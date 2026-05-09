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Cómo una discusión entre David Cross y Bill Maher puso en duda el valor real de los premios Emmy

En el pódcast Club Random, el actor de Alvin y las ardillas desafió la idea de que los galardones reflejan el mérito en la industria, mientras el anfitrión los usó como prueba de su propia cancelación blanda

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David Cross y el drama detrás de "Alvin y las ardillas"
David Cross analizó el impacto de la cultura de la cancelación junto a Bill Maher en el pódcast Club Random, generando debate en la industria del entretenimiento

David Cross, el comediante conocido por su participación en Arrested Development y Alvin y las ardillas, protagonizó un debate sobre la cultura de la cancelación junto a Bill Maher en Club Random, el pódcast conducido por dicho comediante.

El intercambio expuso posturas enfrentadas sobre los límites del humor, las distintas formas de exclusión en el entretenimiento y la percepción pública de los comediantes ante demandas sociales cambiantes.

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Cross, quien transitó de papeles familiares a la sátira política, abordó en Club Random los desafíos contemporáneos del humor. Defendió una visión abierta de la diversidad y llamó a evitar la polarización, mientras matizaba el alcance de la censura en la industria.

David Cross
El concepto de cancelación blanda, propuesto por Bill Maher, distingue entre exclusión total y pérdida de reconocimiento en la televisión (Instagram/@davidcrossofficial)

Durante la conversación, Maher introdujo el concepto de cancelación blanda, refiriéndose a situaciones donde un profesional no es expulsado del medio, pero ve mermado su reconocimiento: “Existen diferentes gradaciones de esto. Hay cancelación blanda. Yo diría que algo así me pasó a mí”.

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Como ejemplo, mencionó sus 41 nominaciones a los premios Emmy, principal galardón de la televisión estadounidense, comparadas con un solo premio recibido.

Cross reaccionó con escepticismo y humor: “No, Bill”, respondió entre risas, afirmando no estar al tanto de las categorías ni del contexto de esos premios y remarcó: “No vi una entrega de premios en mucho tiempo. Y todos son basura política de todos modos”.

Debate sobre los matices de la cultura de la cancelación

David Cross y el drama detrás de "Alvin y las ardillas"
David Cross criticó el valor de los premios Emmy durante el episodio, calificando los galardones como 'basura política' y cuestionando su relevancia en el mérito profesional (Captura de video)

El término cancelación blanda, según Maher en Club Random, describe situaciones donde la exclusión no es total, en contraste con la cancelación dura, que supone un destierro profesional significativo.

“La cancelación dura es como: bueno, quizá nunca puedas mostrar tu cara de nuevo en esta ciudad”, ejemplificó Maher. Añadió que, en casos vinculados al movimiento #MeToo, muchas personas quedaron fuera de toda vida pública “por una buena razón”.

La conversación evidenció cómo, pese a los matices sugeridos, para Cross estas gradaciones no disimulan la inconsistencia de los criterios. Las intervenciones de ambos, marcadas por la ironía, pusieron en duda la existencia de reglas claras y subrayaron cómo los reconocimientos pueden convivir con polémicas públicas.

Polémica sobre los premios Emmy y el reconocimiento en la industria

David Cross
El debate sobre los premios Emmy y la percepción pública reveló cómo los reconocimientos pueden coexistir con polémicas en la industria del entretenimiento (Instagram/@davidcrossofficial)

El debate sobre los premios Emmy ocupó un lugar central en el episodio de Club Random. Maher insistió en que el escaso reconocimiento a su trabajo se atribuía a una forma de cancelación, pero Cross mantuvo su escepticismo sobre el valor de los premios: “No sé qué categorías hay, ni el contexto, ni nada de eso. Y todos son basura política de todos modos”, insistió.

Ambas posturas se fusionaron en la sátira de Cross, quien desafió la idea de que los premios reflejan el mérito real en la industria o la aceptación pública. Maher mencionó ejemplos de comediantes que, pese a controversias, lograron galardones importantes. El diálogo puso sobre la mesa el papel de la percepción y la política en el destino profesional de los artistas.

Generaciones, derechos y el futuro del humor

El tono de la charla se volvió más tenso cuando abordaron la cuestión de la identidad de género entre menores. Maher expresó dudas sobre que “niños de ocho o nueve años puedan decidir su identidad”.

David Cross
La visión de David Cross defendió la diversidad y criticó la polarización, invitando a repensar los criterios de inclusión y censura en el humor actual (Instagram/@davidcrossofficial)

Maher advirtió sobre las implicaciones sociales y deportivas de estas decisiones en edades tempranas, mientras Cross defendió la experiencia cotidiana en su familia.

“Bueno, nadie está haciendo esto con ella”, respondió Cross cuando Maher sugirió que los niños no pueden actuar solos. El diálogo concluyó con Maher ironizando sobre el impacto político de estos debates en el progresismo estadounidense.

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