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“The Batman: Part II”: comienzan las filmaciones y Londres se convierte en Gotham con Robert Pattinson y Andy Serkis al frente

El cine de superhéroes cobra vida con el inicio del rodaje, mientras los rumores sobre nuevos fichajes y la trama mantienen la intriga entre los fanáticos del universo DC

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Robert Pattinson en 'The Batman'
El estreno de "The Batman: Part II" se retrasa dos años respecto al calendario inicial, generando gran expectativa entre los fans

El esperado inicio del rodaje de The Batman: Part II en Londres marcará el regreso de Robert Pattinson al universo de Gotham, bajo la dirección de Matt Reeves. La película tiene como fecha de estreno el 1 de octubre de 2027, luego de varios retrasos, lo que incrementa la expectación entre los seguidores que aguardan novedades sobre la producción y el reparto. Según GQ, el proyecto avanza envuelto en especulaciones, con el guion y la identidad de gran parte del elenco aún sin revelar oficialmente.

La secuela de The Batman comenzará a filmarse en Londres próximamente, con Pattinson confirmado como Bruce Wayne/Batman y Andy Serkis como Alfred Pennyworth. Los detalles de la historia se mantienen bajo estricta reserva y aún no se conocen confirmaciones sobre el regreso de otros personajes emblemáticos.

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Andy Serkis en 'The Batman' retomará su papel de Alfred Pennyworth en 'The Batman II'
Andy Serkis retoma su papel como Alfred Pennyworth en la nueva entrega de la saga cinematográfica ambientada en Gotham

El regreso del equipo principal es uno de los puntos fuertes destacados por GQ. Serkis repetirá como Alfred, mientras que la participación de Jeffrey Wright (James Gordon) y Colin Farrell (El Pingüino) aún no ha sido confirmada oficialmente. El hermetismo impuesto por Reeves contrasta con la tendencia habitual en el género, en el que son frecuentes las filtraciones sobre tramas y fichajes antes del estreno.

La producción buscará preservar el secreto sobre la historia y el reparto hasta el lanzamiento. Tras el éxito de la entrega anterior de Reeves, el ambiente de trabajo se caracteriza por el control riguroso de la información, a diferencia de la dinámica que ha predominado en otras películas recientes de superhéroes.

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Rumores y posibles incorporaciones al reparto

Desde el anuncio de la secuela, han circulado rumores sobre la incorporación de nuevas figuras al reparto. Según GQ, Sebastian Stan estaría en negociaciones para unirse al filme, y medios especializados sugieren que podría interpretar a Harvey Dent, el fiscal que, en la mitología del personaje, se convierte en Dos Caras.

Medios especializados apuntan que Sebastian Stan interpretaría a Harvey Dent, personaje central en el universo del filme (REUTERS/Mario Anzuoni)
Medios especializados apuntan que Sebastian Stan interpretaría a Harvey Dent, personaje central en el universo del filme (REUTERS/Mario Anzuoni)

También se ha vinculado a Charles Dance como aspirante al papel del padre de Dent, según publica GQ, aunque la productora no ha confirmado ninguna de estas incorporaciones. El nombre de Scarlett Johansson ha surgido en reportes, atribuida en rumores al papel de esposa de Dent.

Ninguna de estas apariciones ha sido oficializada hasta el momento. Además, GQ indica que permanece sin aclarar si otros actores mencionados en rumores previos, como Robert De Niro, Brad Pitt o Stellan Skarsgård, estarán involucrados en la secuela.

Argumento y expectativas sobre la trama

FILE PHOTO: Cast member Robert Pattinson arrives at the London launch of 'The Batman', in London, Britain, February 23, 2022. REUTERS/Tom Nicholson/File Photo
El argumento de "The Batman: Part II" se mantiene en secreto y despierta expectativa entre los fanáticos del universo DC (REUTERS/Tom Nicholson/File Photo)

Los detalles del argumento de The Batman: Part II siguen en secreto. Reportes recogidos por GQ señalan que el filme podría explorar una alianza entre Bruce Wayne/Batman, Harvey Dent y James Gordon para combatir el crimen organizado en Gotham.

Especulaciones en torno a la posible vuelta de Barry Keoghan como El Joker han crecido tras su aparición en el final de la primera película. Consultado al respecto, Keoghan evitó responder, declarando a GQ que “no puede hablar de eso”. Por el momento, la participación de este personaje permanece en la incertidumbre.

Barry Keoghan como el Joker en "The Batman"
Crece el interés por la posible aparición de Barry Keoghan como El Joker tras su participación en el final de la primera entrega de "The Batman" (Warner Bros)

GQ recoge también palabras de Robert Pattinson, quien ha anticipado cambios importantes en el enfoque de la secuela y ha detallado que será “muy, muy diferente” a la entrega anterior, avanzando que implicará “grandes riesgos” en cuanto al desarrollo de la historia.

Reacciones y expectativas del equipo y seguidores

El guion elaborado por Reeves ha generado comentarios positivos entre el equipo. Colin Farrell, contemplado para retomar el papel de El Pingüino, elogió el trabajo del director en declaraciones recogidas por GQ y lo consideró una “obra maestra contemporánea del género”.

El guion escrito por Matt Reeves para la nueva entrega de Batman recibe elogios por parte del elenco (Warner Bros.)
El guion escrito por Matt Reeves para la nueva entrega de Batman recibe elogios por parte del elenco (Warner Bros.)

El cambio de fecha de estreno al 1 de octubre de 2027, en sustitución de la inicial prevista para octubre de 2025, ha aumentado la expectativa en torno al lanzamiento. Los responsables de la producción y los seguidores de la franquicia aguardan con atención más anuncios sobre el reparto y el desarrollo de la trama, mientras se mantiene la confidencialidad sobre los detalles centrales.

Las opiniones del elenco y las afirmaciones sobre la profundidad y el carácter sofisticado de la narrativa alimentan la expectativa previa al estreno. Todo indica que Reeves y su equipo buscan ampliar los límites del género, introduciendo elementos inéditos en el universo de The Batman.

El nivel de ambición mostrado en este proyecto sugiere que The Batman: Part II aspira a convertirse en una referencia para futuras adaptaciones cinematográficas de cómics, tanto por la riqueza de su relato como por la calidad de su producción.

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