Crece la presión sobre Keir Starmer tras la derrota electoral del Partido Laborista en el Reino Unido

Una caricatura muestra a Keir Starmer caminando con preocupación sobre una cuerda floja mientras el Parlamento británico se alza al fondo, simbolizando su delicada posición política tras las elecciones locales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La derrota electoral del Partido Laborista en los comicios locales y regionales del Reino Unido desencadenó una crisis en el liderazgo del primer ministro, Keir Starmer, quien rechaza renunciar frente a la presión creciente de su propio partido. El avance de Reform UK, y nacionalistas en Gales y Escocia alteró el escenario político.

La magnitud del retroceso laborista, con la pérdida de más de 1.400 concejales en Inglaterra y la histórica derrota en Gales tras 27 años de hegemonía, llevó a que figuras influyentes exijan un plan de salida para el premier.

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Los resultados electorales, analizados como un plebiscito sobre su continuidad al frente del Gobierno, expusieron dudas profundas en la militancia sobre la capacidad de su líder para revertir la situación.

En el balance final, el Partido Laborista pasó a ser la tercera fuerza en Gales, cediendo espacio ante Plaid Cymru y Reform UK; mientras que en Escocia igualó en escaños a la formación de Nigel Farage.

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La baronesa Eluned Morgan, primera ministra galesa, perdió su escaño y dimitió como líder del Partido Laborista galés.

En paralelo, el descontento social impulsó a Reform UK, que superó los 1.400 concejales en Inglaterra y sumó 34 y 17 escaños en los parlamentos de Gales y Escocia, respectivamente, mostrando una reconfiguración del tablero político.

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Un funcionario electoral realiza el recuento de votos en las elecciones locales de Londres, Gran Bretaña, el 8 de mayo de 2026 (REUTERS/Chris J Ratcliffe)

Reacciones internas en el laborismo

Las elecciones desataron un intenso debate dentro del laborismo sobre el futuro inmediato de Keir Starmer. Al menos 10 diputados reclamaron públicamente un calendario de salida y la necesidad de una “transición ordenada”.

La diputada Catherine West expresó en redes sociales que el partido necesita un nuevo liderazgo para cumplir sus promesas de cambio, respaldando el sentir crítico entre algunos sectores parlamentarios. Por su parte, Tony Vaughan, también diputado laborista, defendió la urgencia de una transición bajo una dirección capaz de reconquistar la confianza del electorado.

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Estas demandas estimularon la presión para que Starmer y la cúpula del partido tracen una hoja de ruta consensuada.

Encuestas internas citadas por el periódico The Guardian y la fundación Compass indican que el 45% de los militantes laboristas piden la renuncia inmediata de Starmer, y más de la mitad considera que no es apto para restaurar la fortaleza del partido. Este desencanto lleva a un aumento de afiliados que barajan abandonar la formación y a un intenso debate sobre liderazgos alternativos.

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Keir Starmer con su esposa el 7 de mayo tras votar en los comicios locales (EFE/EPA/NEIL HALL)

Primeros movimientos y estrategia de Starmer

Lejos de contemplar su retirada, Starmer reconoció errores en la gestión y anunció un plan de reestructuración gubernamental. En una columna escrita para The Guardian, reconoció que los resultados fueron “muy duros” pero descartó dimitir: “No tengo intención de abandonar mi cargo y sumir al país en el caos”, subrayó.

Entre sus primeras medidas, nombró al ex primer ministro Gordon Brown como enviado especial para Finanzas y Cooperación Global; y a Harriet Harman, ex vicepresidenta del partido, como asesora en asuntos de igualdad de género.

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Starmer enfatizó además en la importancia de restablecer la cooperación con la Unión Europea y consideró esencial el regreso al “Erasmus+”, el programa educativo de la Comisión Europea concebido para promover y financiar la movilidad académica de los estudiantes y docentes europeos dentro del bloque continental.

Sin embargo, las críticas internas persisten y atribuyen parte del desgaste a recortes sociales y decisiones polémicas en su gestión.

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Andy Burnham, alcalde de Manchester (Foto AP/Jon Super/Archivo)

Figuras emergentes

Mientras crece el consenso sobre un relevo, las bases laboristas afrontan dificultades a la hora de señalar un sucesor inmediato. El favorito en las encuestas internas es Andy Burnham, alcalde de Manchester, quien cuenta con una imagen positiva del 72% en la militancia. No obstante, no puede postularse salvo que obtenga un escaño parlamentario y el visto bueno del comité ejecutivo nacional del partido.

Otros nombres que suenan son los de Wes Streeting, ministro de Salud; y Angela Rayner, ex viceprimera ministra, aún con apoyo a pesar de su dimisión tras un escándalo fiscal.

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El seguimiento entre las bases y los diputados refleja tanto el deseo de cambio como el temor de repetir el desgaste experimentado por los conservadores con sucesivos relevos.

El malestar interno impacta también en las cifras de afiliación: un 36% de los miembros plantea dejar el partido, una proporción en aumento respecto a meses precedentes. Quienes apoyan la llegada de Burnham consideran que el principal escollo es convencer al comité ejecutivo para permitir su retorno a Westminster, paso necesario para optar al liderazgo.

En las últimas jornadas, la visión dominante es que la confianza en la capacidad de Starmer para reconducir al partido es escasa entre la militancia, que observa con escepticismo una eventual recuperación bajo su dirección.