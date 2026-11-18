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En 2026, por primera vez, el Perú exportará más oro ilegal que legal. Según el Instituto Peruano de Economía, al primer semestre los envíos de origen ilegal ya eran el 54% del volumen exportado. Ese dato resume el fracaso de una década de formalización basada en el Registro Integral de Formalización Minera REINFO. Por eso el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal Ley MAPE, presentado por el Ejecutivo en octubre, merece una discusión seria: qué ofrece a quienes quieren trabajar dentro de la ley y qué tan viable es su estrategia de consolidación.

Lo que la ley trae para la minería artesanal y de pequeña escala

El primer beneficio es la certeza. La Ley 27651, vigente desde 2002, fue rebasada por decretos y prórrogas sucesivas. El proyecto propone un marco permanente con un régimen ordinario para nuevos operadores y para los operadores que son formales.

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El segundo es la simplificación. Los requisitos serán proporcionales al riesgo y a cada territorio, y los trámites pasarán por una ventanilla única con casilla electrónica. Para un productor artesanal en Puno o Cajamarca, eso puede marcar la diferencia entre formalizarse o abandonar el proceso.

Reinfo se vuelve a prorrogar y CONFIEP advierte que el país repetirá la misma crisis de informalidad en 2026 y 2027. (Foto composición: Infobae Perú)

El tercero es institucional. Hoy las funciones están dispersas, la Dirección General de Minería DGM acredita, los gobiernos regionales autorizan y evalúan, y nadie acompaña. Por ello propone crear el Organismo Nacional para Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal – FORMAPE, que tendría a su cargo articular la implementación de la política, la mejora de la productividad de la MAPE, promovería el acceso a cadenas de valor formales, servicios financieros, mercados, innovación y transferencia tecnológica. Asimismo concentraría la acreditación, las autorizaciones de inicio o reinicio de actividades, la evaluación ambiental y la promoción de buenas prácticas e innovación. Y tendría a su cargo el apoyo técnico a los gobiernos regionales para el adecuado cumplimiento de sus funciones para el caso de la MAPE.

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El cuarto son los incentivos. Los concesionarios que firmen contratos de explotación de al menos tres años con mineros MAPE pagarán un derecho de vigencia reducido y no pagarán penalidad. Además, el Minem podrá reservar áreas de derechos extinguidos para quienes estén en consolidación. Es un intento serio de atacar el principal cuello de botella, el acceso al derecho minero. A ello se suma que el Banco de la Nación podrá abrir cuentas a los mineros de ambos regímenes.

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El quinto es ambiental y es una novedad real. La Ley 27651 no menciona el mercurio. La promoción para la reducción de su uso ha dependido de instrumentos del Ministerio del Ambiente MINAM, como el Convenio de Minamata y su Plan Nacional. Por primera vez, la reducción progresiva del mercurio hasta su eliminación entraría en la ley sectorial minera. El reglamento ambiental se aprobaría junto con el Minam.

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Los desafíos de la estrategia de consolidación

El régimen de consolidación regirá desde enero de 2027 y será de acceso cerrado, solo para quienes tienen registro en el REINFO. El Ejecutivo lo presenta como un puente, para que no sea una prórroga con otro nombre, debe superar cinco desafíos.

El primero es el tiempo. El REINFO vence el 31 de diciembre y la ley aún no tiene dictamen de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, aunque mientras redactaba esta columna, su Presidenta informó desde Trujillo que, en dos semanas se tendrá el dictamen desde la mencionada Comisión. En caso no se logre aprobar la nueva Ley MAPE hasta el 31 de diciembre, será de responsabilidad del Congreso las consecuencias de esta situación.

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El segundo es el universo real. Hay 31,574 registros, de los cuales 8,859 tienen registro suspendido. Teniendo en cuenta que los registros suspendidos no pueden seguir operando, sin embargo no hay supervisión, por lo que el riesgo es que se incorpore a quienes siguen incumpliendo inclusive las propias normas del REINFO.

Mineros informales mantienen bloqueada la Panamericana Sur en Ocoña, Arequipa. Foto: Noticias Arequipa

El tercero es institucional. El FORMAPE requiere su propia ley, presupuesto y personal, siendo éste último, de gran relevancia, ya que se requieren perfiles técnicos específicos, donde además del conocimiento, la ética, la honestidad y el compromiso, serán la base para el cumplimiento de las funciones planteadas. Aún está pendiente clarificar qué competencias conservarán los gobiernos regionales, que hoy fiscalizan y sancionan según las normas, pero no necesariamente se cumplen en la práctica. Mientras tanto, alguien debe controlar plantas de beneficio y explosivos.

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El cuarto es la trazabilidad. Si el sistema no distingue el oro formal del ilegal, la consolidación y las cuentas bancarias podrían servir para blanquear oro ilícito.

El quinto es la credibilidad. La meta del mercurio aún no tiene plazos, y después de tantas prórrogas, el Estado debe demostrar que esta vez el plazo es perentorio.

La formalización necesita metas verificables, un tablero público de avances por departamento, asistencia técnica en el territorio y la decisión política de cerrar el régimen de consolidación, en la fecha prevista, 18 meses desde la aprobación de la nueva Ley MAPE. Esta es una oportunidad, seguro perfectible, pero no podemos desperdiciarla, hacerlo sería entregar el territorio a las economías ilegales, que están diariamente avanzando sin control.

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