 7,000 empleos directos, además de impactos indirectos en sectores como el turismo, la logística y el comercio.

Las autoridades atribuyen el aumento
Las autoridades atribuyen el aumento del desempleo al cierre de las plantaciones bananeras en Bocas del Toro a mediados de 2025, tras protestas de trabajadores por los cambios a la ley de la Caja del Seguro Social. REUTERS/Enea Lebrun

El conflicto alcanzó relevancia nacional e internacional por su magnitud. Reportes externos documentaron despidos y pérdidas económicas durante el periodo de paralización.

Posteriormente, se anunció un acuerdo para reactivar las operaciones, con compromisos de inversión y generación de empleo, aunque con efectos previstos principalmente para 2026.

Otro elemento estructural que incide en el mercado laboral es la informalidad. Diversos informes oficiales han señalado que una proporción significativa de la población ocupada se desempeña en empleos informales, con menores niveles de estabilidad y protección social, una tendencia que suele intensificarse en contextos de desaceleración económica.

El reporte de Konzerta también identifica diferencias relevantes entre sectores y niveles de experiencia. Durante 2025, las mayores aspiraciones salariales se concentraron en áreas como Infraestructura, Tesorería, Operaciones y Tecnologías de la Información.

Además del desempleo, una informalidad
Además del desempleo, una informalidad cercana al 50% sigue marcando el mercado laboral panameño.

En diciembre, los promedios más altos correspondieron a Finanzas en cargos de jefatura y supervisión, Construcción en posiciones senior y semi senior, y Control de Gestión en el segmento junior.

En contraste, las pretensiones salariales más bajas se registraron en ocupaciones como camareros, Community Management y Mantenimiento y Limpieza.

El informe también muestra una marcada brecha por nivel de seniority, con remuneraciones pretendidas significativamente menores en el segmento junior frente a los cargos de supervisión.

De cara a 2026, el comportamiento del mercado laboral dependerá de varios factores, entre ellos la recuperación del empleo formal en sectores afectados, la reactivación de la inversión privada y la evolución de la informalidad. Mientras tanto, el país espera las cifras oficiales de cierre de año para confirmar si el desempleo consolidó o no un nivel de dos dígitos.

Temas Relacionados

PanamáLaboralDesempleoSalariosInformalidad

Últimas Noticias

Un incendio consume seis comercios en playa Los Blancos y es controlado por bomberos

Las llamas consumieron estructuras de palma y madera utilizadas para la venta de alimentos en el sector turístico de San Luis La Herradura

Un incendio consume seis comercios

El Tour El Salvador 2026 inicia hoy con la participación de ciclistas de 12 países

La cita deportiva congrega a equipos de América, Europa y Asia, que recorrerán rutas emblemáticas, tanto urbanas como rurales, bajo controles de tránsito temporales durante dos semanas continuas de actividad competitiva

El Tour El Salvador 2026

Playa El Zonte amplía su oferta de alojamiento con nuevos desarrollos inmobiliarios

Los proyectos Barefoot Surf & Sand y Zonset Surf Residences se suman al abanico habitacional que ofrece El Zonte, en La Libertad Costa

Playa El Zonte amplía su

Operativo de Protección Civil permite hallar con vida a extraviados en cerro de San Salvador

El despliegue de equipos de emergencia y autoridades locales permitió la recuperación de los excursionistas, quienes fueron localizados en buen estado físico después de varias horas de búsqueda en una zona de difícil acceso

Operativo de Protección Civil permite

Ley Quincena 25 beneficiará a más de 900 mil trabajadores de El Salvador, según ministro de Trabajo

Las cifras varían según el tiempo trabajado y el sueldo mensual, pero no será menor a $200, aseguró el funcionario de gobierno

Ley Quincena 25 beneficiará a

TECNO

Spotify aumenta de precio sus

Spotify aumenta de precio sus planes Premium: estos son los nuevos costos y países afectados

Android Auto presenta fallas con el Asistente de Google y usuarios son obligados a migrar a Gemini

Criptomonedas: cuál es la cotización de ethereum este 16 de enero

Bitcoin: cómo se ha movido en el mercado este 16 de enero

Cómo detectar si alguien tiene acceso a la cámara de tu computadora o celular

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

James Cameron defendió el éxito

James Cameron defendió el éxito de Avatar y respondió a las críticas por los premios

Matthew McConaughey registró su imagen y voz para resguardar su identidad ante el avance de la IA

La serie de ‘Harry Potter’ para HBO encuentra su banda sonora: este será el legendario compositor encargado de ponerle música

‘¿Cómo se traduce este amor?’: Kim Seon-ho y Go Youn-jung hablan con Infobae sobre su nueva aventura romántica en Netflix

“Escribir fue mi primer espacio de identidad”: cómo Jennette McCurdy reconstruyó su vida tras el trastorno alimentario

MUNDO

El equipo negociador de Ucrania

El equipo negociador de Ucrania viaja a Estados Unidos para conversar sobre el plan de paz de Donald Trump

Francia advirtió del impacto sobre los lazos económicos entre EEUU y la Unión Europea si Trump da pasos para anexionar Groenlandia

Afirman que la brutal represión le puso una pausa a las protestas contra el régimen iraní

Renunció el primer ministro de Yemen y fue sustituido por su canciller

Taiwán celebró el acuerdo alcanzado con EEUU para reducir aranceles e impulsar inversiones tecnológicas