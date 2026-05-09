Qué juegos gratis hay en Steam: la lista supera los 100 títulos

Steam ofrece más de 100 juegos gratuitos que los usuarios pueden añadir a su biblioteca en cualquier momento para PC.
La plataforma incluye títulos de géneros tan diversos como acción, estrategia, deportes, rol y simulación, lo que permite a los jugadores acceder a una amplia variedad de experiencias sin costo alguno.
Lista de juegos gratis en Steam
- The First Descendant
- My Hero Ultra Rumble
- Goose Goose Duck
- World of Tanks
- World of Tanks Blitz
- Smite 2 Beta
- Skate
- Palia
- The Spell Brigade
- Blood Strike
- Albion Online
- Stumble Guys
- Dark and Darker
- Destiny 2
- Once Human
- Unturned California 2
- Path of Exile Mirage
- Russian Fishing
- Supermarket Together
- Eternal Return
- Blue Archive
- The Seven Deadly Sins Origin
- Weiß Schwarz Blau
- Stalcraft
- The Finals
- Uma Musume Pretty Derby
- Heartopia
- Worlds of the Abyss
- GeoGuessr Steam Edition
- Magic The Gathering Arena
- eFootball
- Aimlabs
- Brawlhalla Star Wars
- Bongo Cat
- Where Winds Meet
- Arena Breakout
- Wuthering Waves
- Team Fortress 2
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- Diablo IV
- The Sims 4
- Marvel Rivals
- Overwatch 2 Summit
- Warframe
- Delta Force
- VRChat
- Naraka Bladepoint
- Counter-Strike 2
- PUBG Battlegrounds
- Dota 2
- Apex Legends
- War Thunder Ninth Wave
- Rainbow Six Siege
- Strinova
- Command & Conquer Generals Zero Hour
- Real Pool 3D
- World of Sea Battle
- Grand Chase
- Pixel Gun 3D
- War Robots
- Yu-Gi-Oh! Duel Links
- Muck
- Astral Ascent
- Star Trek
- Stalwart
- Black Rock Shooter
- Teppen
- Dragon Ball Z Dokkan Battle
- Throne and Liberty
- Infinity Nikki
- MapleStory
- Heaven Burns Red
- Asphalt Legends
- Halo Infinite
- Combat Master
- Unnamed Space (Idle)
- One-Armed Robber
- Marvel Snap
- Risk
- Guild Wars 2
- Star Savior
- Reverse 1999
- Conqueror’s Blade Eco
- Star Wars The Old Republic
- Summoners War
- Karos
- Fishing Planet
- IdleOn The Idle Game RPG
- Age of Empires Definitive Edition
- Revolution Idle
- Sky
- Soulmask
- Secret Lab
- Fallout Shelter
- Enlisted Hidden Threat
- Cell to Singularity
- Ready Man God
- Grab Game
- Grapples Galore
- DL2 Drift Legends
- DCS
- Adventure Capitalist
- War of Dots
- Paladins
- Soccer Manager 2026
- Banana
- Pokerist Texas Hold’em Poker
- RR RaceRoom
- AFK Arena
- Transformice
- Battle Operations 2
- RuneScape
- Smite
- The Spike
- Gogh
- Predecessor
- Tap Ninja
- Pixel Worlds
- Crossout
- Fractals
- Mortanis
- Exilium 2
- Shakes & Fidget
- Clicker Heroes
- Bloons TD Battles 2
- Idle Champions
- Puck
- Governor of Poker 3
- Redmatch 2
Cómo descargar estos juegos en Steam
Para descargar estos juegos en Steam, el usuario debe crear una cuenta gratuita en la plataforma y acceder al cliente oficial de Steam desde su PC.
Una vez dentro, se debe utilizar el buscador para localizar el título deseado, seleccionar el juego en la tienda y pulsar el botón de ‘Jugar’ u ‘Obtener’, lo que añade el juego a la biblioteca personal. Luego, basta con hacer clic en ‘Instalar’ para iniciar la descarga y acceder al contenido sin costo.
En qué otros sitios encontrar juegos gratis para PC
Además de Steam, existen diversas plataformas digitales donde es posible encontrar juegos gratuitos para PC de forma legal y segura.
La Epic Games Store destaca por ofrecer al menos un título gratuito cada semana, permitiendo a los usuarios reclamarlo y conservarlo permanentemente en su biblioteca.
También GOG.com, conocido por su catálogo sin DRM, publica promociones regulares de juegos gratis y cuenta con una sección dedicada a títulos sin costo.
Otra alternativa es itch.io, una plataforma enfocada en desarrolladores independientes que ofrece miles de juegos gratuitos y de pago, abarcando desde experimentos creativos hasta producciones completas.
Microsoft Store para Windows incluye una selección de juegos gratuitos, principalmente de tipo casual y multijugador, accesibles directamente desde el sistema operativo.
Por su parte, Origin de Electronic Arts y Ubisoft Connect ocasionalmente lanzan campañas de obsequios temporales, permitiendo descargar sin coste títulos seleccionados por tiempo limitado.
Además, plataformas como Amazon Prime Gaming ofrecen juegos gratuitos mensualmente a sus suscriptores.
Es importante acceder siempre a fuentes oficiales para evitar riesgos de seguridad o software no autorizado.
