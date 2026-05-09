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Trump dijo que todavía contempla retirar las tropas estadounidenses de Italia: “No estuvieron cuando los necesitamos”

En una entrevista al diario Corriere della Sera, el presidente norteamericano sostuvo que mantiene abierta la posibilidad de reducir su presencia militar en territorio italiano luego de las diferencias con el gobierno de Giorgia Meloni por la falta de cooperación en el conflicto con Irán

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Trump volvió a apuntar contra el gobierno de Giorgia Meloni por la falta de cooperación en el conflicto con Irán (REUTERS/Al Drago)
Trump volvió a apuntar contra el gobierno de Giorgia Meloni por la falta de cooperación en el conflicto con Irán (REUTERS/Al Drago)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que aún evalúa la retirada de tropas estadounidenses de las bases en Italia, señalando su descontento por lo que percibe como una falta de apoyo por parte del gobierno italiano en el conflicto con el régimen de Irán. El mandatario comunicó que la opción de reducir la presencia militar estadounidense en territorio italiano sigue vigente, tras el reciente anuncio de disminución de efectivos en Alemania.

En una entrevista al diario Corriere della Sera, Trump evitó detallar el alcance del traslado de soldados desde Alemania, pero confirmó que la posibilidad de retirar tropas de Italia permanece activa. El Pentágono había anunciado días atrás la salida de 5.000 soldados de Alemania, una de las principales sedes de fuerzas estadounidenses fuera de su país. Más tarde, el líder republicano afirmó que la reducción podría ser aún “mucho mayor”.

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“Italia no estuvo allí cuando la necesitábamos. Y yo siempre he estado para Italia, y también mi país”, sostuvo en referencia a recientes desacuerdos sobre el uso de bases italianas en operaciones militares.

La Casa Blanca mantiene un malestar persistente desde que Roma negó el uso de la base de Sigonella, ubicada en Sicilia, para misiones relacionadas con el conflicto en Irán.

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El gobierno encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni reiteró que Italia “no está en guerra ni quiere participar en ella”, enfatizando que el uso de las instalaciones militares italianas está regulado por acuerdos internacionales y que cualquier excepción debe ser autorizada por el Parlamento, caso por caso. Meloni ha expresado públicamente que su país mantiene una política exterior independiente, aunque reconoce la importancia de la cooperación con socios transatlánticos.

Giorgia Meloni reiteró que Italia “no está en guerra ni quiere participar en ella” (EFE/EPA/ANGELO CARCONI)
Giorgia Meloni reiteró que Italia “no está en guerra ni quiere participar en ella” (EFE/EPA/ANGELO CARCONI)

Consultado sobre la oferta italiana de enviar buques para labores de desminado en el estrecho de Ormuz una vez que la región alcance mayor estabilidad, Trump insistió en su disconformidad: “Italia no estuvo allí cuando la necesitamos”.

La entrevista de Trump se produjo en un contexto de intensificación de las diferencias entre Washington y Roma. Un día antes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió en la capital italiana con Meloni para tratar de suavizar las recientes discrepancias bilaterales. Rubio, autodefinido como “defensor de la OTAN”, subrayó ante la prensa el valor estratégico de la Alianza Atlántica, que permite a Estados Unidos mantener fuerzas desplegadas en Europa y disponer de bases logísticas capaces de proyectar poder ante eventuales contingencias.

No obstante, Rubio aprovechó la ocasión para señalar que la negativa de algunos países de la OTAN a autorizar el uso de bases militares obstaculizó operaciones recientes y generó riesgos innecesarios. Mencionó explícitamente a España como otro ejemplo de reticencia. “La negativa de algunos aliados obstaculizó la misión y creó peligros innecesarios”, puntualizó Rubio durante su intervención.

En cuanto a la situación en las bases italianas, Rubio aclaró que en su encuentro con Meloni no se discutió una posible retirada de tropas estadounidenses ni una eventual salida de Estados Unidos de la OTAN. “Esas decisiones corresponden exclusivamente al presidente”, afirmó el secretario de Estado.

La tensión diplomática quedó evidenciada también en las declaraciones cruzadas entre Trump y Meloni. El presidente estadounidense ha criticado a la primera ministra italiana por su negativa a ceder territorio para lanzar ataques contra Irán, expresando públicamente: “Pensé que tenía coraje, me equivoqué”.

Meloni recibió a Marco Rubio en Roma (STEFANO RELLANDINI/Pool via REUTERS)
Meloni recibió a Marco Rubio en Roma (STEFANO RELLANDINI/Pool via REUTERS)

Durante la visita de Rubio a Roma, la primera ministra Meloni destacó el “amplio y constructivo intercambio” mantenido con el funcionario estadounidense, señalando que abordaron cuestiones bilaterales y temas de la agenda internacional, como la crisis en Oriente Próximo, la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, la estabilización de Libia y los procesos de paz en Líbano y Ucrania. “Un diálogo franco, entre aliados que defienden sus propios intereses nacionales pero que ambos saben lo valiosa que es la unidad de Occidente”, escribió Meloni en sus redes sociales.

Por su parte, Rubio calificó la reunión como una oportunidad para “reforzar la duradera asociación estratégica entre Estados Unidos e Italia”. Su presencia en Roma coincidió con un momento en el que las relaciones entre ambos países se encuentran bajo tensión, tras los cuestionamientos públicos de Trump hacia Meloni y al propio Papa León XIV, a quien la mandataria italiana defendió ante los improperios del presidente estadounidense.

En el trasfondo de este escenario, el Ejecutivo italiano mantiene su postura de limitar el uso de sus bases a los términos previstos en los acuerdos internacionales, evitando involucrarse directamente en acciones bélicas que no cuenten con respaldo parlamentario.

El mandatario estadounidense, consultado sobre la carta de respuesta de Irán a las exigencias de Washington para alcanzar un acuerdo de paz, prefirió no hacer comentarios adicionales, cerrando la entrevista con un tono de cautela ante el futuro de las negociaciones en la región.

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