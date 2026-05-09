Qué juegos gratis hay en Steam: la lista supera los 100 títulos

La plataforma ofrece juegos gratuitos de acción, estrategia, deportes, rol y simulación, entre otros géneros

Steam dispone de un catálogo con más de 100 juegos gratuitos para descargar en cualquier momento.

Steam ofrece más de 100 juegos gratuitos que los usuarios pueden añadir a su biblioteca en cualquier momento para PC.

La plataforma incluye títulos de géneros tan diversos como acción, estrategia, deportes, rol y simulación, lo que permite a los jugadores acceder a una amplia variedad de experiencias sin costo alguno.

Los títulos sin costo en Steam abarcan géneros como acción, estrategia, deportes y simulación.

Lista de juegos gratis en Steam

  1. The First Descendant
  2. My Hero Ultra Rumble
  3. Goose Goose Duck
  4. World of Tanks
  5. World of Tanks Blitz
  6. Smite 2 Beta
  7. Skate
  8. Palia
  9. The Spell Brigade
  10. Blood Strike
  11. Albion Online
  12. Stumble Guys
  13. Dark and Darker
  14. Destiny 2
  15. Once Human
  16. Unturned California 2
  17. Path of Exile Mirage
  18. Russian Fishing
  19. Supermarket Together
  20. Eternal Return
  21. Blue Archive
  22. The Seven Deadly Sins Origin
  23. Weiß Schwarz Blau
  24. Stalcraft
  25. Destiny 2 (repetido, ya listado)
  26. The Finals
  27. Uma Musume Pretty Derby
  28. Heartopia
  29. Worlds of the Abyss
  30. GeoGuessr Steam Edition
  31. Magic The Gathering Arena
  32. eFootball
  33. Aimlabs
  34. Brawlhalla Star Wars
  35. Bongo Cat
  36. Where Winds Meet
  37. Arena Breakout
  38. Wuthering Waves
  39. Team Fortress 2
  40. Yu-Gi-Oh! Master Duel
  41. Diablo IV
  42. The Sims 4
  43. Marvel Rivals
  44. Overwatch 2 Summit
  45. Warframe
  46. Delta Force
  47. VRChat
  48. Naraka Bladepoint
  49. Counter-Strike 2
  50. PUBG Battlegrounds
  51. Dota 2
  52. Apex Legends
  53. War Thunder Ninth Wave
  54. Rainbow Six Siege
  55. Strinova
  56. Command & Conquer Generals Zero Hour
  57. Real Pool 3D
  58. World of Sea Battle
  59. Grand Chase
  60. Pixel Gun 3D
  61. War Robots
  62. Yu-Gi-Oh! Duel Links
  63. Muck
  64. Astral Ascent
  65. Star Trek
  66. Stalwart
  67. Black Rock Shooter
  68. Teppen
  69. Dragon Ball Z Dokkan Battle
  70. Throne and Liberty
  71. Infinity Nikki
  72. MapleStory
  73. Heaven Burns Red
  74. Asphalt Legends
  75. Halo Infinite
  76. Combat Master
  77. Unnamed Space (Idle)
  78. One-Armed Robber
  79. Marvel Snap
  80. Risk
  81. Guild Wars 2
  82. Star Savior
  83. Reverse 1999
  84. Conqueror’s Blade Eco
  85. Star Wars The Old Republic
  86. Summoners War
  87. Karos
  88. Fishing Planet
  89. IdleOn The Idle Game RPG
  90. Age of Empires Definitive Edition
  91. Revolution Idle
  92. Sky
  93. Soulmask
  94. Secret Lab
  95. Fallout Shelter
  96. Enlisted Hidden Threat
  97. Cell to Singularity
  98. Ready Man God
  99. Grab Game
  100. Grapples Galore
  101. DL2 Drift Legends
  102. DCS
  103. Adventure Capitalist
  104. War of Dots
  105. Paladins
  106. Soccer Manager 2026
  107. Banana
  108. Pokerist Texas Hold’em Poker
  109. RR RaceRoom
  110. AFK Arena
  111. Transformice
  112. Battle Operations 2
  113. RuneScape
  114. Smite
  115. The Spike
  116. Gogh
  117. Predecessor
  118. Tap Ninja
  119. Pixel Worlds
  120. Crossout
  121. Fractals
  122. Mortanis
  123. Exilium 2
  124. Shakes & Fidget
  125. Clicker Heroes
  126. Bloons TD Battles 2
  127. Idle Champions
  128. Puck
  129. Governor of Poker 3
  130. Redmatch 2
Para acceder a los juegos gratis de Steam solo se requiere crear una cuenta y añadirlos a la biblioteca personal.

Cómo descargar estos juegos en Steam

Para descargar estos juegos en Steam, el usuario debe crear una cuenta gratuita en la plataforma y acceder al cliente oficial de Steam desde su PC.

Una vez dentro, se debe utilizar el buscador para localizar el título deseado, seleccionar el juego en la tienda y pulsar el botón de ‘Jugar’ u ‘Obtener’, lo que añade el juego a la biblioteca personal. Luego, basta con hacer clic en ‘Instalar’ para iniciar la descarga y acceder al contenido sin costo.

En qué otros sitios encontrar juegos gratis para PC

Además de Steam, existen diversas plataformas digitales donde es posible encontrar juegos gratuitos para PC de forma legal y segura.

La Epic Games Store destaca por ofrecer al menos un título gratuito cada semana, permitiendo a los usuarios reclamarlo y conservarlo permanentemente en su biblioteca.

Epic Games Store regala al menos un juego gratuito cada semana, que los usuarios pueden reclamar y conservar para siempre.

También GOG.com, conocido por su catálogo sin DRM, publica promociones regulares de juegos gratis y cuenta con una sección dedicada a títulos sin costo.

Otra alternativa es itch.io, una plataforma enfocada en desarrolladores independientes que ofrece miles de juegos gratuitos y de pago, abarcando desde experimentos creativos hasta producciones completas.

Microsoft Store para Windows incluye una selección de juegos gratuitos, principalmente de tipo casual y multijugador, accesibles directamente desde el sistema operativo.

Una mujer mayor con cabello gris y gafas rojas juega a un videojuego con un mando, frente a dos monitores con luces LED, junto a bebidas y snacks.
Jugar en PC permite disfrutar de una amplia variedad de títulos gratuitos de distintas plataformas con solo unos clics.

Por su parte, Origin de Electronic Arts y Ubisoft Connect ocasionalmente lanzan campañas de obsequios temporales, permitiendo descargar sin coste títulos seleccionados por tiempo limitado.

Además, plataformas como Amazon Prime Gaming ofrecen juegos gratuitos mensualmente a sus suscriptores.

Es importante acceder siempre a fuentes oficiales para evitar riesgos de seguridad o software no autorizado.

