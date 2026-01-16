Panamá inicia 2026 con señales mixtas en el mercado laboral

Todavía no se han divulgado las cifras oficiales de desempleo con corte a 2025. EFE/Bienvenido Velasco

Panamá inicia 2026 con un mercado laboral marcado por dos tendencias simultáneas: un aumento en las aspiraciones salariales de los trabajadores y una tasa de desempleo que, según proyecciones oficiales, podría ubicarse cerca de los dos dígitos, a la espera de las cifras definitivas de cierre de diciembre.

El más reciente Reporte del Mercado Laboral de la consultora Konzerta indica que en diciembre de 2025 el salario promedio pretendido por los panameños fue de $1,068, lo que representa un incremento acumulado de 1.82% a lo largo del año.

El informe se basa en las remuneraciones solicitadas por los candidatos al momento de postularse a vacantes, un indicador utilizado para medir expectativas salariales en el mercado.

El documento también refleja una brecha de género en las aspiraciones salariales. En diciembre, la diferencia alcanzó 7.14% a favor de los hombres, el nivel más alto registrado en 2025. El salario promedio pretendido por los varones se ubicó en $1,073, mientras que el de las mujeres fue de $1,001.

En paralelo a estos datos, las autoridades laborales han advertido sobre un deterioro en los indicadores de empleo. La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, ha señalado que Panamá podría iniciar 2026 con una tasa de desempleo cercana al 10%, tras un aumento sostenido observado en las mediciones más recientes.

La última Encuesta de Mercado Laboral publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, con datos a octubre de 2024, ubicó la tasa de desocupación en 9.5%, lo que representó un incremento de 2.1 puntos porcentuales frente a agosto de 2023, cuando se situó en 7.4%.

El informe también evidenció una reducción en la población ocupada y un aumento en el número de personas que buscan empleo.

Con base en esa evolución, analistas y autoridades coinciden en que un cierre de año en torno a los dos dígitos es un escenario posible, aun cuando las cifras oficiales correspondientes a diciembre no han sido divulgadas.

Entre los factores que explican el repunte del desempleo figura la afectación laboral en la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro.

Según el Ministerio de Trabajo, el cierre temporal de operaciones provocó la pérdida de alrededor de 7,000 empleos directos, además de impactos indirectos en sectores como el turismo, la logística y el comercio.

El conflicto alcanzó relevancia nacional e internacional por su magnitud. Reportes externos documentaron despidos y pérdidas económicas durante el periodo de paralización.

Posteriormente, se anunció un acuerdo para reactivar las operaciones, con compromisos de inversión y generación de empleo, aunque con efectos previstos principalmente para 2026.

Otro elemento estructural que incide en el mercado laboral es la informalidad. Diversos informes oficiales han señalado que una proporción significativa de la población ocupada se desempeña en empleos informales, con menores niveles de estabilidad y protección social, una tendencia que suele intensificarse en contextos de desaceleración económica.

El reporte de Konzerta también identifica diferencias relevantes entre sectores y niveles de experiencia. Durante 2025, las mayores aspiraciones salariales se concentraron en áreas como Infraestructura, Tesorería, Operaciones y Tecnologías de la Información.

Además del desempleo, una informalidad cercana al 50% sigue marcando el mercado laboral panameño.

En diciembre, los promedios más altos correspondieron a Finanzas en cargos de jefatura y supervisión, Construcción en posiciones senior y semi senior, y Control de Gestión en el segmento junior.

En contraste, las pretensiones salariales más bajas se registraron en ocupaciones como camareros, Community Management y Mantenimiento y Limpieza.

El informe también muestra una marcada brecha por nivel de seniority, con remuneraciones pretendidas significativamente menores en el segmento junior frente a los cargos de supervisión.

De cara a 2026, el comportamiento del mercado laboral dependerá de varios factores, entre ellos la recuperación del empleo formal en sectores afectados, la reactivación de la inversión privada y la evolución de la informalidad. Mientras tanto, el país espera las cifras oficiales de cierre de año para confirmar si el desempleo consolidó o no un nivel de dos dígitos.