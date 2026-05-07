América Latina

Chile descartó que el contagio de hantavirus en el crucero MV Hondius se haya originado en el país

Según un comunicado emitido por el Ministerio de Salud, “los casos reportados como primarios transitaron por Chile en un periodo que no corresponde de incubación”

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Vista de un dron del crucero MV Hondius, que transporta pasajeros sospechosos de tener casos de hantavirus a bordo, sale de Praia, Cabo Verde. 6 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer
Vista de un dron del crucero MV Hondius, que transporta pasajeros sospechosos de tener casos de hantavirus a bordo, sale de Praia, Cabo Verde. 6 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer

El Ministerio de Salud (Minsal) descartó de plano esta jornada que el contagio de hantavirus que ya ha provocado tres muertes en el crucero MV Hondius se haya originado en Chile. Mediante un comunicado, el organismo informó que luego de analizar el periodo de incubación reportado de los pacientes, llegaron a la conclusión que la exposición al mortal virus no se produjo en el país.

“El Minsal informa que de acuerdo a los protocolos internacionales vigentes, el Centro Nacional de Enlace ya solicitó información adicional a la Organización Mundial de la Salud, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, además de estar en contacto con el Centro de Enlace Argentino. Los casos reportados como primarios transitaron por Chile, en un periodo que no corresponde de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país”, aseguraron.

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Cabe señalar que en Chile el hantavirus es una enfermedad endémica y su agente causante es precisamente el virus Andes detectado en el MV Hondius, el único de las 38 variantes conocidas capaz de transmitirse de persona a persona en contacto estrecho.

En lo que va de este año, el país ha confirmado al menos 39 casos de esta enfermedad y 13 fallecidos, lo que representa una letalidad del 33%.

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“A diferencia de otros hantavirus, el virus Andes puede transmitirse, excepcionalmente entre personas en contextos de contacto estrecho y prolongado. El último caso documentado de transmisión de este tipo en nuestro país ocurrió en 2019, correspondiendo a una situación puntual que fue oportunamente controlada por la autoridad sanitaria”, agregaron desde el Minsal.

“El Ministerio de Salud mantiene vigente una alerta epidemiológica desde noviembre de 2025 y reforzada en enero de este año, donde se reitera la relevancia de la vigilancia en todos los equipos de salud del país para la alerta temprana y oportuna de los casos, además de intensificar la comunicación de riesgo”, complementaron.

Así las cosas, el organismo llamó a quienes presenten síntomas como fiebre, dolor muscular o dificultad respiratoria, a acudir de inmediato a un centro asistencial e informar sobre su historial de viaje.

El momento en el que el capitán del MV Hondius informa sobre la muerte del primer pasajero: “El barco es seguro” (Reuters)
El momento en el que el capitán del MV Hondius informa sobre la muerte del primer pasajero: “El barco es seguro” (Reuters)

El recorrido del MV Hondius

Por otra parte, desde el Ministerio de Salud de Argentina detallaron que los primeros turistas en presentar síntomas y fallecer eran una pareja neerlandesa que realizó un recorrido de cuatro meses por Sudamérica, pasando por Argentina, Uruguay y Chile.

Tras volver a entrar a Argentina desde Uruguay el 27 de marzo, enfilaron hasta la ciudad fueguina de Ushuaia para embarcar en el MV Hondius el 1 de abril. A los pocos días, el hombre de 70 años manifestó síntomas gripales, falleciendo a bordo del crucero 10 días después.

El brote de hantavirus obligó al MV Hondius a permanecer fondeado frente a Cabo Verde durante varios días, pero en estos momentos navega hacia las islas Canarias. El Gobierno de España anunció que recibirá al crucero dentro de tres a cuatro días en el Puerto de Granadilla de Abona, al sur de Tenerife.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó esta jornada en una rueda de prensa que el número de casos confirmados de hantavirus asciende a cinco -de un total de ocho sospechosos de contagio-, y el resto de los pasajeros permanece asintomático. Pese a la gravedad de la situación, Tedros subrayó que el riesgo para la salud pública sigue siendo “bajo”.

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