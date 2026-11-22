Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca, en Washington, D.C., U.S., October 14, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

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“No solo la riqueza, sino también la independencia y la seguridad de un país parecen estar materialmente ligadas a la prosperidad de sus manufacturas” - Alexander Hamilton, Informe sobre las manufacturas, 1791.

Cuando Alexander Hamilton presentó su informe al Congreso en 1791, Estados Unidos era una nación joven, agrícola y dependiente de lo que compraba afuera. Su preocupación excedía a las fábricas: pensaba qué capacidades debía construir un país para sostener su independencia.

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Más de dos siglos después, Washington llega a la negociación con la Argentina desde esa tradición. El acuerdo comercial firmado en febrero, luego modificado y ahora camino al Congreso, puede ampliar exportaciones, atraer inversiones y facilitar el acceso a tecnología. También muestra con claridad qué busca Estados Unidos y obliga a preguntarnos qué queremos nosotros.

Estados Unidos aliviará el recargo arancelario sobre más de 1.600 productos argentinos, ampliará durante 2026 el acceso preferencial para la carne y podrá evaluar financiamiento para proyectos de energía, infraestructura y minerales críticos. La Argentina reducirá o eliminará aranceles sobre maquinaria, dispositivos médicos, productos químicos y autopartes, facilitará inversiones y reconocerá regulaciones y certificaciones estadounidenses.

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La presentación oficial de Washington celebra el acceso para sus exportadores y la protección de su seguridad económica y nacional. Hace lo que corresponde a un Estado serio: busca mercados para sus empresas, asegura recursos estratégicos, promueve sus estándares tecnológicos y procura que sus alianzas comerciales fortalezcan su posición en el mundo.

La pregunta decisiva empieza de este lado de la mesa. El comercio internacional también distribuye funciones. En algunos países se concentran el diseño, el financiamiento, las patentes y la tecnología; otros aportan recursos naturales, mercado y trabajo. El intercambio puede crecer sin alterar ese reparto, aunque la sociedad que se forma alrededor de ese crecimiento será muy distinta según qué tareas y conocimientos permanezcan en el país.

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Los minerales críticos muestran esa diferencia. El acuerdo facilita inversiones estadounidenses para explorar, extraer, procesar y exportar litio, cobre y otros recursos indispensables para las baterías, la energía, la defensa y las nuevas tecnologías. La Argentina necesita capital, infraestructura y mercados. También necesita que una parte de los proveedores, la ingeniería, la investigación y los empleos calificados se radiquen en las provincias donde se genera la riqueza.

El propio Gobierno delimitó el alcance del tratado. Ante una consulta parlamentaria sobre compromisos de reinversión o agregado de valor local, la Cancillería respondió que ese tema no está comprendido en el acuerdo. La respuesta indica dónde termina el tratado y dónde comienza nuestra responsabilidad. Convertir la llegada del capital en desarrollo será una tarea nacional y provincial.

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Un yacimiento puede aumentar las exportaciones y continuar funcionando como un enclave. El desarrollo aparece cuando esa riqueza modifica el territorio, mejora la infraestructura, fortalece universidades, crea proveedores, forma técnicos e ingenieros y amplía las oportunidades de quienes viven allí. La cantidad de dólares exportados explica una parte del resultado. La transformación social explica la otra.

Los medicamentos y dispositivos médicos plantean una discusión semejante. La Argentina reconocerá determinadas autorizaciones e inspecciones de la agencia regulatoria estadounidense como base suficiente para habilitar productos fabricados en ese país. La simplificación puede acelerar tratamientos y reducir trámites. También cambia el lugar de la autoridad sanitaria argentina y obliga a examinar sus efectos sobre los laboratorios locales, las patentes y la competencia.

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La sanción esta semana de la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, un instrumento multilateral distinto del acuerdo bilateral, muestra la misma tensión. El sistema facilita que una innovación busque protección en varios países. El Gobierno destaca la integración internacional, mientras sectores farmacéuticos advierten sobre la demora en el ingreso de medicamentos genéricos. Detrás de una regla técnica aparecen pacientes, investigadores, empresas y una política sanitaria.

Algo semejante ocurrirá con las manufacturas. El ingreso de maquinaria y tecnología a menor costo puede mejorar la productividad de muchas empresas. Otras actividades enfrentarán una competencia capaz de afectar empleos y cadenas de proveedores construidas durante años. La política productiva deberá distinguir entre quienes necesitan tiempo y crédito para transformarse y quienes utilizan la protección para conservar privilegios.

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El acuerdo también acerca parte de la política comercial argentina al sistema de seguridad económica de Estados Unidos. Incluye cooperación en controles sobre tecnologías sensibles, sanciones, revisión de inversiones, telecomunicaciones y proveedores nucleares. La Argentina puede elegir esa orientación, pero una decisión de esa magnitud merece una deliberación pública que sobreviva a la afinidad entre dos presidentes.

La relación con el Mercosur forma parte de esa decisión. Brasil presentó una consulta formal porque algunas concesiones pueden afectar el arancel común y cadenas productivas compartidas. El vínculo con Estados Unidos puede ampliar las opciones argentinas, siempre que la apertura bilateral preserve la escala productiva y la capacidad de negociación construidas con nuestros vecinos.

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El Congreso tendrá que revisar aranceles, regulaciones y compromisos geopolíticos. También debería exigir una estrategia de implementación: qué sectores aprovecharán el acceso, cómo participarán las provincias, qué actividades deberán adaptarse y qué obligaciones asumirán las empresas que reciban incentivos o facilidades públicas.

Estados Unidos sabe qué quiere de la Argentina: mercados para sus empresas, seguridad para sus inversiones, acceso a recursos estratégicos y cooperación en el escenario global. Son objetivos legítimos, defendidos con continuidad y claridad.

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El acuerdo será una oportunidad si las inversiones dejan algo más que divisas y si el comercio amplía el trabajo calificado, el conocimiento y el desarrollo dentro del país. El debate habrá valido la pena si, además de aprobar o rechazar un tratado, obliga a la Argentina a formular una respuesta que suele postergar: qué quiere hacer con sus recursos, su trabajo y su futuro.