Guillermo Michel, Gabriel Katopodis, Juliana Di Tullio, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro y Martín Lousteau

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Asoman convocatorias de distintas fuerzas políticas decididas a asumir la responsabilidad de recuperar un futuro más digno que supere este miserable presente. Hay radicales, socialistas, peronistas, integrantes de la Coalición Cívica y de otras militancias que van tomando conciencia de la obligación de juntarse para salir del dogma monetario, tan estéril y suicida como lo fue en su tiempo el dogma de la violencia.

El Gobierno prometió un incremento del 5% en nuestra capacidad productiva, y estamos concluyendo con un número patético, el 0,5% de crecimiento. Un grupo de pusilánimes gobernadores votó proyectos como el RIGI, cuyo objetivo central era transitar la humillación de ofrecerles a los inversores extranjeros rebajas de impuestos que no estaban dispuestos a entregarles a los necesitados productores argentinos.

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Pocas veces la clase política de algunas importantes provincias engendró a personajes que, desde su más profunda mediocridad y obsecuencia, fueran capaces de votar sin inmutarse traiciones a la patria a cambio de prebendas para los grupos a los que representan.

Es evidente que el objetivo del Gobierno es la destrucción de la clase media. Cuando admiran la estabilidad monetaria de Perú, omiten recordar ex profeso la paralela estabilidad de su miseria. En tren de regalar bienes nacionales –ya habíamos privatizado los servicios públicos, que con tanto esfuerzo había construido nuestro pueblo–, ahora estamos ofreciendo la riqueza de nuestras tierras a extranjeros, en una clara muestra de la impotencia de conducir nuestro propio destino.

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Recuerdo que durante su tercera presidencia, el General Perón, quien rara vez solicitaba algo de sus diputados, pidió con sólidos fundamentos que votáramos en contra del juego. Por ese motivo, duele recordar que los gobiernos kirchneristas lo duplicaron, y que recién ahora somos capaces de imponer la defensa del ser humano a los dineros que reparte esa supuesta “industria” a los legisladores para condicionar su voto. Este gobierno, por lo demás, cuenta con un funcionario ex CEO de una de estas conocidas empresas de juego online que tanto perjuicio causan a muchos de nuestros jóvenes. Las historias de suicidios ante deudas de juego impagables nos conmueven a diferencia de lo que le sucede a cierta clase política, cierto periodismo, ciertos secuaces de Milei, ciertos sectores de la sociedad a los que no les genera la más mínima empatía porque dicen que nadie los obligó a endeudarse de esa manera, que son cuestiones entre privados. Cinismo de pura cepa.

Una sociedad que no puede armonizar los dineros de sus ahorros con la necesidad de sus sectores productivos define su incapacidad en cuestiones tan simples como imprescindibles y desnuda la impotencia de su sistema financiero. La absurda idea de que las grandes inversiones van a generar las riquezas necesarias se disuelve en el ridículo cuando vemos subir el riesgo país a niveles de sociedades que no se mueven en la obediencia irrestricta al modelo capitalista y asumen, en cambio, una indispensable rebeldía para la vida democrática.

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Es ya un lugar común decir que el fracaso de Trump y Netanyahu y el triunfo de Lula marcan un futuro opuesto al imaginado por este oscuro gobierno, pero las consecuencias positivas de esos resultados no tardarán en verse en nuestro país. Un gobernante que calló –cuando el exabrupto verbal es su marca saliente– ante la victoria del estadista a quien más detesta, ante el presidente de nuestro mayor socio en la región, no es gratis en las relaciones internacionales. Y aquí lo tenemos, siendo el hazmerreír del mundo mientras Lula no lo invita a su asunción a la que sí asistirán aquellos a quienes Milei admira: Kast, Fujimori y demás representantes de la ultraderecha latinoamericana.

El Gobierno logró postergar las PASO, en una desesperada búsqueda de permanecer en el poder, al menos, un tiempo más, y luego aprobar el presupuesto, donde el Parlamento le impuso necesidades de los discapacitados, de los universitarios, de la formación tecnológica más relevantes que esa turbia modificación electoral.

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El monetarismo seguirá haciendo su eterno daño, sembrando pobreza y desocupación, destruyendo a la industria nacional y repitiendo frases tan sin sentido como esa de “Proteger es cazar en un zoológico”, mientras vemos que Estados Unidos y el resto del mundo se sirve del proteccionismo como eje de su inserción. Cuando el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo se refirió al riesgo “Kuka”, lo que hizo en realidad fue avisarle al mundo que la democracia era un riesgo, sin percibir que su limitación mental no tiene vigencia en el resto de la humanidad.

Milei intenta morir con las botas puestas, su final está definido; lo difícil es evaluar el daño que él y sus obsecuentes de turno le han causado al resto de la sociedad. Es sencillo predecir que después de Milei, a la ideología liberal le va a costar mucho sobrevivir sin asumir las miserias de esta etapa.

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